Estados Unidos

Quiénes son los cuatro hijos de Rob Reiner, en el centro de la atención tras la muerte del cineasta y su esposa

Los cuatro hijos de la pareja enfrentan el escrutinio público mientras avanzan las investigaciones y uno de ellos, Nick, está detenido acusado de asesinato

La muerte de Rob Reiner
La muerte de Rob Reiner y Michele Singer Reiner en California conmociona a la familia y al mundo del cine. (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

La muerte de Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner el domingo 14 de diciembre de 2025 en su residencia de California deja a sus cuatro hijos en el centro de la atención pública, mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias del fallecimiento. En medio de este proceso, el hijo de la pareja, Nick Reiner, de 32 años, fue arrestado bajo cargos de asesinato y permanece detenido con una fianza fijada en 4 millones de dólares.

El gobernador de California, Gavin Newsom, emitió un comunicado oficial en el que destacó la influencia de Rob Reiner en la cultura estadounidense: “Rob fue el genio de gran corazón detrás de tantas historias clásicas que amamos, con proyectos tan diversos como ‘The Princess Bride’ y ‘A Few Good Men’. Su empatía sin límites hizo que sus historias fueran atemporales, enseñando a generaciones a ver la bondad y la rectitud en los demás, y animándonos a soñar en grande”.

La familia Reiner está compuesta por cuatro hijos: Tracy, Jake, Nick y Romy. Tracy Reiner, de sesenta y un años, es la mayor y fue adoptada por Rob Reiner durante su matrimonio con la actriz Penny Marshall.

Nick Reiner, hijo de Rob
Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, fue arrestado bajo cargos de asesinato y permanece detenido con una fianza de USD 4 millones. (Instagram/@michelereiner)

Tracy, nacida en 1964, ha desarrollado una carrera como actriz y productora, con créditos en películas como When Harry Met Sally, A League of Their Own y Apollo 13. Según The Express Tribune, Rob Reiner “siempre se refirió a Tracy como su hija y se mantuvo muy involucrado en su vida”.

Jake Reiner, de 34 años, es el hijo biológico mayor de Rob y Michele. Nacido en 1991, Jake optó por el periodismo y trabajó como reportero en el canal KPRC Channel 2 de Houston. Además, co-conduce The Incline: Dodgers Podcast, dedicado a la cobertura del equipo de béisbol Los Angeles Dodgers.

En diálogo con el Houston Chronicle, Jake explicó su decisión profesional: “no fue un rechazo a lo que hace mi padre ni un acto de rebeldía. En la secundaria hice mucho teatro, mucha actuación. Disfrutaba mucho actuar. No me metí en el periodismo para evitar que me compararan con mi padre”.

Nick Reiner, de 32 años, es el hijo del medio y ha hablado abiertamente sobre sus problemas de adicción y periodos de indigencia. Nacido en 1993, Nick pasó por diecisiete procesos de rehabilitación, experiencia que inspiró la película semiautobiográfica Being Charlie, que coescribió y que fue dirigida por su padre en 2016.

Romy Reiner, la hija menor,
Romy Reiner, la hija menor, desarrolla una carrera artística multifacética como actriz, escritora y productora. (Instagram/@michelereiner)

En declaraciones a People, Nick relató: “estuve sin hogar en Maine. Estuve sin hogar en Nueva Jersey. Estuve sin hogar en Texas. Pasé noches en la calle. Pasé semanas en la calle. No fue divertido. Ahora llevo mucho tiempo en casa y me he acostumbrado de nuevo a estar en Los Ángeles y con mi familia. Pero hubo muchos años oscuros”.

La menor de los hermanos, Romy Reiner, de veintiocho años, nació en 1997 y ha seguido una trayectoria creativa como actriz, escritora, productora y artista. En su perfil de Backstage, Romy se describe como “artista, escritora, actriz y modelo”, y ha participado en producciones como You People, Voices y Born Again Virgin.

En una publicación de Instagram, Romy expresó: “feliz Día del Padre al hombre con quien podría hablar para siempre y también al hombre con quien puedo sentarme en silencio y estar perfectamente feliz. Te amaré por siempre. Si este día es difícil para ti, recuerda que es solo una festividad comercial”.

La investigación sobre las muertes de Rob Reiner y Michele Singer Reiner sigue en curso, mientras la familia enfrenta el impacto de la tragedia y la detención de Nick Reiner.

