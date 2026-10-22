Estados Unidos

Hialeah creó una unidad especial para perseguir a conductores agresivos: tendrá cinco patrullas en las calles

El Departamento de Policía local vigilará las calles durante las 24 horas para detectar excesos de velocidad, maniobras peligrosas y manejo bajo efectos de sustancias

Un vehículo policial negro con el rótulo de la Policía de Hialeah estacionado en un área exterior junto a un altavoz montado sobre un trípode
Una patrulla de la Policía de Hialeah destinada a la nueva unidad que reforzará los controles contra la conducción agresiva en las calles de Miami-Dade (Captura de video WSVN)
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La ciudad de Hialeah, en el condado de Miami-Dade, puso en marcha una respuesta específica ante la conducción temeraria: una unidad policial integrada por cinco patrullas y cinco agentes recorrerá las calles para identificar y sancionar a conductores agresivos.

El equipo fue presentado el 20 de octubre y tendrá operativos durante las 24 horas, con el objetivo de reducir los siniestros vinculados con excesos de velocidad, cambios imprudentes de carril y otras infracciones de alto riesgo.

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La medida llega después de que la Policía de Hialeah contabilizara más de 15.000 accidentes de tránsito entre 2025 y 2026 dentro de la ciudad.

La Policía de Hialeah dio a conocer esa cifra durante la presentación de las nuevas patrullas, que estarán dedicadas a la vigilancia vial y no sustituirán las funciones habituales de los agentes de distrito.

Cinco vehículos y cinco policías estarán dedicados al control vial

Una agente habla en un podio con micrófonos, rodeada por policías y civiles vestidos de traje frente a un edificio y una patrulla
Autoridades de Hialeah presentan la unidad especializada contra la conducción agresiva junto a las nuevas patrullas asignadas al operativo (Captura de video WSVN)

La unidad contra la conducción agresiva estará compuesta por un sargento y cuatro oficiales, con una patrulla asignada a cada integrante.

Por lo tanto, la cifra de cinco del anuncio corresponde tanto al personal como a los vehículos que formarán el grupo inicial.

Las unidades son de color oscuro y cuentan con identificaciones discretas, un diseño destinado a facilitar la detección de infracciones sin que los conductores las adviertan de inmediato.

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El alcalde de Hialeah, Bryan Calvo, sostuvo que contar con policías dedicados a esta tarea permitirá actuar contra quienes ponen en riesgo a otros usuarios de la vía.

El despliegue se realizará junto con la brigada motorizada del departamento, de modo que los agentes podrán ampliar la vigilancia en corredores y puntos donde se acumulan reportes de incidentes de tránsito.

La presentación estuvo encabezada además por el jefe del Departamento de Policía de Hialeah, George Fuente.

La nueva división tendrá la misión de aplicar las normas de circulación y localizar conductas que pueden preceder a un choque, como circular por encima del límite permitido, adelantar de manera insegura, ignorar semáforos o señales de detención y realizar virajes riesgosos.

Un hombre con traje y corbata roja habla ante varios micrófonos desde un atril, rodeado por policías de uniforme
El alcalde de Hialeah, Bryan Calvo, anunció el despliegue de cinco patrullas para reforzar la seguridad vial y sancionar maniobras peligrosas (Captura de video WSVN)

Exceso de velocidad, maniobras peligrosas y sustancias estarán bajo la mira

La prioridad será frenar comportamientos que las autoridades asocian con una mayor probabilidad de accidentes.

Entre ellos figuran el exceso de velocidad, los cambios de carril sin señalización, seguir a otro vehículo a poca distancia y manejar bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Las patrullas podrán detener a los infractores y emitir las sanciones previstas por la normativa de Florida cuando detecten esas faltas.

El énfasis en la conducción agresiva abarca hechos que a veces se perciben como infracciones menores, pero que pueden afectar a automovilistas, peatones y ciclistas.

La Policía busca que la presencia de las cinco unidades eleve la capacidad de respuesta ante denuncias y permita intervenir antes de que esas maniobras terminen en un siniestro.

El programa también incorpora una vertiente preventiva. El departamento utilizará un vehículo destinado a actividades comunitarias para explicar a los residentes los riesgos de conducir de forma imprudente y promover decisiones responsables al volante. Ese recurso no será una de las cinco patrullas de fiscalización, sino un apoyo para las campañas informativas.

Vista trasera de un coche de policía de Miami-Dade Schools estacionado, con luces de emergencia y un sticker de la bandera de EE.UU. El sol se pone en el fondo entre palmeras y edificios
El departamento policial incorporó actividades comunitarias para concientizar a los residentes sobre la responsabilidad al volante (Opy Morales)

El Corvette policial tendrá uso comunitario y no participará en operativos

Durante el anuncio, las autoridades exhibieron un Corvette con distintivos policiales que había sido incautado en un procedimiento anterior.

El automóvil despertó atención por su aspecto, aunque no integrará la unidad encargada de perseguir a los conductores agresivos ni será utilizado para controles de tránsito.

El vehículo quedará reservado para encuentros con residentes, acciones educativas y actividades de divulgación, precisó WSVN.

Así, la estrategia de Hialeah combinará cinco patrullas operativas, coordinación con los agentes motorizados y acciones de prevención ciudadana, mientras el nuevo equipo comienza sus recorridos por la ciudad.

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