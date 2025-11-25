El Zoológico Nacional de EEUU anunció que una elefanta está esperando una cría por primera vez en 25 años

El nacimiento marcará la primera cría de elefante asiático en el zoológico en 25 años. (Skip Brown/NZCBI)

El Zoológico Nacional e Instituto de Biología de la Conservación Smithsonian (NZCBI) en Washington, D.C., anunció que Nhi Linh, una elefanta asiática de 12 años, está embarazada, el primer caso en 25 años, según informó NBC News. El evento representa un avance para la conservación de los elefantes asiáticos, una especie en peligro.

Nhi Linh es una hembra de doce años que dio positivo en las pruebas de embarazo después de un proceso de reproducción planificado con Spike, un macho de 44 años en abril de 2024. El momento requirió años de planificación. Especialistas emplean tecnologías similares a las usadas en humanos para monitorear el embarazo y el nacimiento se espera entre enero y marzo de 2026 ya que el período de gestación de la elefanta asiática oscila entre 18 y 22 meses.

“No existen palabras para describir la emoción de esperar una nueva vida en el zoológico”, reconoció Robbie Clark, asistente de curador y responsable del manejo de elefantes en el recinto, en declaraciones recogidas por NBC News. Clark destacó el valor científico y emocional que conlleva el nacimiento: “observamos a Nhi Linh preparándose con sus alimentos favoritos y una rutina que facilita los controles sanitarios, incluidos los ultrasonidos”.

Esperanza para la conservación de la especie

Este nacimiento representa una esperanza para la conservación global de los elefantes asiáticos, una especie amenazada cuyo número no supera los 50.000 individuos en estado salvaje. El Dr. Donald Neiffer, jefe veterinario de la institución, subrayó ante NBC News la trascendencia del evento: “esto es enorme y, en nuestra instalación, no se había producido un nacimiento desde hace mucho tiempo”.

El equipo veterinario, encabezado también por el Dr. James Steeil, realiza un seguimiento exhaustivo del embarazo utilizando tecnología similar a la empleada en humanos. Steeil explicó que “en los humanos se puede ver todo el feto, aquí solo logramos imágenes parciales por el tamaño del animal”.

La colaboración con la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA) resultó clave. En 2022, la AZA recomendó la unión de Nhi Linh y Spike tras un análisis de linajes para promover la diversidad genética dentro de las poblaciones cautivas. El historial de Spike incluye la paternidad de otros ejemplares que no han sobrevivido, por lo que las autoridades del zoológico se muestran cautelosamente optimistas respecto a las perspectivas de esta nueva cría.

“Esta cría simboliza una esperanza real para el futuro de los elefantes asiáticos”, declaró Brandie Smith, directora de la NZCBI, a través de un comunicado oficial recogido por NBC News. Smith añadió: “no puedo esperar a que los visitantes experimenten la alegría de ver a nuestra manada multigeneracional interactuar y aprender”.

Cuidados y preparativos

La vigilancia y los cuidados en el recinto se intensifican ante el inminente nacimiento. Clark afirmó ante NBC News: “debemos revisar todos los espacios para evitar huecos menores a un pie, porque un elefante recién nacido podría pasar por ellos”.

Los especialistas calculan que el feto pesa entre 68 a 79 kilos. El Dr. Steeil detalló que “todo indica que el desarrollo es positivo, tanto por la posición como por los resultados del ultrasonido”.

Más allá del impacto local, la experiencia y la tecnología aplicada en este embarazo se trasladarán a programas globales de conservación. Tony Barthel, otro de los curadores del recinto, subrayó que “las herramientas y el conocimiento adquiridos aquí repercuten directamente en otras poblaciones de elefantes”. El parto de Nhi Linh se observa como un avance en la gestión de especies amenazadas y una fuente de información útil para otros zoológicos y reservas.

El National Zoo mantendrá informados a los aficionados a través de redes sociales y su sistema de cámaras en vivo conocidas como Elephant Cam, una ventana abierta para observar la marcha del embarazo y el nacimiento. Los cuidadores describen a Nhi Linh como una elefanta “enérgica y decidida”, mientras que Spike destaca por su temperamento apacible.