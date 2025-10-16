Paramount+: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Estados Unidos

"¿Y dónde está el policía?", se mete en el ranking de las mejores películas para disfrutar en la plataforma de streaming. (Paramount+)

Paramount+ actualizó su lista con las películas más vistas de la semana en Estados Unidos confirmando una vez más hacia dónde se inclinan las diferentes preferencias del público.

Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que te dará mucho que pensar.

Este listado se ha vuelto un buen termómetro del tipo de películas que impactan en el consumidor nacional.

Ranking de películas más reproducidas en Paramount+ en Estados Unidos

1. Y dónde está el policía (The Naked Gun)

"¿Y dónde está el policía?", se mete en el ranking de las mejores películas para disfrutar en la plataforma de streaming. (Paramount+)

El torpe teniente Frank Drebin Jr. intenta resolver un asesinato vinculado a un magnate tecnológico. Mientras investiga, su unidad policial corre peligro de ser cerrada. Con la ayuda de una escritora de crímenes, Frank se verá envuelto en situaciones tan absurdas como explosivas. Película reboot basada en la popular franquicia de comedia “Agárralo como puedas” y la serie de televisión “Police Squad!”.

2. Regalo maldito

"Regalo maldito" se mete en el top 10 de la películas más vistas de la plataforma. (Paramount+)

Cuando Polly recibe una misteriosa caja de una inesperada visitante nocturna, viene con la simple instrucción de colocar tres cosas dentro: algo que necesites, algo que odies y algo que ames. Lo que comienza como un extraño ritual se convierte rápidamente en una pesadilla.

Atrapada en un mundo aterrador donde la realidad se tuerce y la memoria la traiciona, Polly debe tomar una serie de decisiones imposibles. A medida que el tiempo se escapa, se ve obligada a enfrentarse a la oscuridad no sólo a su alrededor, sino también en su interior, antes de que consuma todo y a todos los que ha conocido.

3. Ozzy: No Escape from Now

Ozzy: No Escape from Now. (Prime Video)

Ozzy Osbourne se enfrenta a su identidad y a su mortalidad después de que su mundo se detenga. Con problemas de salud y Parkinson, se pregunta si podrá volver a actuar mientras la música siga siendo la piedra angular de su vida.

4. Fight or flight (sicarios en el aire) (Fight or Flight)

Imagen de 'Fight or flight'

Un mercenario acepta el encargo de localizar a un objetivo en un avión, pero debe protegerla cuando se ven rodeados de gente que intentan matarlos a ambos.

5. Hermanastros

"Hermanastros" se mete en la segunda posición del listado estadounidense. (Paramount+)

Aunque Brennan Huff (Will Ferrell) tiene casi cuarenta años, sigue viviendo con su madre Nancy (Mary Steenburgen) y se conforma con conseguir, de vez en cuando, empleos esporádicos. Dale Doback (John C. Reilly), es un parado profesional de cuarenta años que vive con su padre, Robert (Richard Jenkins). Cuando Nancy y Robert se casan, los dos parásitos se ven obligados a compartir casa, pero, debido a su narcisismo y a su agresiva pereza se establece entre ellos una competencia que llega a enturbiar la relación entre sus padres.

6. Men in Black 3

La película comienza con la fuga de un extraño y poderoso extraterrestre llamado Boris el animal. Es el último superviviente de la raza alienígena boglodita, que sobrevive mediante el ataque, toma y ocupación de otros planetas habitados. Boris es un asesino, que fue capturado por el agente K y encarcelado en una prisión secreta en la Luna. K también pudo desplegar un sistema de defensa (denominado “Arca Net”) y evitar una invasión boglodita, logrando así su extinción. Sin embargo, Boris logra burlar la seguridad y destruir gran parte de la cárcel, para escapar y vengarse de K.

7. Top Gun: Maverick

“Nos vemos en el cielo”, anuncia Paramount Pictures y la confirmación del estreno de Top Gun: Maverick para el 25 de mayo de este año. Presentó el trailer final y ayer imágenes exclusivas del regreso del personaje que catapultó a la fama a Tom Cruise.

