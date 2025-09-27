Estados Unidos

El huracán Humberto se intensifica en el Atlántico y alcanza la categoría 5

El fenómeno se encuentra a unos 563,27 kilómetros al noreste de las Islas de Sotavento septentrionales, con vientos máximos sostenidos de 257,5 kms/h

Guardar
El huracán Humberto alcanzó la
El huracán Humberto alcanzó la categoría 5

Humberto se consolidó como un huracán de categoría 5 tras intensificarse rápidamente y, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH) con sede en Miami, se espera que mantenga o incremente su potencia durante el fin de semana.

El huracán se ubica aproximadamente a 563 kilómetros al noreste de las Islas de Sotavento septentrionales, con vientos máximos sostenidos de 258 km/h.

El CNH prevé que Humberto permanezca como un sistema extremadamente potente en los próximos días. Las marejadas generadas a su paso afectarán sectores del norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes, Puerto Rico y Bermudas desde la noche del sábado y durante la próxima semana. Será estas regiones, junto con las islas de Barlovento del norte, las que enfrentarán oleaje y corrientes de resaca a lo largo del fin de semana.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional en Puerto Rico emitió un aviso dirigido a embarcaciones pequeñas, pidiendo a la población permanecer en tierra y evitar desplazamientos innecesarios, ya que se prevé que las olas alcancen hasta 2 metros (7 pies) en aguas del Atlántico. Se recomendó prestar atención estricta al sistema de banderas de advertencia en playas ante el alto riesgo de corrientes de resaca.

En Cuba se registraron fuertes
En Cuba se registraron fuertes lluvias y crecidas súbitas (REUTERS/Alexandre Meneghini)

Otra amenaza se cierne sobre las Bahamas y Cuba debido a una depresión tropical que, el sábado, provocó fuertes lluvias y crecidas súbitas. Algunas zonas de las Bahamas se encuentran bajo aviso de tormenta tropical. El Departamento de Meteorología de las Bahamas instó a la población de las islas del noroeste y centro —incluyendo Nassau, la isla Andros, San Salvador y la isla Larga— a concretar los preparativos finales para la llegada de condiciones de tormenta tropical en la noche. La agencia anticipó el desplazamiento del centro del sistema a lo largo del domingo.

Según un comunicado emitido por el departamento, miembros de la fuerza aérea fueron desplegados para inspeccionar el sistema. Los vientos sostenidos alcanzaron los 55 km/h el sábado.

Las precipitaciones en el centro y sureste de las Bahamas se estimaron entre 10 y 20 centímetros, con áreas aisladas recibiendo hasta 25 centímetros. “Los residentes en zonas bajas deben adoptar medidas para mitigar daños a sus propiedades ante las inundaciones”, advirtió la institución.

Las autoridades de Florida también
Las autoridades de Florida también se preparan ante la posible llegada de la tormenta tropical (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Precaución en Florida por la depresión tropical

En Florida, se anticipa el fortalecimiento gradual de la depresión tropical hasta alcanzar la categoría de tormenta tropical este domingo, a medida que el fenómeno se mueve paralelo a la costa atlántica. Las autoridades del sur de Florida, región actualmente saturada por las lluvias de septiembre, mantienen una vigilancia estricta. Un aviso de tormenta tropical fue emitido para la costa de Florida desde el norte de West Palm Beach hasta el sector al norte de Daytona Beach.

En Homestead, Florida, uno de los lugares más afectados por el huracán Andrew en 1992, el encargado de emergencias Jaime Hernández manifestó preocupación por la aparente complacencia de los residentes. Hernández explicó: “Demasiados residentes del sur de Florida, tras experimentar impactos limitados de tormentas como el huracán Irma en 2017, han asumido erróneamente que ‘ya vivieron lo peor’”. Aclaró que Homestead es una de las cuatro comunidades del territorio continental estadounidense que ha soportado los efectos catastróficos de un huracán de categoría 5. “Conocemos la importancia de tener un plan de emergencia y mantenerse informados”, apuntó.

