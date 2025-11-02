El mayor proyecto de inteligencia artificial de Estados Unidos se ejecutará en Michigan

La nueva infraestructura de OpenAI y Oracle será el mayor centro de datos dedicado a inteligencia artificial en la historia de Michigan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La multinacional tecnológica OpenAI en alianza con Oracle y la firma inmobiliaria Related Digital anunció la construcción de un gigantesco centro de datos para inteligencia artificial en el condado de Washtenaw, en el estado de Michigan. El proyecto representa la mayor inversión única en la historia de Michigan, de acuerdo con fuentes estatales citadas por Newsweek.

El anuncio, realizado por la gobernadora Gretchen Whitmer, implica el desarrollo de una infraestructura tecnológica avanzada en Saline Township. Autoridades estatales y representantes de las empresas involucradas señalaron que la instalación contará con capacidad de cómputo de 1 gigavatio, un nivel sin precedentes en la región.

Newsweek detalló que, según estimaciones de los organizadores, la obra generará miles de empleos y posicionará al estado en el núcleo de la economía digital emergente.

Según la oficina de la gobernadora Whitmer, la construcción abarcará tres edificios de 51.000 metros cuadrados cada uno. El complejo llevará el apodo de "The Barn“, en referencia a un histórico granero rojo que será preservado en el ingreso al predio sobre Michigan Avenue.

La inversión tecnológica apuntala la posición de Michigan como epicentro del avance de la inteligencia artificial en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto, enfatiza el comunicado oficial, se desarrollará bajo estrictos criterios medioambientales, en respuesta a las críticas recurrentes sobre el impacto de los centros de datos en la infraestructura local y los recursos naturales.

La mandataria destacó en un comunicado de prensa: “estoy agradecida a estas empresas innovadoras por apostar por Michigan, basándose en nuestro trabajo para atraer y asegurar grandes proyectos en industrias de próxima generación que incluyen automoción, energía limpia, semiconductores y baterías“. Whitmer también recalcó la proyección laboral del proyecto: más de 2.500 puestos sindicalizados en la etapa de construcción, 450 empleos directos en la operación diaria y 1.500 adicionales en el condado.

En relación con la huella ambiental, la gobernadora explicó que se implementará un "sistema de circuito cerrado de agua" a fin de evitar el consumo adicional de los recursos hídricos de los Grandes Lagos. Además, más de 280 hectáreas serán resguardadas como tierras fértiles, humedales y bosques, lo cual permitirá la coexistencia del desarrollo tecnológico con la conservación del entorno rural.

La gobernadora Gretchen Whitmer estima que se crearán más de 2.500 empleos sindicalizados durante la construcción. (REUTERS/Nathan Howard)

La empresa inmobiliaria Related Digital anticipó una inversión suplementaria de 14 millones de dólares en iniciativas sociales y ambientales para la comunidad local, incluidas acciones de preservación agrícola que fueron acordadas con la junta de Saline Township.

El millonario negocio tras la IA

El sector de la inteligencia artificial se consolida como motor de inversiones en Estados Unidos. Datos publicados por Newsweek y respaldados por investigadores de la Universidad de Stanford, indican que la inversión privada estadounidense en este campo alcanzó 109.100 millones de dólares en 2024, cifra que multiplica por doce a la registrada en China.

El desarrollo de infraestructuras como el centro de datos de Saline Township obedece al crecimiento sostenido en la demanda de capacidad de procesamiento para aplicaciones de IA, lo que a su vez implica retos en materia de consumo energético y sostenibilidad.

El ejecutivo de OpenAI, Peter Hoeschele, afirmó en un comunicado que “este proyecto hará que Michigan sea un punto clave en la construcción de la infraestructura de inteligencia artificial que alimentará la próxima generación de innovación estadounidense".

El proyecto está previsto para comenzar a construirse en 2026, sujeto a la aprobación de la Comisión de Servicios Públicos de Michigan. (REUTERS)

Mahesh Thiagarajan, vicepresidente ejecutivo de Oracle Cloud Infrastructure, subrayó por su parte la tradición de Michigan como centro de innovación: “nos entusiasma que Michigan sea la próxima sede de nuestro proyecto Stargate junto a OpenAI.

Históricamente, Michigan ha estado a la vanguardia de la industria y la innovación de Estados Unidos. Este legado continúa mientras ampliamos nuestra capacidad de nube para responder a la demanda sin precedentes de inteligencia artificial“.

La gobernadora Whitmer mencionó que no se ha publicado aún el monto total de la inversión. De acuerdo con lo informado por Newsweek, la construcción de la instalación tecnológica, prevista para instalarse en un terreno de 101 hectáreas, debería arrancar a principios de 2026.

El avance del proyecto dependerá de la autorización final de la Comisión de Servicios Públicos de Michigan. No se han comunicado plazos de finalización estimados ni detalles sobre el calendario de operaciones.