Después de más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete “Maverick” Mitchell se encuentra dónde siempre quiso estar, empujando los límites como un valiente piloto de prueba y esquivando el alcance en su rango, que no le dejaría volar emplazándolo en tierra.

Cuando se encuentra entrenando a un destacamento de graduados de Top Gun para una misión especializada, Maverick se encuentra allí con el teniente Bradley Bradshaw, el hijo de su difunto amigo “Goose”.

8. Hombres de negro II

Después del abandono del agente K (Tommy Lee Jones), el agente J (Will Smith) no considera su trabajo igual: Ambos formaban parte de un organismo secreto que lucha contra los extraterrestres que, sin que el resto de los mortales lo sepan, pueblan la Tierra. La misión de los hombres de negro, como se les conoce por sus atuendos, es, en ocasiones imponer el orden y en otras luchar directamente contra quienes tienen pretensiones de hacer daño al planeta Tierra. Pero el agente K prefirió perder la memoria para volver con su esposa y llevar una vida normal. Ahora no hay esposa pero es un amable agente de correos. El agente J, que considera a K como su maestro, le echa mucho de menos y no termina de adaptarse a sus nuevos compañeros. Pero algo va a cambiar los acontecimientos: una peligrosa extraterrestre llamada Serleena (Lara Flynn Boyle)

9. Scream VI

De izq a der: Mason Gooding, Jenna Ortega, Jasmin Savoy Brown, Devyn Nekoda y Melissa Barrera en una escena de "Scream VI." Foto proveida por Paramount Pictures. (Philippe Bossé/Paramount Pictures via AP)

Tras los últimos asesinatos de Ghostface, los cuatro supervivientes abandonan Woodsboro para dar comienzo a un nuevo capítulo.

10. La Leyenda del Jinete Sin Cabeza (Sleepy Hollow)

Captura del tráiler oficial de Sleepy Hollow

Durante la Guerra de Secesión Americana, un policía de Nueva York que utiliza avanzados métodos de investigación es enviado al pueblo de Sleepy Hollow para descubrir qué hay de verdad en la leyenda de un jinete sin cabeza que aterroriza a los habitantes del lugar.

Una vez allí adopta la identidad de un profesor de escuela y se enamora de Katrina, que mantiene relaciones con uno de los hombres más conocidos del pueblo. Realidad y ficción se darán la mano en el momento menos pensado.

Paramount+ en el streaming

Paramount busca posicionarse entre las plataformas de streaming (Captura de panatalla/paramountplus.com)

Paramount+, antes conocido como CBS All Access, es una plataforma de streaming a través del cual los suscriptores pueden disfrutar de contenido exclusivo, así como películas y series reconocidas.

Operado como Paramount Streaming, una filial de Paramount Global, el servicio fue renombrado en el 2021 como Paramount+ luego de la fusión de CBS y Viacom lo que permitió explorar otros mercados además del estadounidense y adentrarse en Latinoamérica.

El servicio cuenta con títulos nuevos y ya famosos como lo fue Criminal Minds, South Park, Behind the Music, The Top 40 of MTV, BET The Game, Lioness, Killing Eve, The Offer, Yellowstone, Dexter, iCarly, Acapulco Shore, Bob Esponja; películas como Un lugar en silencio; Top Gun: Maverick y Paw Patrol: The Movie; o programas de Comedy Central o MVT.

Actualmente su catálogo cuenta con películas, series, documentales producidos por las cadenas Paramount Pictures, ViacomCBS, Metro-Golswyn-Mayer, Sony Pictures, The Samuel Goldwyn Company y CBS Films.

De acuerdo con cifras reveladas por la propia empresa, al cierre de 2022 la plataforma contaba con 77 millones de suscriptores. El crecimiento de Paramount+ es vital para ViacomCBS, una empresa basada en la televisión por cable que ha sufrido duros golpes en sus cifras en la última década.

Paramount+ permite a sus usuarios reproducir su contenido en 4K y verlo de forma simultánea en al menos tres dispositivos.