Así será el nuevo rascacielos de lujo que empezó a levantarse en Midtown Manhattan

The Torch se alza en la Octava Avenida de Nueva York y será visible desde varios puntos de Midtown Manhattan. (Markets of Tomorrow)

Las obras del rascacielos The Torch avanzan en el número 740 de la Octava Avenida de Midtown Manhattan, marcando el inicio de una nueva etapa en el desarrollo urbano de Nueva York.

El edificio, proyectado para alcanzar 325 metros de altura y 52 pisos, aportará un perfil distintivo a la línea de horizonte de Times Square. Así lo informaron fuentes del sector inmobiliario que destacan a The Torch como “uno de los proyectos más llamativos en construcción actualmente en la ciudad”.

El desarrollo, diseñado por ODA para la empresa Extell y con el estudio SLCE como arquitecto de registro, abarcará una superficie cercana a los 81.350 metros cuadrados. La torre será sede de un hotel de 825 habitaciones, además de galerías comerciales en la planta baja, una terraza exclusiva para huéspedes, un salón VIP y un restaurante de dos niveles sobre la avenida.

En la cima del edificio, un mirador panorámico y una atracción de caída libre ofrecerán nuevas experiencias a los visitantes. (Markets of Tomorrow)

Así mimos, se destaca por poseer una base inspirada en el art deco, conformada por tres volúmenes verticales que se integran en torno a un podio que abraza edificaciones existentes.

El elemento más novedoso del edificio será la incorporación de un mirador público en la parte superior y de una atracción de caída libre. Según datos de ArchDaily, el proyecto contempla “una experiencia de aventura en altura, donde una cápsula de vidrio se elevará 90 metros antes de liberar a los visitantes en una caída vertical”.

El estudio ODA explicó que la corona en espiral del edificio está inspirada en la antorcha de la Estatua de la Libertad, dotando a la torre de una silueta reconocible y diferenciada en el perfil urbano.

Con su localización junto a Times Square y Hell’s Kitchen, The Torch formará parte del corredor de alta densidad hotelera y de entretenimiento de Manhattan. Según sus creadores, la estructura ofrecerá a residentes y turistas un nuevo punto panorámico y una propuesta recreativa inédita en la ciudad.

La silueta de The Torch, con su corona en espiral inspirada en la Estatua de la Libertad, modifica la línea de horizonte de Times Square. (Markets of Tomorrow)

El auge de edificaciones mixtas y atracciones turísticas en rascacielos responde, de acuerdo con ArchDaily, a “la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos y de experiencias que distingan a Nueva York en el mercado global”.

Representantes de ODA afirmaron que “el impacto visual inmediato de la torre está asegurado debido a la altura comparativamente baja de los edificios circundantes en Midtown, lo que garantizará su visibilidad desde diversos puntos de la ciudad”.

Especialistas del sector consideran que la incorporación de The Torch se suma a la tendencia observada en proyectos como los de Hudson Yards y Billionaires’ Row, donde los rascacielos “han cambiado la geografía vertical y las dinámicas económicas del barrio”, según fuentes consultadas por el medio.

La construcción continúa en línea con el calendario previsto y se espera que, tras su finalización, el mirador y la atracción de caída libre incrementen la oferta de turismo de experiencias en la ciudad. Manhattan suma de este modo un nuevo supertall en un proceso de transformación que ya incluye más de una docena de rascacielos inaugurados en la última década.