Estos son los nombres de bebé más populares en Estados Unidos en 2025

Olivia y Noah lideran nuevamente la lista de nombres de recién nacidos en 2025, según BabyCenter. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Noah y Olivia encabezan nuevamente la lista de los nombres de bebé más populares en Estados Unidos, de acuerdo con los datos publicados este 5 de noviembre por BabyCenter. Desde 2004, la plataforma digital realiza este recuento anual, que en su edición más reciente incluyó el registro de más de 350.000 nacimientos reportados por padres usuarios de su aplicación.

En los primeros lugares del ranking masculino, tras Noah, figuran Liam, Oliver, Elijah, Mateo, Levi, Lucas, Ezra, Asher y Luca. Mientras, en la categoría femenina, junto a Olivia destacan Amelia, Sophia, Emma, Isabella, Charlotte, Eliana, Ellie, Aurora y Mia.

USA Today detalla que los “shakeups” o cambios al interior del Top 10 fueron notorios este año. “Eliana y Aurora lograron posicionarse entre los diez primeros puestos para niñas, desplazando a Ava y Luna, que hasta ahora eran favoritas celestiales”, afirma el informe difundido por BabyCenter. Por el lado de los varones, Luca irrumpió en los lugares de privilegio en detrimento de Leo.

El nombre Luca desplazó a Leo y se incorporó al Top 10 masculino este año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es solo la cúspide la que muestra novedades. De acuerdo a lo señalado por BabyCenter, “el Top 100 también fue renovado”. Siete nombres femeninos nuevos ingresaron a la lista, entre ellos Juniper, Oaklynn, Sienna y Eloise, aportando lo que la organización define como “una mezcla de tendencias cottagecore, vintage y modernas”. Para los niños, la inclusión de nombres como Malachi, Ali y Arthur marca una inclinación hacia “referencias clásicas robustas y raíces espirituales o ancestrales”.

BabyCenter atribuye estas cifras a su base de datos propia, “alimentada por padres y madres en tiempo real”, lo que le permite anticipar tendencias antes que organismos oficiales como la Administración de la Seguridad Social (SSA). Esta última, según el medio, aún no ha publicado la lista oficial de 2025.

La influencia de la cultura popular, la música y los deportes resultó especialmente visible en la configuración de los nombres más frecuentados en 2025. “BabyCenter observa que padres y madres extraen inspiración directamente de playlists, series que maratonean y personalidades deportivas actuales”, destacó la organización en una reciente comunicación recogida por USA Today.

Entre las tendencias identificadas, sobresalen los nombres vinculados al country estadounidense –como Rose, Jane, Miley, Willie y Austin–, fenómeno atribuido al impacto de figuras como Beyoncé y su disco “Cowboy Carter”. La nostalgia de la década del 2000 también se refleja en opciones como Nick, Lance y Howie, vinculadas al fenómeno del regreso de los Backstreet Boys.

Personajes de televisión, literatura y referentes deportivos se reflejan en las preferencias de padres estadounidenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El éxito de programas de televisión recientes deja su huella, con ejemplos como Helena (“Severance”), Samira, Heather y Cassie (“The Pitt”), Belinda, Chelsea y Valentin (“The White Lotus”), e Isabel y Conrad (“The Summer I Turned Pretty”).

La consagración deportiva del Oklahoma City Thunder en la NBA influyó en el ascenso de nombres como Jalen, Jaylin, Isaiah y Dillon, mientras que la popularidad de figuras de la WNBA como Courtney, Kelsey y Natasha acrecentó su presencia entre las nuevas generaciones.

Clásicos literarios también sirvieron como fuente: nombres como Sawyer y Finn (“Las aventuras de Tom Sawyer” y “Las aventuras de Huckleberry Finn”), Jay, Daisy, Buchanan y Baker (“El gran Gatsby”) y Holden (“El guardián entre el centeno”) crecieron en adopción reciente.

La Administración de la Seguridad Social, principal referencia federal sobre tendencias demográficas en Estados Unidos, aún no ha divulgado las cifras completas de este año, aunque en su último reporte destacan los máximos incrementos en nombres como Ailany, Aylani, Marjorie, Scottie y Analeia para niñas, y Truce, Colsen, Bryer, Halo y Azaiah para niños.