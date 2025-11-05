Estados Unidos

Agenda NBA: encuentros que se jugarán hoy5 de noviembre y sus horarios

No te pierdas ni un minuto de acción del deporte ráfaga de este día, a continuación te compartimos la información más completa del mejor básquet del mundo

Sigue de cerca todas las
Sigue de cerca todas las actividades dentro de la NBA de este día (Imagn Images vía Reuters Con)

La temporada de la NBA continúa su curso esta noche con varios encuentros que mantienen al borde de sus asientos a los seguidores del básquetbol profesional. La cartelera de este miércoles tiene varios enfrentamientos interesantes que pueden sacudir las cosas en las conferencias.

Cada triunfo es crucial para cada una de las franquicias y la lucha por mantenerse en los primeros lugares de la tabla se intensifica con el paso de los días. Actualmente hay varios equipos que están obligados a ganar para no perder terreno contra los líderes y debido a la alta competencia cualquier resultado adverso puede tener una gran peso a final de esta temporada.

No te pierdas ni un segundo de acción de esta noche y sigue de cerca los partidos de la NBA donde las estrellas prometen jugadas espectaculares. Prepárate para disfrutar de una jornada llena de adrenalina, a continuación te compartimos todos los partidos de hoy.

Encuentros de este 5 de noviembre

Philadelphia 76ers vs Cleveland Cavaliers

Hora de México: 18:00 horas

Hora del Este de EEUU: 19:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:00 horas

Estadio: Rocket Arena

Ciudad: Cleveland, OH

Utah Jazz vs Detroit Pistons

Hora de México: 18:00 horas

Hora del Este de EEUU: 19:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:00 horas

Estadio: Little Caesars Arena

Ciudad: Detroit, MI

Brooklyn Nets vs Indiana Pacers

Hora de México: 18:00 horas

Hora del Este de EEUU: 19:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:00 horas

Estadio: Gainbridge Fieldhouse

Ciudad: Indianapolis, IN

Washington Wizards vs Boston Celtics

Hora de México: 18:30 horas

Hora del Este de EEUU: 19:30 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:30 horas

Estadio: TD Garden

Ciudad: Boston, MA

Minnesota Timberwolves vs New York Knicks

Hora de México: 18:30 horas

Hora del Este de EEUU: 19:30 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:30 horas

Estadio: Madison Square Garden

Ciudad: New York, NY

Houston Rockets vs Memphis Grizzlies

Hora de México: 19:00 horas

Hora del Este de EEUU: 20:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:00 horas

Estadio: FedExForum

Ciudad: Memphis, TN

New Orleans Pelicans vs Dallas Mavericks

Hora de México: 19:30 horas

Hora del Este de EEUU: 20:30 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:30 horas

Estadio: American Airlines Center

Ciudad: Dallas, TX

Miami Heat vs Denver Nuggets

Hora de México: 20:00 horas

Hora del Este de EEUU: 21:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 18:00 horas

Estadio: Ball Arena

Ciudad: Denver, CO

San Antonio Spurs vs Los Angeles Lakers

Hora de México: 21:00 horas

Hora del Este de EEUU: 22:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 19:00 horas

Estadio: Crypto.com Arena

Ciudad: Los Angeles, CA

Oklahoma City Thunder vs Portland Trail Blazers

Hora de México: 21:00 horas

Hora del Este de EEUU: 22:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 19:00 horas

Estadio: Moda Center

Ciudad: Portland, OR

Golden State Warriors vs Sacramento Kings

Hora de México: 21:00 horas

Hora del Este de EEUU: 22:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 19:00 horas

Estadio: Golden 1 Center

Ciudad: Sacramento, CA

Los jugadores más valiosos de la temporada

Kareem Abdul Jabbar es el jugador que más veces ha sido reconocido como el MVP de la NBA (Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports vía Reuters Con)

A lo largo de la historia de la NBA, los aficionados de todo el mundo han visto a una multitud de grandes jugadores que han demostrado sus grandes habilidades dentro de la duela y dentro de este grupo existen selectos jugadores que han logrado consolidar como MVP (Jugador más valioso, por sus siglas en inglés).

En la temporada 2025, Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics) y Karl Anthony Town (New York Knicks) son los cinco jugadores favoritos a conquistar este distintivo.

De 1955 a la fecha se ha reconocido el esfuerzo, talento y consistencia de los jugadores dentro de las duelas. Kareem Abdul Jabbar es el talento más reconocido a mejor jugador de la temporada con seis condecoraciones durante la década de 1970, además el nacido en Harlem (Nueva York) es el quinto integrante de la NBA en la lista de los más jóvenes que recibieron este reconocimiento.

Michael Jordan recibió en cinco ocasiones el MVP en las temporadas: 1987-88, 1990-91, 1991-92, 1995-96, 1997-98. El legendario escolta de los Chicago Bulls es junto con Stephen Curry y Magic Johsnon como los únicos jugadores en su posición que consiguieron varios MVP’s de temporada regular y al menos uno en las Finales.

