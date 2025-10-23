Estados Unidos

Estados Unidos y Panamá realizan ejercicios militares en la selva en medio del despliegue antinarcóticos

Las maniobras conjuntas se enmarcan en un memorando de cooperación renovado en abril que prevé mayor presencia militar estadounidense temporal y rotativa

Policía fronteriza de Panamá patrulla
Policía fronteriza de Panamá patrulla el río Tuquesa cerca de Bajo Chiquito, la localidad panameña a la que llegan los migrantes tras cruzar el Tapón del Darién desde Colombia, en su camino hacia Estados Unidos, el 8 de noviembre de 2024 (AP Foto/Matias Delacroix)

Fuerzas de seguridad de Estados Unidos y Panamá desarrollaron este miércoles ejercicios en la selva panameña, una actividad enfocada en el “intercambio de conocimientos especializados” y enmarcada en una renovada cooperación conjunta en materia de seguridad y defensa, según explicaron portavoces oficiales.

Los ejercicios conjuntos de EEUU y Panamá, que carece de ejército desde 1990, son frecuentes tras la invasión estadounidense de 1989, más ahora que renovaron en abril pasado la cooperación en este campo mediante un memorando de entendimiento que generó inicialmente cierta polémica en el país centroamericano porque prevé más presencia militar estadounidense temporal y rotativa.

También coinciden con el despliegue militar sin precedentes en el Caribe que lleva a cabo EEUU como parte de la guerra que le ha declarado al narcotráfico, con el que vincula al régimen de Nicolás Maduro, por el que ofrece una recompensa de 50 millones de dólares.

Con este nuevo entrenamiento “estamos simplemente enfocados (...) en crear conocimientos mutuos y relaciones mutuas que se enfoquen en experiencias que se puedan transmitir para ambos países, Panamá y Estados Unidos”, declaró a los periodistas la coronel estadounidense, Ada Cotton.

Las fuerzas militares estadounidenses, representadas en esta oportunidad por un grupo de infantes de Marina y un efectivo del Ejército, han venido por “invitación del Gobierno de Panamá”, que ha establecido “lo que podemos y lo que no podemos hacer”, según explicó Cotton.

La actividad se desarrolló en la base del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) Cristóbal Colón, en la provincia de Colón, litoral Caribe, y se enfocó “en supervivencia, tácticas y patrullas”, en esta “selva que es única, es preciosa” y representa un lugar de entrenamiento muy desafiante, agregó la portavoz estadounidense.

Un agente de la policía
Un agente de la policía fronteriza se encuentra en las afueras de Santa Fe, en la provincia de Darién, Panamá, el miércoles 7 de agosto de 2024. La policía arrestó a presuntos traficantes de migrantes chinos que ingresan por la selva de Darién en su camino a Estados Unidos (Foto AP/Abraham Terán)

De acuerdo con la información oficial, en los ejercicios participaron un total de 25 efectivos de ambos países. En el caso de Panamá, eran de agentes de las policías especializadas Senan, Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y de la Policía Nacional.

Se trata de la segunda fase de unos ejercicios de 21 días centrados en “táctica y de rastreo en jungla”. La primera parte de estos entrenamientos se realizó en agosto pasado durante siete días y dedicados solo a supervivencia, dijo la coronel estadounidense.

“Vamos a tener otro curso, de noviembre a diciembre, pero todo es con coordinación y a través de la invitación del Gobierno de Panamá”, añadió.

El mayor Didier Santa María, comandante de la Infantería del Senan, dijo por su parte a EFE que estos “entrenamientos fortalecen” las “capacidades tácticas y operativas” de las fuerzas panameñas en su misión de garantizar “la defensa, la protección y a la lucha contra el crimen organizado internacional”.

“Nosotros somos una barrera de defensa contra el crimen organizado transnacional. Y por ende, estos tipos de entrenamientos aumentan y fortalecen esas capacidades”, sostuvo el comandante panameño.

Este miércoles, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció la destrucción de una embarcación operada por una organización designada como terrorista que realizaba actividades de narcotráfico en el Pacífico Oriental.

Esta acción corresponde al octavo operativo de este tipo realizado por Washington y representa la primera vez que un ataque se lleva a cabo en el Pacífico, ya que las siete intervenciones previas se efectuaron en el mar Caribe.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, indicó a través de sus redes sociales que la misión respondió a información de inteligencia que identificó la nave como parte de una ruta empleada habitualmente para el contrabando de narcóticos.

(Con información de EFE)

