Estados Unidos

Un nuevo tiroteo en California dejó un saldo de 4 muertos y 10 heridos: agentes del FBI y la policía de Stockton investigan el caso

Un ataque armado interrumpió una celebración en Stockton, resultando en varias víctimas fatales y heridos, entre ellos menores, mientras las autoridades buscan al responsable

Un ataque armado interrumpió una celebración en Stockton (REUTERS)

Al menos cuatro personas murieron y otras diez resultaron heridas tras un tiroteo que interrumpió una celebración familiar en un salón de banquetes de Stockton, California, durante la noche del sábado.

De acuerdo con Heather Brent, portavoz del Sheriff del condado de San Joaquín, los disparos comenzaron poco antes de las 18:00 en la cuadra 1900 de Lucile Avenue.

La vocera indicó que se trataba de “una celebración familiar”, mientras que Jason Lee, vicealcalde de Stockton, señaló que la violencia se desencadenó en el marco de “una fiesta de cumpleaños infantil”. Brent confirmó que entre los heridos y fallecidos “había niños y adultos”, y reconoció: “Es inconcebible que hubiera niños pequeños que sufrieran daños”.

“Esta noche, siento un peso indescriptible. Como vicealcaldesa de Stockton, y como alguien que creció en esta comunidad, estoy devastada y enojada al enterarme del tiroteo masivo en la fiesta de cumpleaños de un niño”, agregó Lee a través de Facebook.

Aún no se informó oficialmente el estado, las edades ni los géneros de las víctimas. Las autoridades investigan la identidad del atacante, aunque Brent advirtió que “este podría ser un incidente selectivo” y aseguró que “nuestra prioridad principal ahora mismo es identificar al sospechoso”.

Por el momento, no está claro si los disparos se originaron dentro o fuera del salón de banquetes. En la investigación colaboran agentes federales del FBI, la policía de Stockton y otros cuerpos policiales locales.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, difundió en X que el mandatario fue notificado sobre el “horrible tiroteo”, y que la Oficina de Servicios de Emergencia del Estado coordina acciones con las fuerzas del orden y mantiene el monitoreo constante de la situación.

“Instamos a cualquier persona que tenga información, imágenes de video o que haya presenciado cualquier parte de este incidente a que se comunique con la Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín de inmediato”, dijo la policía.

Noticia en desarrollo...

