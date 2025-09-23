Un jurado federal declaró culpable al hombre acusado de intentar asesinar a Donald Trump

Ryan Wesley Routh, acusado de un atentado contra el presidente electo Donald Trump, en una manifestación en Kiev, Ucrania, el 30 de abril del 2022 (AP foto/Efrem Lukatsky)

Un hombre acusado de intentar asesinar a Donald Trump el año pasado en su campo de golf de Florida fue declarado culpable el martes.

Tras dos horas de deliberación, el jurado, compuesto por cinco hombres y siete mujeres, declaró a Ryan Routh culpable de todos los cargos que enfrentaba.

Tras la salida del jurado, Routh intentó apuñalarse en el cuello. Agarró un bolígrafo y comenzó a intentar apuñalarse. Los alguaciles lo rodearon, lo levantaron y lo sacaron a rastras del juzgado.

Su hija, Sara Routh, gritaba: “¡Papá, te quiero, no hagas nada! Te sacaré. No lastimó a nadie”.

Continuó gritando dentro de la sala mientras sacaban a rastras a su padre. Aseguró que el caso en su contra estaba amañado. La hija salió del juzgado y esperó junto a la puerta de seguridad a que sacaran a su padre y lo llevaran a prisión.

Routh fue acusado de intento de asesinato contra un candidato presidencial, posesión de un arma de fuego para perpetrar un delito violento, agresión a un agente federal, posesión de un arma de fuego y municiones como delincuente convicto y posesión de un arma de fuego con número de serie borrado. Se declaró inocente de los cargos y se defendió en el tribunal.

En este dibujo de la corte, el agente del Servicio Secreto Robert Fercano identifica al acusado en el juicio contra Ryan Routh, que enfrenta el cargo de intentar asesinar a Donald Trump el año pasado en un campo de golf del sur de Florida, el jueves 11 de septiembre de 2025, en Fort Pierce, Florida (Lothar Speer vía AP)

La fiscalía afirmó que Routh pasó semanas planeando asesinar a Trump antes de apuntar con un rifle a través de los arbustos mientras el republicano jugaba al golf el 15 de septiembre de 2024 en su club de campo de West Palm Beach.

Routh declaró al jurado en sus alegatos finales que no tenía intención de matar a nadie ese día.

“Me cuesta creer que se cometiera un delito si nunca se apretó el gatillo”, declaró Routh. Señaló que pudo ver a Trump mientras se dirigía al green del sexto hoyo del campo de golf y señaló que también podría haberle disparado a un agente del Servicio Secreto que lo confrontó si hubiera tenido la intención de dañar a alguien.

Routh, de 59 años, ejerció su derecho constitucional a no testificar en su propia defensa. Concluyó su alegato el lunes por la mañana tras interrogar a tan solo tres testigos —un experto en armas de fuego y dos testigos de carácter— durante un total de aproximadamente tres horas. En contraste, los fiscales dedicaron siete días a interrogar a 38 testigos.

El presidente Donald Trump felicitó a la fiscal general, Pam Bondi, al fiscal general adjunto, Todd Blanche, y a todo el equipo del Departamento de Justicia por la condena de quien intentó asesinarlo.

El mandatario estadunidense señaló que el juicio se llevó a cabo con meticulosidad, y agradeció al juez y al jurado su tiempo, profesionalismo y paciencia.

FOTO DE ARCHIVO: Ryan W. Routh, sospechoso de intentar asesinar al candidato presidencial republicano y expresidente estadounidense Donald Trump en su campo de golf de West Palm Beach, se encuentra esposado entre dos agentes de la oficina del Sheriff del Condado de Martin después de su arresto durante una parada de tráfico cerca de Palm City, Florida, EEUU, el 15 de septiembre de 2024 (Oficina del Sheriff del Condado de Martin/Folleto vía REUTERS)

“Era un hombre malvado con malas intenciones, y lo atraparon. También quiero agradecer al Servicio Secreto, al Departamento de Policía de Florida y a la maravillosa persona que lo vio huyendo del lugar del crimen, lo siguió y proporcionó a la Oficina del Sheriff toda la información sobre el tipo de vehículo y la matrícula INMEDIATAMENTE, lo que condujo a su arresto y condena. ¡Qué increíble instinto y previsión tuvo esta persona! ¡Un momento crucial para la JUSTICIA EN ESTADOS UNIDOS!“, escribió Trump en la red social Truth Social.

Por su parte, la fiscal general Pam Bondi declaró en una publicación en X que el veredicto de culpabilidad “ilustra el compromiso del Departamento de Justicia de castigar a quienes participan en la violencia política”.

“Este intento de asesinato no solo fue un ataque contra nuestro presidente, sino una afrenta a nuestra propia nación”, declaró Bondi.

La jueza de distrito estadounidense Aileen Cannon autorizó la solicitud de Routh de representarse a sí mismo tras dos audiencias en julio. La Corte Suprema de Estados Unidos ha sostenido que los acusados ​​de delitos penales tienen derecho a representarse a sí mismos en los procedimientos judiciales, siempre que puedan demostrar ante un juez su competencia para renunciar a su derecho a ser defendidos por un abogado. Los antiguos abogados defensores de Routh han actuado como abogados de reserva desde que asumió su propia defensa y han estado presentes durante el juicio las últimas dos semanas.

Al relatar lo ocurrido en el campo de golf, un agente del Servicio Secreto testificó previamente en el juicio que vio a Routh antes de que Trump apareciera. Routh apuntó con su rifle al agente, quien abrió fuego, lo que provocó que Routh soltara el arma y huyera sin disparar, según el agente.

Ryan Routh durante una manifestación en apoyo a Ucrania, en la Plaza de la Independencia en Kiev, Ucrania, el 29 de mayo de 2022 (Yelyzaveta Servatynska/Public Broadcasting Company of Ukraine Suspilne/Handout via REUTERS)

Las fuerzas del orden recibieron ayuda de un testigo que declaró haber visto a una persona huyendo de la zona tras oír disparos. El testigo fue trasladado en helicóptero a una autopista cercana, donde Routh fue arrestado, y confirmó que era la persona que había visto.

Apenas nueve semanas antes, Trump había sobrevivido a un atentado durante su campaña en Butler, Pensilvania. El pistolero disparó ocho veces, una de las cuales rozó la oreja de Trump. Posteriormente, recibió un disparo mortal de un francotirador del Servicio Secreto.

Routh era un obrero de la construcción de Carolina del Norte que en los últimos años se había mudado a Hawái. Autoproclamado líder mercenario, Routh denunciaba abiertamente a cualquiera que quisiera escucharlo sobre sus peligrosos y a veces violentos planes para involucrarse en conflictos en todo el mundo, según declararon testigos a The Associated Press.

En los primeros días de la guerra de Rusia en Ucrania, Routh intentó reclutar soldados de Afganistán, Moldavia y Taiwán para luchar contra los rusos. En su natal Greensboro, Carolina del Norte, fue arrestado en 2002 por eludir un control de tráfico y atrincherarse frente a los agentes con una ametralladora automática y un “arma de destrucción masiva”, que resultó ser un explosivo con una mecha de 25 centímetros, según informó la policía.

En 2010, la policía registró un almacén propiedad de Routh y encontró más de 100 artículos robados, desde herramientas eléctricas y materiales de construcción hasta kayaks y jacuzzis. En ambos casos, los jueces le impusieron libertad condicional o una sentencia suspendida.

Además de los cargos federales, Routh también se declaró inocente de los cargos estatales de terrorismo e intento de asesinato.

(Con información de AP)