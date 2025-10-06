AMD cerró un acuerdo con Open AI y fabricar chips de alto rendimiento e impulsar la inteligencia artificial

AMD suministrará chips de alto rendimiento a OpenAI para impulsar la próxima generación de inteligencia artificial (REUTERS/ARCHIVO)

El fabricante estadounidense de semiconductores AMD suministrará sus chips a OpenAI, la empresa californiana creadora de ChatGPT, como parte de una alianza estratégica para el desarrollo de infraestructura de inteligencia artificial (IA) de próxima generación, según informaron ambas compañías en un comunicado conjunto este lunes. El acuerdo contempla la provisión de la última versión de procesadores gráficos de alto rendimiento de AMD, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo año, así como seis gigavatios de potencia de cálculo, un volumen nunca antes acordado en el sector.

“Esta asociación es un paso importante para construir la capacidad de cómputo necesaria para alcanzar el pleno potencial de la IA”, dijo Sam Altman, director general de OpenAI, en un comunicado de prensa. “El liderazgo de AMD en chips de alto rendimiento nos permitirá acelerar el progreso y llevar los beneficios de la IA avanzada a todos más rápidamente”.

De acuerdo con el anuncio, el primer gigavatio comenzará a funcionar en la segunda mitad de 2026. AMD también entregó a OpenAI una opción para adquirir hasta 160 millones de acciones comunes de AMD, lo que representaría aproximadamente el 10% de la tecnológica, condicionado al cumplimiento de hitos relacionados con el despliegue progresivo de la capacidad de cómputo pactada. El primer tramo de la opción se otorgará con el despliegue inicial, y el resto quedará vinculado a la consecución de los seis gigavatios comprometidos y a hitos técnicos y comerciales asociados al lanzamiento a gran escala.

El acuerdo entre AMD y OpenAI incluye seis gigavatios de potencia de cálculo y una opción de compra de acciones (REUTERS/ARCHIVO)

La bolsa de Nueva York abrió al alza el lunes, impulsada por el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial (IA) después del anuncio. En las primeras operaciones, el índice Dow Jones subía un 0,08%, el tecnológico Nasdaq 0,50% y el índice ampliado S&P 500 un 0,30%.

En la apertura de Wall Street AMD se disparaba más de 20%, mientras Las acciones de Nvidia caían alrededor del 1,20 % antes de la apertura de Wall Street.

El acuerdo representa un impulso para AMD, con sede en Santa Clara, California, que ha quedado rezagada en la carrera de la IA frente a su competidor Nvidia, cuyas tarjetas gráficas han acaparado la mayor parte de los pedidos en la industria y convertido a la empresa en la más valiosa del mercado.

En el mismo sector, Nvidia anunció a finales de septiembre una inversión de hasta 100.000 millones de dólares en OpenAI para la construcción de una infraestructura de IA de nueva generación, consolidando la posición de la compañía en el desarrollo de modelos avanzados.