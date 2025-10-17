Estados Unidos

Clima en Virginia: el pronóstico del tiempo para Ashburn

Revisa la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza del viento para las siguientes horas en la ciudad

Por Infobae Noticias

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consultar el estado del clima se ha vuelto un hábito para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas.

A continuación presentamos el pronóstico del estado del tiempo en Ashburn, Virginia, para mañana de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima será mayormente claro, con una temperatura mínima alrededor de 42 grados Fahrenheit (aproximadamente 5.5 grados Celsius).

Se espera un viento tranquilo, lo que hará que la noche sea más agradable.

Las condiciones climáticas serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no habrá mucha brisa que interfiera.

En general, se anticipa un ambiente sereno y cómodo para todos.

¿Cuál será el estado del tiempo por la noche?

Las nevadas en los últimos
Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)

Esta noche, el cielo estará mayormente nublado, pero gradualmente se volverá soleado, con una temperatura máxima cercana a los 70 grados Fahrenheit (21 grados Celsius).

El viento será tranquilo, pero se volverá del sur a una velocidad de 5 a 8 millas por hora (8 a 13 kilómetros por hora) por la tarde.

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 16 de octubre 8:35 pm EDT.

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Ashburn se ubica en
Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (Reuters)

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta una gran cantidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaAshburnVirginiaestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Prepárate antes de salir: este es el estado del tiempo para San Antonio

En esta ciudad texana el estado del tiempo puede cambiar de forma repentina, por lo que es primordial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Prepárate antes de salir: este

Estados Unidos enfrentará marcadas diferencias climáticas este invierno, según pronóstico de la NOAA

Se anticipa un invierno con temperaturas elevadas en el sur y mayor probabilidad de lluvias en el norte del país

Estados Unidos enfrentará marcadas diferencias

Clima en Filadelfia mañana: pronóstico completo para planear tu día este viernes 17 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad

Clima en Filadelfia mañana: pronóstico

El tiempo en Seattle: la predicción del estado del clima para mañana 17 de octubre

Evita cualquier imprevisto en tu día y conoce el pronóstico del tiempo para las próximas horas en una de las ciudades con mayor actividad en Washington

El tiempo en Seattle: la

Conoce el reporte del clima en Columbus para mañana

Conocer cuáles van a ser las condiciones meteorológicas para las próximas horas ayuda en gran medida a prevenir situaciones adversas en tu día

Conoce el reporte del clima
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Milei: ”En agosto del

Javier Milei: ”En agosto del año que viene la inflación va a ser 0 en la Argentina”

“El peor escenario era que se encerrara armado en la habitación”: el relato de los policías que capturaron a Pablo Laurta

“Necesitaba mucha contención”: qué pasó con el hijo de Luna Giardina tras el arresto de Pablo Laurta

Karen Reichardt dijo que votar al kirchnerismo en provincia de Buenos Aires es una “enfermedad mental”

Lluvias durante el viernes y descenso de las temperaturas: cómo estará el tiempo para el fin de semana, según el SMN

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de Nicaragua otorgó

El régimen de Nicaragua otorgó una nueva concesión minera a una empresa china en la Costa Caribe Sur

Hamas admitió demoras en la devolución de los cuerpos de rehenes y crece la presión de Israel y Estados Unidos

“Un comienzo auspicioso”: Brasil y Estados Unidos iniciaron negociaciones para resolver la guerra arancelaria

Zelensky llegó a Washington con la idea de replicar el acuerdo de paz de Medio Oriente y frenar la guerra con Rusia

¿Quién es más valiente, el halcón o el flamenco? Un estudio científico tiene la respuesta

TELESHOW
El homenaje de los fans

El homenaje de los fans de Liam Payne a un año de su muerte: emotivos discursos, dolor y un grito de justicia

Gimena Accardi habló como nunca de Nico Vázquez y Dai Fernández: “Siempre fueron muy amigos”

4 años del “Wandagate”: el explosivo culebrón de Wanda Nara, Mauro Icardi y China Suárez que no encuentra paz ni fin

La emoción de la mamá de Milo J al hablar del éxito de su hijo: “Él cumple un sueño, da orgullo”

El secreto de Dolores Fonzi para los famosos sobre cómo cuidar su vida privada: “Es muy fácil”