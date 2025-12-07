Estados Unidos

Miami implementará taxis aéreos eléctricos para transformar su transporte urbano

La iniciativa, impulsada por alianzas estratégicas, busca abrir nuevas posibilidades de conexión y accesibilidad en el sur de Florida

Los taxis aéreos ahora ofrecen su servicio en Miami, Florida. (REUTERS/Roselle Chen/File Photo)

Miami se prepara para transformar la movilidad urbana con el lanzamiento de una red de taxis aéreos eléctricos, un proyecto liderado por Archer Aviation que busca ofrecer una alternativa rápida y sostenible al tráfico en una de las regiones más congestionadas de Estados Unidos. Con el respaldo de socios estratégicos y autoridades locales, la iniciativa prevé conectar ciudades clave del sur de Florida mediante vuelos cortos, con el objetivo de iniciar operaciones en el verano de 2026.

Visión general del proyecto y objetivo de la red de taxis aéreos

El área metropolitana de Miami será el escenario de una innovadora red de taxis aéreos eléctricos impulsada por Archer Aviation, que pretende conectar Miami, Fort Lauderdale, Boca Ratón y West Palm Beach, así como los principales aeropuertos de la región, a través de vuelos de entre 10 y 20 minutos. Según NBC News, el proyecto responde al crecimiento poblacional y a la congestión vial en el sur de Florida. Adam Goldstein, fundador y CEO de Archer, explicó: “Necesitamos muchas opciones diferentes, y esperamos ser solo una pequeña parte de la solución aquí”, declaró a NBC News.

Funcionamiento y características técnicas de los taxis aéreos Midnight

El modelo Midnight será el eje de la red. Se trata de un vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) diseñado para transportar a cuatro pasajeros y un piloto. CBS News detalla que el Midnight puede alcanzar velocidades de hasta 240 km/h (150 mph) y cubrir distancias de hasta 160 kilómetros (100 millas) desde el punto de partida.

Los modelos Midnight son vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical, similares a los helicópteros. (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

Goldstein destacó la facilidad de manejo del aparato: “Este es un avión muy fácil de volar. Podría enseñarte a pilotarlo en solo unos minutos, mientras que aprender a volar un helicóptero lleva semanas”. El sistema de control, según el directivo, se asemeja al de un vehículo eléctrico avanzado, donde los ordenadores asumen la mayor parte de las decisiones complejas y el piloto solo indica la dirección.

En materia de seguridad, Goldstein subrayó que el Midnight cuenta con múltiples juegos de hélices, motores y baterías, lo que permite que la aeronave continúe su vuelo incluso si se produce una falla en alguno de estos sistemas. Además, la tecnología eléctrica reduce el ruido y simplifica el mantenimiento, lo que, según Archer, permitirá ofrecer el servicio a un precio competitivo y accesible para un público amplio, alejándose del modelo tradicional de los helicópteros de lujo.

Alianzas estratégicas e infraestructura prevista

Para materializar la red, Archer ha establecido alianzas con actores clave del sector inmobiliario y de infraestructuras. Archer informó que Related Ross, liderada por Stephen Ross, desarrollará un vertipuerto en su complejo de West Palm Beach, mientras que Dragon Global, a través del Magic City Innovation District en Little Haiti, Miami, colaborará en la construcción de otro punto de acceso. Axios añade que los helipuertos existentes en el Hard Rock Stadium y el Apogee Golf Club serán adaptados para operaciones eléctricas, integrándose a la red desde el inicio.

Los taxis aéreos reducen tiempos de traslado de 90 minutos a 10 o 20 minutos de vuelo. (REUTERS/Benoit Tessier)

Stephen Ross, CEO de Related Ross y propietario de los Miami Dolphins, expresó a Archer su entusiasmo por la integración de los taxis aéreos en sus propiedades: “Estamos integrando las aeronaves de despegue y aterrizaje vertical de Archer en nuestras ubicaciones emblemáticas en el sur de Florida, incluyendo el Hard Rock Stadium, los desarrollos de Related Ross en West Palm Beach y el Apogee Club en Hobe Sound”. Por su parte, Bob Zangrillo, fundador de Dragon Global, señaló que el Magic City Innovation District fue concebido como un centro de tecnología, cultura y movilidad, y que la colaboración con Archer permitirá conectar el distrito con el resto de la región a través de una red aérea multimodal.

Proceso de certificación y plazos de lanzamiento

El despliegue de la red de taxis aéreos depende de la certificación de la Administración Federal de Aviación (FAA). CBS News y NBC News coinciden en que el Midnight se encuentra en la fase final de este proceso, que culminará con la obtención del “type certificate”, requisito indispensable para iniciar operaciones comerciales. Goldstein explicó a CBS News que la compañía está “profundamente inmersa” en la certificación y que el objetivo es lanzar los primeros vuelos en el verano de 2026. No obstante, Axios advierte que la plena operatividad del servicio podría requerir varios años, ya que la infraestructura y los acuerdos aún están en desarrollo.

Impacto esperado en la movilidad y declaraciones de autoridades y socios

El proyecto de Archer aspira a reducir drásticamente los tiempos de desplazamiento en el sur de Florida, donde los trayectos terrestres entre ciudades pueden superar los 90 minutos. Goldstein afirmó que el Midnight está diseñado para “reemplazar viajes en tierra de 60 a 90 minutos por vuelos de 10 a 20 minutos”. La alcaldía de Miami ha respaldado la iniciativa desde sus primeras etapas. Francis Suarez, alcalde de la ciudad, declaró: “Miami nunca ha tenido miedo de apostar por el futuro. Somos una ciudad que atrae a visionarios, adopta tecnología disruptiva y convierte ideas audaces en impacto real”.