En República Dominicana, la perturbación tropical desencadenó fuertes lluvias el viernes, lo que obligó a autoridades a evacuar a cientos de personas y declarar alerta roja en cinco provincias. Inundaciones en la provincia suroeste de Azua desplazaron a al menos 774 personas y 26 permanecían en albergues por el desbordamiento del río Tábara, informó Jensen Sánchez, portavoz de Defensa Civil.

Mientras tanto, en el Atlántico oriental, el centro del ciclón postropical Gabrielle se alejó del archipiélago de las Azores, lo que permitió suspender la alerta de huracán en ese territorio portugués. Gabrielle podría aproximarse a la costa de Portugal en las primeras horas del domingo. Se prevé que oleaje y corrientes de resaca lleguen a Portugal, el noroeste de España y el norte de Marruecos este sábado.

Temas Relacionados

huracán HumbertoAtlánticotormenta tropical

Últimas Noticias

EEUU llamó a sus aliados a unirse en la lucha contra el narcoterrorismo en América Latina

El gobierno de Donald Trump pidió intensificar la cooperación internacional contra organizaciones criminales, mediante sanciones financieras, asistencia en seguridad y el uso de tecnologías de vigilancia avanzadas

EEUU llamó a sus aliados

El top de lo más visto en Disney+ Estados Unidos para disfrutar acompañado

Desde fantasía hasta comedia, estas historias mantienen enganchados a los usuarios de la plataforma de streaming

El top de lo más

Warner Bros es el primer estudio de Hollywood en superar los 4 mil millones de dólares en taquilla mundial en 2025

La compañía de entretenimiento alcanzó una cifra histórica en menos de nueve meses, impulsada por estrenos que dominaron las carteleras de Estados Unidos y el mercado internacional

Warner Bros es el primer

Universal inauguró su primera atracción de terror abierta todo el año: cómo es Horror Unleashed

Con recorridos que incluyen personajes clásicos como Drácula y Frankenstein, la nueva propuesta suma un modelo de diversión bajo techo que busca atraer a residentes y turistas por igual

Universal inauguró su primera atracción

El destino turístico más famoso de EEUU sufre una fuerte caída de visitantes y vuelos en 2025

En agosto, el aeropuerto principal de la ciudad registró apenas 4,56 millones de pasajeros, una baja del 8,5% frente al mismo mes del año anterior

El destino turístico más famoso
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los detalles de la notificación

Los detalles de la notificación roja de Interpol en la búsqueda internacional de “Pequeño J” por el triple femicidio narco

Semana de locos: cómo se movieron los precios y el mercado local de granos los días en que no hubo retenciones

Cuáles son las claves de un histórico tratado internacional para la protección de la biodiversidad marina

Francos apuntó al gobierno de Kicillof por el triple femicidio narco: “¿Qué dirá la gente que votó a Magario?"

Festival de San Sebastián: Camila Plaate ganó el premio a la mejor interpretación de reparto por “Belén”

INFOBAE AMÉRICA
Festival de San Sebastián: Camila

Festival de San Sebastián: Camila Plaate ganó el premio a la mejor interpretación de reparto por “Belén”

La ciencia revela qué ocurre en el cerebro durante las experiencias cercanas a la muerte

La película colombiana “Un poeta” triunfó en la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián

Interpol detuvo a 260 personas por estafas románticas y extorsión digital en África

Los miembros de la Flotilla a Gaza advirtieron que entrarán en la “zona de alto riesgo” en dos días

TELESHOW
Carca reveló el destino que

Carca reveló el destino que tuvo el corazón que le extirparon en el trasplante: “Supera a Keith Richards esnifándose al viejo”

Camila Plaate ganó la Concha de Plata en el festival de San Sebastián y el galardón se lo entregó Lali Espósito

La reacción de Chechu Bonelli al blanqueo de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras

Marta Fort mostró la cena íntima que preparó para celebrar su mudanza: sushi, chocolates y vino

El posteo de Valentino López luego de la operación: “Volveremos pronto más fuertes”