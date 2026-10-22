La senadora estatal de Virginia, Lillie Louise Lucas, fue acusada con cargos de narcotráfico y lavado de dinero

El fiscal general Todd Blanche y el director del FBI Kash Patel encabezaron el anuncio de los ocho cargos federales contra la senadora estatal Louise Lucas y otros seis imputados (Crédito: FOX News)

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Un jurado federal del Distrito Este de Virginia presentó una acusación formal de ocho cargos contra la senadora estatal demócrata Lillie Louise Lucas, de 82 años, por presuntamente liderar una organización criminal dedicada a la distribución de marihuana y el lavado de dinero durante al menos cinco años.

La legisladora, que ocupa la presidencia pro tempore del Senado estatal y dirige el poderoso Comité de Finanzas y Asignaciones, se entregó a las autoridades este jueves, según confirmó el Departamento de Justicia.

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Un jurado federal presentó ocho cargos contra la senadora Lillie Louise Lucas por presunto tráfico de marihuana y lavado de dinero (ABC7 News)

La acusación involucra a otros seis imputados, entre ellos dos hijas de Lucas —Lisa Lucas-Burke y Theresa Lucas-Lamb— y su nieto Ryan Eichelberger, quienes habrían participado en la adquisición, distribución y supervisión de las operaciones del grupo que los fiscales denominaron “la Empresa Lucas”.

Las autoridades federales estiman que el esquema generó ingresos por aproximadamente USD 4,5 millones y que la red manejó al menos 100 kilogramos de marihuana, en un estado que está prohibida la venta recreativa de marihuana.

La fiscalía incluyó en el proceso a dos hijas y a un nieto de Lucas por integrar una red que generó USD 4,5 millones (ABC7 News)

El FBI alega que Lucas usó su cargo para blindar el negocio ilegal

La investigación, que comenzó durante la administración del presidente demócrata Joe Biden, derivó en la ejecución de órdenes de allanamiento el 6 de mayo en dos comercios vinculados a Lucas: The Cannabis Outlet y The CBD Shoppe, ambos en Portsmouth, Virginia. Los agentes del FBI recuperaron marihuana y armas de fuego en ambos establecimientos.

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El director del FBI, Kash Patel, sostuvo que Lucas y su círculo cercano “orquestaron un esquema de varios años para enriquecer su propia empresa criminal de marihuana” y que la senadora habría utilizado su posición como presidenta del Comité de Finanzas y Asignaciones “para aislar a la empresa del escrutinio penal e influir en la legislación para beneficiarse económicamente”.

El fiscal general Todd Blanche afirmó, por su parte, que los cargos “revelan la conducta de una servidora pública que antepuso sus propios intereses financieros a los ciudadanos que fue elegida para representar”.

El fiscal general Todd Blanche (izquierda) y el director del FBI Kash Patel (derecha) realizaron una conferencia de prensa conjunta para brindar detalles sobre el caso que involucra a la senadora estatal (REUTERS/Jonathan Ernst)

Lucas habría pagado USD 750.000 por una licencia de marihuana recreativa

Según la acusación, en agosto de 2022, Lucas desembolsó USD 750.000 para adquirir la totalidad de una empresa fantasma que servía como vehículo para obtener una licencia de venta recreativa de marihuana en Virginia. Los fiscales alegan que la senadora omitió declarar esa participación en sus formularios obligatorios de intereses económicos.

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El Departamento de Justicia detalló que Lucas se reunió con un supuesto co-conspirador en su oficina del complejo del Capitolio estatal para recibir un pago parcial y que intercedió ante otros funcionarios y legisladores respecto a la calificación de esa persona para obtener una licencia recreativa, condicionando su gestión a la recepción de lo que la fiscalía calificó como un “pago de soborno”.

Otro de los imputados, Carlton Upton Jr., de 54 años, era socio comercial de Lucas en VA Freedom Life, la empresa matriz de The CBD Shoppe y The Cannabis Outlet desde 2019.

Upton habría presentado declaraciones falsas en abril de 2020 en una solicitud de préstamo por desastre económico que fue aprobada por USD 11.800.

La senadora demócrata afirmó que la causa judicial promovida por las autoridades federales responde a una persecución política (ABC7 News)

La senadora calificó la acusación como un ataque político

Lucas, que fue una crítica abierta de la administración del presidente republicano Donald Trump, enmarcó los cargos en un contexto de persecución política. “Hoy, el FBI, el Departamento de Justicia y todo el peso del gobierno federal fueron utilizados contra una bisabuela de 82 años”, declaró la senadora en un comunicado recogido por CNN.

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Además agregó: “Crecí bajo las leyes de Jim Crow. Vi lo que pasa cuando la gente en el poder intenta silenciar a quienes los enfrentan. Pasé mi vida luchando y no voy a parar ahora”.

Brian Woolfolk, abogado principal del fondo de defensa legal de Lucas, calificó el proceso como “el circo que siempre esperamos” en declaraciones a Associated Press. En mayo, cuando se ejecutaron los allanamientos, Lucas ya había caracterizado la intervención federal como un intento de intimidación.

Agentes del FBI incautaron marihuana y armas de fuego durante allanamientos a dos comercios vinculados a la legisladora en Portsmouth (ABC7 News)

Una carrera política marcada por hitos y poder legislativo

Lucas fue elegida para el Senado de Virginia en 1991 y acumula más de tres décadas en la cámara. En 2019, tras el giro demócrata en el Senado estatal, fue designada presidenta pro tempore, y en 2024 asumió la dirección del Comité de Finanzas y Asignaciones, una posición que le otorgó control sobre toda legislación con impacto presupuestario.

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Desde ese puesto, tuvo un papel decisivo en el bloqueo de la propuesta del exgobernador republicano Glenn Youngkin de destinar USD 2.000 millones para atraer a los equipos de la NBA y la NHL de Washington a Virginia.

Reconocida defensora de los derechos reproductivos, la educación pública y la justicia racial, Lucas también fue pionera: en 1971 se convirtió en la primera mujer en ocupar el puesto de ajustadora de buques en el astillero naval de Norfolk, y en 1984 fue la primera mujer afroamericana elegida al concejo municipal de Portsmouth.

Lucas acumuló más de tres décadas en el Senado de Virginia y asumió la jefatura del Comité de Finanzas y Asignaciones en 2024 (ABC7 News)

Virginia aún no autoriza la venta recreativa de marihuana

Aunque la posesión de marihuana es legal en Virginia, las ventas recreativas reguladas aún no están habilitadas. Una ley aprobada recientemente establece que las ventas minoristas comenzarán el 1 de julio de 2027.

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Lucas fue una de las voces más activas en impulsar la legalización y en 2021 abrió The Cannabis Outlet junto a su hija Lisa Lucas-Burke para comercializar productos derivados del cáñamo y CBD.

La acusación se produce semanas antes de las elecciones de noviembre, aunque Lucas no compite por la reelección este año. Además de sus negocios vinculados al cannabis, la senadora opera una red de empresas que proveen servicios residenciales, de transporte y otros a adultos con discapacidades intelectuales.