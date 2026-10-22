Estados Unidos

Demorar un año el inicio escolar: la tendencia que creció tras la pandemia y por qué los especialistas advierten que no siempre beneficia a los chicos

En Delaware, Estados Unidos, la postergación del ingreso al jardín aumentó un 44% en 2021, con un cambio inédito en el perfil de las familias que tomaron esa decisión. Qué revelan los datos

Estuche azul y verde con tijeras y rotuladores, lápices de madera y una hoja con un dibujo sobre una mesa, con un aula infantil al fondo.
Un estudio de la Universidad de Delaware reveló que el retraso del ingreso al jardín de infancia aumentó un 44% en el otoño de 2021 - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La pandemia no solo trastocó la rutina de millones de familias en Estados Unidos: también alteró de forma drástica las decisiones sobre cuándo enviar a los niños al jardín de infancia. Un estudio publicado en la revista Educational Researcher por investigadores de la Universidad de Delaware reveló que, en el otoño de 2021, la práctica de retrasar un año el ingreso al jardín de infancia —conocida en el ámbito educativo como redshirtingse disparó un 44% en ese estado, y que los mayores aumentos se registraron entre las familias negras, hispanas y de bajos ingresos, grupos que históricamente rara vez recurrían a esa estrategia.

El trabajo, elaborado por Rachel Fidel, exalumna de la universidad e investigadora del Instituto Nacional de Investigación en Educación Infantil (NIEER), junto con los profesores Kenneth A. Shores y Anamarie A. Whitaker, de la Facultad de Educación y Desarrollo Humano (CEHD), analizó datos individuales de estudiantes recopilados entre el otoño de 2010 y el otoño de 2023 en colaboración con el Departamento de Educación de Delaware. El período abarcado permite trazar con precisión las tendencias previas a la crisis sanitaria y compararlas con lo ocurrido después.

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Dos maestras y doce niños pequeños de diversas etnias están sentados en el suelo de un aula luminosa y moderna decorada con materiales didácticos.
Apenas el 2% de los alumnos de Delaware posponía la entrada al jardín de infancia antes de las alteraciones impuestas por la pandemia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de la pandemia, solo el 2% de los niños de Delaware posponían su ingreso al jardín de infancia

En condiciones normales, la legislación de Delaware exige que los niños ingresen al jardín de infancia a los 5 años, y quienes deseen matricularse deben cumplir esa edad antes del 31 de agosto. Retrasar el ingreso era, por lo tanto, una práctica poco frecuente: apenas el 2% de los alumnos de jardín de infancia lo hacía, casi siempre niños nacidos en verano que habrían sido los más pequeños de su clase. “El redshirting es relativamente poco común en Delaware, pero nuestra investigación muestra que las familias sí retrasan el ingreso y que estas decisiones cambiaron considerablemente durante la pandemia”, señaló Shores en declaraciones difundidas por la universidad.

La decisión de posponer suele recaer en los padres y, tradicionalmente, fue más habitual entre varones y familias con mayores recursos económicos, dado que implica costear un año adicional de preescolar u otro entorno de aprendizaje. Del otro lado se encuentra la retención, una negociación entre la escuela y la familia para que el niño repita el primer año de jardín de infancia cuando no alcanza los indicadores necesarios para avanzar a primer grado. Esta segunda vía aprovecha el sistema público y no genera gastos extra, pero recayó de forma desproporcionada sobre los niños de hogares con menos recursos.

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El aumento del redshirting en 2021 cruzó todas las líneas demográficas

Lo que los investigadores encontraron al analizar la cohorte del otoño de 2021 resultó inédito. El incremento del 44% en el redshirting no se limitó a los niños con fechas de cumpleaños cercanas al límite de elegibilidad: se extendió a todos los niños de 5 años. Y los mayores aumentos relativos aparecieron entre los estudiantes negros, hispanos y de bajos ingresos, lo que indica que la pandemia empujó a familias que antes no consideraban esta opción a adoptarla como mecanismo de protección.

Salón de clases infantil vacío. Contiene mesas y sillas de madera para niños, carteles educativos coloridos, un pizarrón verde y un estante con materiales.
La repitencia en el nivel inicial interrumpió una década de descenso sostenido en 2021 frente a las limitaciones de las clases virtuales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, la retención —que venía en descenso sostenido durante la década anterior— interrumpió esa tendencia precisamente en el otoño de 2021. “Menos niños repetían el jardín de infancia con el tiempo, pero ese patrón se detiene en el otoño de 2021, quizás porque las familias optaron por un año más de jardín de infancia dado el entorno de enseñanza virtual impuesto por la pandemia”, explicó Whitaker, directora académica del Instituto de Excelencia en Educación Infantil de Delaware. Las tasas de retención volvieron a caer al año siguiente, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de una respuesta coyuntural.

La lectura conjunta de ambos fenómenos sugiere que familias y escuelas utilizaron el redshirting y la retención como estrategias paralelas para garantizar experiencias de jardín de infancia más cercanas a la normalidad durante el momento más disruptivo de la crisis sanitaria. Las motivaciones, sin embargo, parecen haber cambiado: mientras que antes de la pandemia los padres evaluaban si su hijo estaba preparado para el aula, durante 2021 la preocupación central habría sido si el aula misma —marcada por la virtualidad y las restricciones— ofrecía un entorno seguro y adecuado.

Un informe nacional confirma que la ventaja académica del redshirting se diluye en tercer grado

Los hallazgos de Delaware se alinean con datos a escala nacional. Según un informe de marzo de 2026 de la Northwest Evaluation Association (NWEA), basado en registros de más de tres millones de alumnos de jardín de infancia evaluados con la prueba MAP Growth, la tasa nacional de redshirting también alcanzó su pico en el otoño de 2021, con un 6,4%, un 28% por encima del promedio del 5% registrado entre 2017 y 2025. Pero el repunte fue efímero: entre 2022 y 2025, los porcentajes volvieron a situarse entre el 4% y el 5%.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La ventaja en el rendimiento académico de los alumnos que postergaron su matrícula inicial se diluyó al llegar a tercer grado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo informe de la NWEA, elaborado por las investigadoras Megan Kuhfeld y Sofia Postell, abordó una pregunta clave: ¿el año adicional fuera de la escuela se traduce en mejores resultados? Los datos muestran que los niños que ingresaron al jardín de infancia tras un año de retraso en el otoño de 2021 obtuvieron puntuaciones iniciales más altas que sus compañeros de ingreso regular —entre un 20% y un 30% del equivalente a un año de aprendizaje—. Sin embargo, esa brecha se fue cerrando en primero y segundo grado, y para tercer grado, los alumnos que habían pospuesto su ingreso rendían al mismo nivel que quienes habían comenzado a tiempo.

“Si los padres brindan al niño un entorno de aprendizaje de alta calidad —y ese es un gran ‘si’—, los niños que posponen su ingreso tienen más probabilidades de llegar al jardín de infancia mejor preparados”, reconoció Shores. “Pero las desventajas pueden abarcar desde el aislamiento social hasta la exposición a entornos educativos de menor calidad, pasando por el costo de retrasar la entrada del niño al mercado laboral”.

La investigación publicada en Educational Researcher subraya que los cambios en las prácticas de redshirting y retención alteran la composición de las aulas, con consecuencias directas para las relaciones entre pares y la planificación de la enseñanza en la educación primaria pospandémica. “Nuestros hallazgos sugieren que necesitamos comprender mejor por qué las familias retrasan la matriculación, sobre todo cuando esas decisiones parecen estar motivadas por circunstancias distintas a la preparación escolar”, concluyó Whitaker.

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