Estados Unidos alerta sobre detenciones y prohibiciones de salida para quienes viajen a este destino

El Gobierno de Estados Unidos mantuvo a China continental en el Nivel 2 de alertas de viaje ante el riesgo de detenciones arbitrarias. (REUTERS/Tingshu Wang)

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El Gobierno de Estados Unidos actualizó la recomendación de viaje para China continental el 19 de octubre, en un contexto de preocupación por la aplicación de las leyes locales y las medidas que pueden afectar a los visitantes extranjeros. El aviso está dirigido a ciudadanos estadounidenses que planean viajar por turismo, trabajo, estudios o negocios.

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene al destino en el Nivel 2 de alerta, que aconseja ejercer mayor precaución. La actualización incorpora advertencias sobre el riesgo de detención injustificada y las restricciones que pueden impedir abandonar el territorio chino.

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La recomendación ofrece información sobre las condiciones legales y de seguridad que los viajeros deben tener en cuenta antes de organizar su estancia. También incluye pautas para preparar el desplazamiento y conocer los recursos consulares disponibles ante una emergencia.

El riesgo de detención injustificada en China

El Departamento de Estado considera que los ciudadanos estadounidenses enfrentan un riesgo considerable de detención injustificada por parte del Gobierno chino. Según la alerta, algunas personas pueden permanecer años en prisión, en condiciones deficientes y sin acceso regular a sus familiares o a funcionarios consulares estadounidenses.

La advertencia también señala que las autoridades chinas pueden aplicar de manera arbitraria las leyes locales. La legislación sobre seguridad nacional tiene una definición amplia y otorga a los funcionarios facultades para clasificar determinados documentos, datos, estadísticas y materiales como secretos de Estado, incluso de forma retroactiva.

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Estas disposiciones pueden afectar a extranjeros que realizan investigaciones académicas o comerciales, consultan información de acceso público o trabajan con datos que en otros países no están sujetos a restricciones similares. El aviso también menciona el riesgo para personas vinculadas con empresas estadounidenses, antiguos funcionarios gubernamentales y profesionales que desarrollan actividades de investigación o análisis empresarial.

El documento advierte que quienes son investigados por presuntas infracciones de las normas de seguridad nacional pueden enfrentar interrogatorios, detenciones y procesos judiciales sin garantías suficientes. En determinados casos, también pueden tener dificultades para acceder a un abogado o recibir asistencia consular.

El Departamento de Estado advirtió que actividades legales en naciones occidentales pueden constituir delitos bajo las leyes de seguridad nacional de China. (REUTERS/Joshua Roberts)

Las comunicaciones digitales pueden quedar bajo vigilancia

La alerta recomienda asumir que los servicios de seguridad chinos pueden acceder a correos electrónicos, mensajes de texto y publicaciones en redes sociales enviados hacia o desde China. La advertencia también se aplica al uso de aplicaciones chinas desde otros países, incluido Estados Unidos.

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El Departamento de Estado señaló que algunos ciudadanos extranjeros han sido detenidos o deportados por enviar mensajes privados que las autoridades interpretaron como críticas hacia los gobiernos de China, Hong Kong o Macao. Estas situaciones muestran que las comunicaciones personales también pueden tener consecuencias legales durante una estancia en el país.

El riesgo no se limita a los mensajes políticos. La advertencia sobre la seguridad nacional incluye documentos, datos y materiales que las autoridades puedan considerar sensibles. Por ello, quienes viajen por motivos profesionales o académicos deben evaluar qué información trasladan en sus dispositivos y cómo gestionan sus archivos durante la estancia.

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La agencia estadounidense aconseja mantener la cautela al utilizar teléfonos, computadoras y aplicaciones, sin afirmar que todos los mensajes sean revisados de manera sistemática. La recomendación es considerar que la privacidad digital no está garantizada y evitar exponer información sensible de forma innecesaria.

Las prohibiciones de salida pueden prolongarse durante años

Las prohibiciones de salida permiten a las autoridades chinas impedir que una persona abandone el país mientras enfrenta determinadas investigaciones o controversias. Según el Departamento de Estado, estas restricciones pueden imponerse sin un procedimiento judicial transparente y afectar incluso a personas que desconocen que existe un proceso relacionado con ellas.

Entre las circunstancias que pueden dar lugar a estas medidas figuran las disputas comerciales o familiares, las órdenes judiciales de pago y las investigaciones civiles o penales. También pueden alcanzar a familiares de personas investigadas, incluidos menores de edad, aunque no participen directamente en el asunto.

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Los ciudadanos estadounidenses pueden descubrir que tienen prohibiciones de salida de China cuando intentan tomar un vuelo de regreso. La alerta señala que, en algunos casos, no existe una vía judicial clara para impugnar la restricción y que las medidas relacionadas con disputas comerciales o civiles pueden mantenerse durante años.

El Gobierno chino también ha utilizado estas prohibiciones para conseguir la participación de personas en investigaciones, presionar a familiares que viven en el extranjero o ejercer influencia en disputas con otros gobiernos. Estas circunstancias explican por qué la recomendación no limita el riesgo a quienes enfrentan acusaciones penales.

Los ciudadanos estadounidenses bajo arresto en China afrontan procesos judiciales sin garantías claras y con acceso consular restringido. (REUTERS/Thomas Peter)

Las recomendaciones del Departamento de Estado antes de viajar a China

El Departamento de Estado aconseja a los ciudadanos estadounidenses viajar con un pasaporte de Estados Unidos y una visa china vigente, cuando corresponda. La agencia también recomienda inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés).

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Este programa permite recibir alertas de seguridad y facilita el contacto de la embajada o los consulados estadounidenses con las personas registradas durante una emergencia. No obstante, la inscripción no garantiza que las autoridades chinas permitan la salida del país ni que los funcionarios consulares puedan intervenir directamente en un proceso judicial.

Otra medida preventiva consiste en establecer un plan de comunicación con familiares, empleadores u organizaciones anfitrionas. Acordar horarios de contacto puede ayudar a detectar una interrupción inesperada y facilitar que otras personas soliciten orientación si surge una emergencia.

La alerta también recomienda evitar las manifestaciones, mantener un perfil discreto y no fotografiar a agentes de seguridad o protestas sin autorización. Los viajeros deben informarse sobre las normas locales y considerar las posibles consecuencias de las actividades que realicen durante su estancia.

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En caso de detención, la agencia aconseja solicitar a las autoridades que notifiquen de inmediato a la embajada estadounidense en Beijing o al consulado más cercano. La asistencia consular puede facilitar orientación y contacto con recursos legales locales, pero no sustituye la representación de un abogado ni garantiza la liberación del detenido.

La actualización se aplica a China continental. Hong Kong y Macao cuentan con recomendaciones de viaje separadas en el sitio del Departamento de Estado, por lo que quienes visiten esos territorios deben revisar los avisos específicos antes de organizar sus desplazamientos.