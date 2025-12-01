El noreste de Estados Unidos enfrenta un vórtice polar que traerá el frío más extremo del planeta antes de Navidad

El Medio Oeste de Estados Unidos experimentará máximas de entre diez y veinticinco grados y mínimas cercanas a cero en Illinois y Missouri. (Associated Press/Kiichiro Sato)

El noreste de Estados Unidos se encuentra ante la inminencia de un fenómeno meteorológico que, según expertos, podría situarlo entre las regiones con el frío más extremo del planeta en los días previos a la Navidad.

De acuerdo con proyecciones recientes, el vórtice polar desplazará aire ártico hacia el país, intensificando las bajas temperaturas y generando condiciones invernales severas en amplias zonas del territorio.

El climatólogo de MIT Judah Cohen explicó a USA Today que el descenso térmico registrado en la primera semana de diciembre representa solo un anticipo de lo que se espera para mediados de mes.

El vórtice polar canalizará el aire gélido desde el Ártico hacia Estados Unidos

Expertos de MIT advierten que el aire ártico desplazará temperaturas bajo cero desde Canadá hasta la costa este de Estados Unidos. (AP foto/Carolyn Kaster)

Cohen detalló que, según los resultados de su modelo computacional, “la región más extensa y con mayor probabilidad de frío extremo en la Tierra se extiende desde las llanuras canadienses hasta la costa este de Estados Unidos en la tercera semana de diciembre”.

El especialista advirtió que el vórtice polar, al inclinarse, canalizará aire gélido desde el Ártico hacia el país, lo que podría llevar las temperaturas a niveles inferiores a los experimentados en la semana actual.

Aunque aún no se ha precisado la magnitud exacta del descenso térmico, Cohen anticipó que los valores podrían situarse por debajo de los registros recientes. En el Medio Oeste, se prevén máximas de entre 10 y 25 grados en algunas áreas, mientras que los mínimos en regiones como Illinois y Missouri podrían alcanzar los cero grados.

El modelo de Cohen indica que el aire más frío del mundo se desplazará hacia la costa este a finales de diciembre, aunque todavía no se ha determinado si este fenómeno vendrá acompañado de nevadas. El experto señaló que, en caso de formarse sistemas de tormentas, las temperaturas gélidas estarán presentes.

El impacto del clima invernal ya se ha hecho sentir en gran parte de<b> </b>Estados Unidos

Las nevadas de noviembre ya han alterado los desplazamientos en el Medio Oeste y el noreste se prepara para su primera tormenta invernal. (AP Photo/Nam Y. Huh)

Durante la semana, con nevadas en noviembre que cubrieron extensas áreas del Medio Oeste y provocaron alteraciones en los desplazamientos de miles de personas. El noreste, por su parte, se prepara para enfrentar su primera tormenta invernal de la temporada, con un sistema de bajas presiones avanzando desde el martes y dejando nieve desde Pensilvania hasta Maine.

Según los pronósticos de Fox Weather, algunas zonas de Nueva York y Nueva Inglaterra podrían recibir hasta veinte centímetros de lluvia, mientras que en áreas de Nueva York, Nueva Hampshire y Vermont se esperan acumulaciones de hasta treinta centímetros.

No obstante, las ciudades costeras como Nueva York, Boston y Filadelfia probablemente no experimentarán acumulaciones significativas, sino una combinación de ráfagas matinales y lluvias frías persistentes a lo largo del día. Se prevé que la tormenta abandone la región en la mañana del miércoles.

El arribo del aire ártico coincide con el inicio del invierno meteorológico, lo que llevará a más de 235 millones de estadounidenses a experimentar temperaturas bajo cero hasta el final de la semana, según información de The New York Post.

El lunes se perfila como el día más frío de este episodio, con temperaturas negativas en Montana, las Dakotas, Wyoming, Minnesota y Wisconsin. Para el norte de Montana, se han emitido avisos de frío debido a que la sensación térmica podría descender entre 20 y 30 grados bajo cero. En ciudades como Chicago, Milwaukee y Des Moines, los termómetros podrían marcar cifras de un solo dígito, sin que se espere que las temperaturas superen los cero grados durante la semana.