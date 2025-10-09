Muere una mujer en Disneyland tras sufrir un problema médico dentro de la Mansión Embrujada

Una mujer falleció tras sufrir una emergencia médica al finalizar el recorrido en la Haunted Mansion de Disneyland Anaheim. (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Una mujer de aproximadamente 60 años falleció tras experimentar una emergencia médica al finalizar el recorrido de la atracción Haunted Mansion en Disneyland Anaheim, California, durante la tarde del lunes 6 de octubre de 2025. El hecho involucra a una visitante del parque temático y constituye un incidente poco frecuente dentro de una de las atracciones de mayor tradición en el complejo, de acuerdo con autoridades y medios estadounidenses.

Según información recopilada por NBC News, Los Angeles Times y USA TODAY, así como confirmaciones oficiales del Departamento de Policía de Anaheim y del propio resort, la mujer fue hallada inconsciente en uno de los vagones del atractivo temático. Personal de seguridad de Disneyland inició reanimación cardiopulmonar antes de la llegada de los servicios médicos de emergencia. Finalmente, la visitante fue trasladada a un hospital local, donde se constató su muerte la misma noche del lunes.

La Haunted Mansion, una de las atracciones más veteranas de Disneyland, ha recibido decenas de millones de visitantes desde su inauguración en 1969. La seguridad en los parques temáticos de California está regulada por la autoridad estatal, y la industria presume un bajo número de incidentes fatales. En casos recientes, la transparencia de las investigaciones ha sido señalada como máxima prioridad por los operadores.

¿Qué sucedió en la Haunted Mansion de Disneyland Anaheim?

De acuerdo con PEOPLE, el incidente ocurrió alrededor de las 18:30 horas. Según registros del Departamento de Policía de Anaheim y del cuerpo de bomberos municipal, la visitante fue localizada “inconsciente en el interior de su vagón” poco después de finalizar el recorrido en la Haunted Mansion. El portavoz policial Matt Sutter confirmó a los principales medios que el personal de seguridad del parque y paramédicos procedieron con maniobras de reanimación antes del arribo de los servicios médicos de emergencia.

La mujer fue trasladada con urgencia a un hospital del área, donde los equipos médicos confirmaron el deceso. Los primeros reportes oficiales descartaron fallas técnicas en la operación del recorrido, lo que permitió la reapertura rápida de la atracción.

El incidente ocurrió el lunes 6 de octubre de 2025 y no se detectaron fallas técnicas en la atracción. (REUTERS/Mario Anzuoni)

¿Cuál fue la causa de la muerte en Haunted Mansion y está confirmada?

De acuerdo con la policía de Anaheim y voceros del parque citados por NBC News y USA TODAY, la muerte se asocia a una “emergencia médica desafortunada”, sin evidencias preliminares de desperfectos en la atracción. El portavoz Matt Sutter comunicó que aún no se ha publicado una causa oficial de fallecimiento; la determinación corresponde a la Oficina del Forense del Condado de Orange, que mantiene la investigación abierta.

Por respeto a los familiares, las autoridades y la administración de Disneyland han optado por no difundir la identidad de la mujer ni detalles específicos sobre su historial médico.

¿Ha habido otros accidentes en Disneyland Haunted Mansion?

Los incidentes fatales en la Haunted Mansion son excepcionales, según expertos consultados por Los Angeles Times. Dennis Speigel, director de International Theme Park Services Inc, explicó a ese medio que la atracción es reconocida por su bajo riesgo y perfil apto para personas mayores, niños y familias. “Este es uno de los recorridos en los que menos esperaría un incidente médico”, expuso Speigel en declaraciones cituadas por la prensa estadounidense.

La Haunted Mansion opera a una velocidad máxima de aproximadamente 1,6 kilómetros por hora (1 milla por hora), transporte calificado como seguro y estable por reguladores y operadores. La atracción reanudó su operación horas después del incidente, según las fuentes consultadas.

¿Qué medidas de seguridad y protocolos aplicó Disneyland ante el hecho?

Disneyland desplegó su personal de seguridad y atención médica para reaccionar ante el evento, según confirmaron los portavoces oficiales a PEOPLE y USA TODAY. Tras el aviso, los procedimientos de emergencia se ejecutaron tal como estipulan las normas del parque y de la legislación estatal.

El parque mantuvo la operación normal de la Haunted Mansion y remitió todas las solicitudes de información a las autoridades estatales y municipales, reafirmando su política de respeto por la privacidad y protocolos legales. “No existe indicio de fallas en el funcionamiento de la atracción”, declaró el sargento Matt Sutter, portavoz policial citado en los distintos reportes.

La causa oficial de la muerte aún no ha sido determinada y la investigación sigue abierta por la Oficina del Forense del Condado de Orange. (Photo by Robyn Beck / AFP)

¿Cómo funciona la atracción Haunted Mansion en Disneyland?

La Haunted Mansion es una de las principales atracciones históricas de Disneyland. Fue inaugurada en 1969 en el área conocida como New Orleans Square. Los visitantes recorren distintos escenarios montados con efectos especiales, figuras animadas y música ambiente dentro de vehículos llamados “doom buggies”, que avanzan a baja velocidad y ofrecen un espectáculo visual de inspiración gótica.

Durante la temporada de Halloween, el recorrido adopta una versión especial denominada Haunted Mansion Holiday, con referencias a la película “The Nightmare Before Christmas”. La atracción no presenta cambios mecánicos en este periodo, únicamente en la ambientación visual.

¿Qué se sabe del impacto en las operaciones y en la industria?

El suceso mantiene abiertas las indagatorias de la policía local y la oficina forense, aunque tanto las autoridades como Disneyland afirman que la seguridad de las atracciones sigue bajo estricta verificación reglamentaria. La industria de los parques temáticos en California, citada por Los Angeles Times, está sujeta a controles diarios, semanales y mensuales bajo la supervisión del Departamento de Relaciones Industriales estatal.

El impacto inmediato para el público estuvo limitado al cierre temporal de la Haunted Mansion, que ya opera normalmente. Las operaciones y revisiones de seguridad habituales se mantienen sin modificaciones, y la transparencia en torno a los resultados de la investigación fue reiterada por voceros institucionales.