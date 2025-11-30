Estados Unidos

Termina la temporada de huracanes sin ninguno que tocara a EEUU pero con uno histórico en Jamaica

El Caribe sufrió el impacto directo de Melissa, catalogada por la OMM como la “tormenta del siglo”, con vientos sostenidos de hasta 298 kilómetros por hora para Jamaica

El cambio en la trayectoria
El cambio en la trayectoria de los huracanes desvió a los ciclones del Atlántico lejos de Estados Unidos y hacia el Caribe. (NOAA/REUTERS)

La temporada de huracanes del Atlántico de 2025 finalizó este domingo 30 de noviembre sin un solo impacto directo en Estados Unidos por primera vez en diez años, según informó la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA). Sin embargo, el Caribe padeció el embate de Melissa, la tormenta más potente del año, que dejó devastación y cientos de víctimas en Jamaica y otras naciones insulares.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de noviembre, se formaron 13 tormentas con nombre en el Atlántico, pero ningún huracán alcanzó territorio estadounidense, una situación inédita desde 2015, reportó Reuters.

El administrador de la NOAA, Neil Jacobs, confirmó a la agencia de noticias que “por primera vez en una década ningún huracán impactó Estados Unidos esta temporada” tregua que definió como “un descanso necesario”. La única tormenta que tocó suelo estadounidense fue Chantal, que causó la muerte de dos personas en Carolina del Norte en julio, manteniéndose lejos del impacto que dejaron los ciclones en otras regiones.

“Aún así, una tormenta tropical causó daño y víctimas en las Carolinas, y huracanes distantes crearon aguas oceánicas rudas que causaron daños en propiedades a lo largo de la costa este, y países vecinos experimentaron golpes directos por los huracanes”, afirmó Jacobs en las conclusiones de la NOAA.

La única tormenta que tocó
La única tormenta que tocó suelo estadounidense fue Chantal, responsable de dos muertes en Carolina del Norte. (AP)

El comportamiento de la temporada de huracanes contrastó fuertemente con el año anterior: en 2024, se registraron 18 tormentas y 11 huracanes, cinco de los cuales golpearon Estados Unidos e incluyeron la tragedia provocada por Helene, causante de más de 200 muertes en el sur del país, de acuerdo con la Universidad del Estado de Colorado (CSU).

El profesor Hugh E. Willoughby, experto de la Universidad Internacional de Florida (FIU), relacionó la ausencia de tormentas en territorio estadounidense con cambios en los vientos provocados por el calentamiento del Ártico, lo que habría desviado los ciclones hacia el este y alejado las trayectorias más destructivas de la costa estadounidense.

Huracán Melissa

Entre las tormentas de 2025, el huracán Melissa se destacó como la tormenta más destructiva y mortal. Del 26 al 29 de octubre, la isla de Jamaica enfrentó vientos sostenidos de hasta 298 kilómetros por hora.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) declaró que Melissa fue la “tormenta del siglo” para los jamaicanos, mientras el Centro Global del Clima de AccuWeather cifró en más de 100 las muertes registradas, con 54 víctimas en Jamaica y 45 fallecimientos en Haití. Los daños materiales superaron los 48.000 millones de dólares, extendiéndose las afectaciones a otras islas como Cuba, República Dominicana y Panamá.

Jamaica enfrentó vientos sostenidos de
Jamaica enfrentó vientos sostenidos de hasta 298 kilómetros por hora durante el paso del huracán Melissa, el más potente del Atlántico en 2025. (Foto AP/Matias Delacroix)

El ciclón sorprendió a meteorólogos por su rápida intensificación y permanencia sobre aguas cálidas del Caribe, circunstancias que aumentaron su potencia destructiva. “Puedes encontrar que, digamos, de los 20 huracanes más dañinos, 10 de ellos han ocurrido desde el año 2000 y los otros 10 ocurrieron en el siglo 20, entre 1900 y 1999”, sintetizó Willoughby para Reuters al abordar la creciente fuerza de los ciclones en las últimas décadas, atribuyéndolo al cambio climático.

De acuerdo con el informe final de la NOAA, el año concluyó con los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto, Imelda y Melissa, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen y Lorenzo. Mientras los impactos materiales y humanos se concentraron en el Caribe, la costa este de Estados Unidos solo sufrió daños leves por marejadas y condiciones oceánicas adversas generadas a distancia, según datos confirmados por la agencia.

El reporte de la CSU subraya la rareza de que tres huracanes en una sola temporada hayan alcanzado la categoría 5, situando a 2025 junto al récord de 2005 en cantidad de ciclones de máxima intensidad. La OMM detalló que Melissa se convirtió en el tercer ciclón más intenso del Atlántico jamás registrado.

