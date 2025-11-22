Estados Unidos

Florida ya aplica sanciones penales por alterar placas: multas de hasta USD 5.000

Las autoridades estatales comenzaron a imponer castigos más severos tras la puesta en marcha de la reforma aprobada por la Legislatura, que redefine como delito cualquier intervención sobre la identificación vehicular

El estado de Florida implementó nuevas restricciones para modificar o manipular las placas vehiculares desde el 1 de octubre de 2025, una normativa que afecta a todos los conductores con vehículos registrados en ese territorio. Esta reforma endurece las sanciones y penaliza cualquier alteración visual o técnica de las matrículas, en respuesta a un proyecto legislativo aprobado por las autoridades estatales.

De acuerdo con lo informado por NBC Miami y confirmado en documentos oficiales de la Legislatura de Florida, la House Bill 253 (HB 253), identificada como “Offenses Involving Motor Vehicles”, fue la iniciativa que propició el endurecimiento normativo. Las sanciones incluyen desde multas hasta penas de cárcel, según el tipo de infracción y la gravedad de la manipulación. El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV), mediante sus portavoces y plataformas institucionales, notificó oficialmente la entrada en vigor de las nuevas reglas y especificó su alcance en la vida cotidiana de los automovilistas.

La regulación y vigilancia sobre las placas de matrícula, según antecedentes compilados por entidades como la Cámara de Representantes de Florida y el Senado de Florida, han formado parte de políticas estatales enfocadas en mejorar la seguridad vial y combatir delitos relacionados con la identificación vehicular. Las reformas recientes se consideran una respuesta directa a tendencias identificadas en la manipulación de matrículas y el uso de tecnologías que dificultan la labor de las autoridades de tránsito.

¿Qué dice la nueva ley de las placas de Florida en 2025?

La House Bill 253 establece que cualquier manipulación que altere la apariencia o visibilidad de las placas vehiculares es ahora un delito tipificado. Florida prohíbe los siguientes actos:

  • Cambiar el color original de la matrícula.
  • Aplicar sprays, películas, recubrimientos o tintes.
  • Usar cubiertas transparentes, ahumadas o polarizadas.
  • Incorporar luces, accesorios reflectantes o aparatos electrónicos para modificar la visibilidad.
  • Instalar mecanismos eléctricos o manuales que oculten, volteen o cambien la placa.

Según el texto oficial del Capítulo 316.605 y 320.061 de los Estatutos de Florida, todas estas acciones están sujetas a proceso penal.

¿Cuáles son las sanciones por alterar la matrícula en Florida?

Las penalizaciones previstas en la nueva ley abarcan cuatro escenarios específicos, de acuerdo con la información recabada por NBC Miami y el sitio de la Legislatura de Florida:

  1. Alterar, cubrir o modificar la placa: se sanciona como delito menor de segundo grado, con hasta 60 días de cárcel y 500 dólares de multa.
  2. Comprar o poseer gadgets para ocultar la placa: corresponde también a un delito menor de segundo grado, con la misma pena monetaria y privativa de libertad.
  3. Fabricar, vender o distribuir estos dispositivos: configura un delito menor de primer grado, penado hasta con un año de cárcel y una multa de 1.000 dólares.
  4. Utilizar dispositivos en actividades delictivas: constituye un delito grave de tercer grado y puede suponer hasta cinco años de prisión y una multa de 5.000 dólares.

El Departamento de Seguridad Vial afirmó: “Las autoridades aplicarán la ley en todo el territorio estatal y evaluarán cada incidente según la gravedad y reincidencia,” conforme se detalla en el portal oficial.

¿Qué tipos de accesorios están prohibidos en las matrículas de Florida?

Según la FLHSMV, la lista de accesorios prohibidos desde octubre de 2025 incluye:

  • Marcos o recubrimientos decorativos que tapen cifras, letras o sellos de autenticidad.
  • Cintas, vinilos o recubiertas plásticas.
  • Cubiertas para protección solar, antirreflejos o para oscurecer los números.
  • Dispositivos automáticos que permitan girar, ocultar o cubrir partes de la matrícula.

“Cualquier elemento añadido que altere la visibilidad de la identificación del vehículo queda prohibido”, afirma la comunicación oficial de la agencia.

¿Qué deben hacer los conductores para cumplir la ley de placas en Florida?

Para respetar la nueva normativa, las instituciones estatales recomiendan a los conductores de Florida:

  • Mantener la placa limpia, sin polvo, barro o elementos que puedan dificultar su lectura.
  • Retirar todos los marcos comerciales, plásticos o metálicos si tapan cualquier número, letra o sello.
  • Asegurarse de que la iluminación trasera funciona correctamente para permitir la lectura nocturna.
  • No instalar recubrimientos, plásticos o luces adicionales.
  • Verificar que la placa esté colocada en la ubicación correspondiente y con los sujetadores reglamentarios.“La revisión preventiva evitará penalizaciones y la posible retirada del vehículo del tránsito,” explicó el Departamento de Seguridad Vial en sus guías informativas de octubre de 2025.

¿Cuáles son los motivos para endurecer la ley sobre placas en Florida?

La decisión de la Legislatura de Florida responde al uso creciente de dispositivos que dificultan la identificación de vehículos involucrados en crímenes, evasiones de peaje y fraudes al sistema de cámaras viales. Según datos recabados por NBC Miami de la Asociación de Jefes de Policía de Florida, se detectó un crecimiento del triple en incidentes de manipulación en los dos últimos años.

En la exposición de motivos de la reforma legislativa, los representantes estatales destacaron: “El ocultamiento o alteración de la placa afecta el monitoreo vial, dificulta investigaciones criminales y favorece la evasión de impuestos y peajes”.

¿Qué cambia con la nueva ley y qué permanece igual?

Antes de octubre de 2025, el uso de marcos o accesorios que taparan parcialmente la matrícula era sancionado solo como infracción administrativa, lo que suponía una simple multa sin antecedentes penales. Desde la promulgación de la House Bill 253, toda alteración, recubrimiento o manipulación técnica de la placa entra en el ámbito penal y se traduce en antecedentes judiciales para el infractor.

Lo que no varió es la obligatoriedad de portar la matrícula oficial del estado, en buen estado y visible a simple vista, de acuerdo con las normas históricas del FLHSMV.

¿Cómo impacta esta reforma a los conductores en Florida?

La entrada en vigor de la ley obliga a los poseedores de vehículos matriculados en Florida a revisar el estado y la presentación de sus placas de forma periódica. Las autoridades han puesto a disposición líneas de consulta y recursos en línea para resolver dudas sobre la interpretación de la normativa y los procedimientos de inspección en caminos y autopistas.

El FLHSMV estableció que el cumplimiento estricto de la nueva ley refuerza la seguridad y la transparencia en la circulación vehicular y prevé la disminución de casos de fraude o evasión vinculados a la manipulación de matrículas.

