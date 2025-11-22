La secuela de Wicked rebasa los USD 150 millones en su estreno y establece un nuevo récord para un musical

Wicked: Por Siempre logra el mejor debut de una adaptación de musical de Broadway con 151,5 millones de dólares en Norteamérica. (Universal Pictures)

El estreno de la película “Wicked: Por Siempre” registró 151,5 millones de dólares en recaudación en su primer fin de semana en Norteamérica, consolidando su posición como el mejor debut para una adaptación cinematográfica de un musical de Broadway. El lanzamiento se concretó entre el 21 y el 23 de noviembre y afecta directamente a la industria del cine de Estados Unidos y Canadá, al marcar un hito en ventas durante un periodo crítico previo al feriado de Acción de Gracias.

De acuerdo con el portal especializado Deadline, la película superó de manera amplia los pronósticos de distribución, que situaban la apertura en torno a los 130 millones de dólares, y se posicionó delante de otros estrenos relevantes de 2025, como “Lilo & Stitch” y “A Minecraft Movie”. La información oficial fue confirmada también por Universal Pictures, cuya estrategia incluyó funciones de adelanto entre lunes y jueves, sumando 30,8 millones de dólares adicionales a la recaudación del viernes.

“Wicked: Por Siempre” es una secuela dirigida por Jon M. Chu y protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo, cuyos antecedentes inmediatos incluyen un primer filme lanzado en 2024 que recaudó 112,5 millones de dólares en su estreno. La franquicia ha significado un ingreso considerable para Universal, que reportó 230 millones de dólares de beneficio neto tras un gasto combinado en producción y marketing estimado en 320 millones de dólares y un rendimiento global de más de 758 millones de dólares en su ciclo anterior.

¿Cuánto recaudó Wicked: Por Siempre en su estreno?

Según Deadline, “Wicked: Por Siempre” alcanzó 151,5 millones de dólares durante su primer fin de semana en los cines de Estados Unidos y Canadá. Esta cifra ubica a la película como el debut más exitoso para una adaptación de un musical de Broadway, superando los números de 112,5 millones de dólares marcados por la entrega anterior en 2024.

El viernes inicial sumó 68,6 millones de dólares, incluyendo ventas anticipadas y funciones especiales desde comienzo de semana. De acuerdo con datos oficiales de Universal Pictures, la recaudación incluye 30,8 millones de dólares por funciones de adelanto realizadas entre lunes y jueves, cifra récord para 2025.

La película de Universal Pictures supera las expectativas de taquilla y se posiciona como uno de los estrenos más exitosos de 2025. (Giles Keyte/Universal Pictures)

¿Cuál fue el impacto de Wicked: Por Siempre en la taquilla de 2025?

El impacto comercial de “Wicked: Por Siempre” posicionó a Universal en el primer lugar de la taquilla norteamericana para el año, por encima de lanzamientos como “Lilo & Stitch” y solo detrás de “A Minecraft Movie”, que acumuló 162,7 millones de dólares en el mismo periodo, conforme a estadísticas de la industria recogidas por Deadline.

La película dominó el mercado doméstico, representando el 80% del total de ingresos de la taquilla durante el fin de semana, con una recaudación global en ese periodo de 188,2 millones de dólares para todos los estrenos. El éxito de la secuela musical incidió en la recuperación parcial de la industria, afectada por una caída del 2,2% respecto al año anterior, tal como reflejan los reportes de Comscore.

¿Qué demografía asistió al estreno de Wicked: Por Siempre?

El perfil de la audiencia que asistió al estreno de “Wicked: Por Siempre” fue predominantemente femenino, con un 70% de mujeres y 30% de hombres. El segmento de edad central se ubicó en el rango de 18 a 34 años, que representó el 61% de los espectadores. Entre las mujeres mayores de 25 años, el porcentaje ascendió al 44%, según los datos de PostTrak recogidos por Deadline.

Por origen étnico, el público estuvo compuesto por un 52% de personas caucásicas, 22% latinoamericanas o hispanas, 13% afroamericanas y 9% asiático-americanas. La comparación con el estreno previo evidencia cambios mínimos, en tanto que la proporción de asistencia grupal aumentó al 46% frente a 40% el año anterior.

El estreno de Wicked: Por Siempre representa el 80% de la recaudación total del fin de semana en cines de Estados Unidos y Canadá. (Universal Pictures via AP)

¿Qué estrategias usó Universal para el éxito de Wicked: Por Siempre?

La estrategia de Universal Pictures incluyó una campaña de preventa y promoción digital enfocada en los seguidores de Ariana Grande y el elenco, con colaboraciones en plataformas como TikTok, Instagram, Facebook, X (anteriormente Twitter) y YouTube. RelishMix estimó en 1.300 millones el alcance combinado de la promoción en redes sociales vinculada al filme, mientras la cuenta de Instagram de Grande registró más de 570 millones de visualizaciones referidas a su participación.

En paralelo, Universal centró el estreno en más de 4.000 salas en Estados Unidos y Canadá, dando prioridad a formatos premium como IMAX y 3D. Dichas salas representaron un 40% del total generado en taquilla, con una participación destacada del formato IMAX, que aportó el 12% del total, consolidando el atractivo de las funciones especiales y el valor diferencial del evento.

¿Qué récords rompió Wicked: Por Siempre en la historia del cine musical?

Según datos reunidos por Deadline, “Wicked: Por Siempre” estableció el mayor debut histórico para adaptaciones de musicales de Broadway en cine, superando la propia marca anterior de la franquicia. Además, la película figuró como el tercer mejor estreno doméstico en la historia de los musicales, solo detrás de “The Lion King” (2019) y “Beauty and the Beast” (2017).

El filme también alcanzó el segundo mejor debut para Universal Pictures a nivel doméstico, superado únicamente por “Jurassic World” (2015), y la segunda mayor apertura de la historia en el periodo previo al feriado de Acción de Gracias, solo por detrás de “The Hunger Games: Catching Fire” en 2013.

La audiencia de Wicked: Por Siempre es mayoritariamente femenina y joven, con un 61% de espectadores entre 18 y 34 años. (REUTERS/Jack Taylor)

¿Cómo fue la respuesta del público y crítica a Wicked: Por Siempre?

La recepción del público fue positiva. De acuerdo con CinemaScore, el filme logró una nota “A”, mientras que el informe de Screen Engine/Comscore PostTrak identificó una tasa de recomendación definida del 83% y una valoración positiva del 92%. El puntaje con la audiencia en Rotten Tomatoes llegó al 97%, superando el 95% de la entrega anterior.

Fandango, sitio especializado en venta anticipada, señaló a “Wicked: Por Siempre” como el mejor rendimiento del año en preventa para una película apta para todo público, confirmando el interés previo de la audiencia. El éxito en indicadores de satisfacción y ventas refuerza la perspectiva de permanencia del musical en la cartelera en las próximas semanas festivas.

¿Qué efecto podría tener Wicked: Por Siempre en próximos estrenos y en la industria del cine?

El resultado de “Wicked: Por Siempre” contribuye al impulso de estrenos similares y justifica inversiones en nuevos musicales y franquicias basadas en propiedades intelectuales conocidas. La industria observa con atención el impacto de esta producción en la asistencia general durante el tiempo de vacaciones, ante la expectativa de que el mercado se estabilice después de varios trimestres de contracción, según informes de Universal y datos de Comscore.

En adelante, se anticipan nuevas estrategias centradas en la promoción digital y la experiencia premium en salas, con la expectativa de mantener la atención del público durante todo el año y recuperar el ritmo previo a la pandemia.