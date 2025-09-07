Estados Unidos

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Seattle de mañana 8 de septiembre

Conoce cuál será el estado del tiempo, la temperatura, lluvias y velocidad del viento para las próximas horas en la ciudad de Washington

Por Armando Montes

Guardar
Este es el reporte del
Este es el reporte del estado del tiempo para mañana en la ciudad estadounidense (Reuters)

La previsión del tiempo dejó de ser una herramienta que ayuda a decidir cuál será la vestimenta adecuada para evitar el frío o el calor, es un insumo esencial para diferentes sectores estratégicos de la vida diaria como el transporte, la agricultura, el turismo, la salud pública y la organización de eventos deportivos. El mal estado del entorno pueden provocar diferentes contratiempos a las personas y es por eso que su estudio y predicción es muy importante.

El pronóstico de mañana es: Una probabilidad del 50 por ciento de lluvia. Mayormente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 60. Viento ligero del norte noreste.

Y por la noche: Hay un 20 por ciento de probabilidad de lluvia después de las 3 p.m. Parcialmente soleado, con una máxima de alrededor de 73. Viento ligero y variable.

¿Cómo suele ser el clima en Seattle?

Ocasionalmente pueden presentarse algunas nevadas
Ocasionalmente pueden presentarse algunas nevadas en Seattle durante el invierno, especialmente en las áreas más altas (REUTERS/Matt Mills McKnight)

La metrópoli está ubicada en el estado de Washington, en el noroeste de los EEUU, en la costa del océano Pacífico, a orillas de la bahía de Puget Sound y rodeada por montañas como los Montes Olímpicos al oeste y las Montañas Cascadas al este. Seattle es la urbe más grande del estado y uno de los principales centros urbanos y económicos de la región del Pacífico Noroeste.

El estado del tiempo en esta ciudad es templado oceánico, lo que significa que tiene inviernos suaves y húmedos y veranos frescos y secos.

Cómo es el clima en la ciudad durante todo el año

Un barco navegando en Alki
Un barco navegando en Alki Beach durante una ola de calor en Seattle, Washington en 2021 (REUTERS/Lindsey Wasson)

Invierno (Diciembre a Febrero)

Temperaturas: Los fríos en Seattle son generalmente suaves, con temperaturas promedio que oscilan entre los 2°C y 8°C. Las mínimas rara vez bajan de 0°C y las máximas no suelen superar los 8°C. La nieve es rara, pero ocasionalmente se pueden presentar algunas nevadas, especialmente en las áreas más altas.

Lluvias: El invierno es la temporada más lluviosa, con frecuentes precipitaciones, que pueden ser lluvias ligeras y persistentes. Es común que Seattle experimente varios días seguidos de lluvias suaves, lo que contribuye a su reputación de ser una ciudad lluviosa.

Luz solar: Los días son cortos y hay una gran cantidad de nublados y cielos grises.

Primavera (Marzo a Mayo)

Temperaturas: La primavera es fresca, con temperaturas que rondan entre los 6°C y 14°C. Durante el día, la temperatura puede subir a unos 14°C a 18°C, mientras que las noches siguen siendo frescas.

Lluvias: Aunque las lluvias continúan siendo comunes, la frecuencia disminuye en comparación con el invierno. A medida que avanza la primavera, los días soleados se vuelven más frecuentes.

Flora: La primavera es una estación en la que Seattle florece con muchas plantas y flores, especialmente en los parques y jardines de la ciudad, como el Jardín de los Líderes.Verano (Junio a Agosto)

Temperaturas: Los veranos en Seattle son suaves y agradables, con temperaturas promedio entre 18°C y 25°C. Las temperaturas más altas rara vez superan los 30°C, lo que hace que el clima veraniego sea mucho más fresco que en otras partes de Estados Unidos.

Humedad: El clima es generalmente seco, aunque las noches pueden ser frescas. Las temperaturas agradables y la baja humedad hacen de Seattle un destino popular para el verano.

Lluvias: Durante el verano, las precipitaciones disminuyen significativamente y los días soleados son más frecuentes.

Otoño (Septiembre a Noviembre)

Temperaturas: El otoño en Seattle es fresco y agradable, con temperaturas que bajan de unos 18°C en septiembre a entre 6°C y 12°C en noviembre. Las noches se vuelven más frías conforme avanza la estación.

Lluvias: En otoño, las lluvias comienzan a aumentar de nuevo, especialmente a partir de octubre. Los días nublados y lluviosos se vuelven más frecuentes a medida que se acerca el invierno.

Temas Relacionados

ClimaSeattleWashingtonestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Retiran la protección policial a la exvicepresidenta Kamala Harris tras polémica en Los Ángeles

La decisión responde a la presión de agentes y sindicatos tras haberse asignado personal de tareas de patrullaje para resguardar la residencia de la exfuncionaria

Retiran la protección policial a

Dos hombres fueron detenidos por el robar 60.000 dólares en efectivo y cheques en una boda en California

La policía de Glendale identificó a los sospechosos usando cámaras de seguridad y halló en sus casas el dinero destinado a los recién casados

Dos hombres fueron detenidos por

“El verano en que me enamoré” domina el ranking de las mejores series de Prime Video en Estados Unidos

La guerra del streaming es brutal hoy en día y las series de televisión juegan un papel importante en Prime Video para estar a la altura de la competencia

“El verano en que me

Temperaturas cercanas al punto de congelación mantienen en alerta a cinco estados del norte de EEUU

Las autoridades meteorológicas piden resguardar plantas y cultivos ante la caída inusual de las temperaturas, que podría dejar pérdidas agrícolas y dañar la plomería exterior

Temperaturas cercanas al punto de

Olas “potencialmente mortales” amenazan a Hawaii por la llegada del huracán Kiko

Las autoridades anticipan que el fenómeno, con vientos sostenidos de hasta 185 kilómetros por hora, generará corrientes de resaca y afectará las actividades en zonas costeras durante la semana

Olas “potencialmente mortales” amenazan a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones bonaerenses: otra vez hubo

Elecciones bonaerenses: otra vez hubo apatía y más de 5 millones de electores no fueron a votar

Javier y Karina Milei llegaron al búnker de La Libertad Avanza en La Plata para recibir los resultados

Dólar cripto: cómo evolucionó antes de conocerse los primeros resultados de la elección bonaerense el mercado que nunca cierra

El “Colo” Cappelletti se sumó a la lista de los 10 delincuentes más buscados de Santa Fe

El futuro de los océanos bajo amenaza: los efectos del daño humano se duplicarán en solo 25 años

INFOBAE AMÉRICA
Netanyahu acusó a los terroristas

Netanyahu acusó a los terroristas de Hamas de disparar a las piernas a mujeres y niños para evitar que salgan de Gaza

El grupo terrorista Hamas aceptó negociar “inmediatamente” las propuestas de EEUU para alcanzar un acuerdo en Gaza

Iba a ser el villano de “Volver al Futuro” pero lo reemplazaron por el motivo menos pensado

Miles de seguidores de Bolsonaro se movilizaron para respaldar al ex presidente en el tramo final del juicio en su contra por golpismo

Trump lanzó una “última advertencia” a los terroristas de Hamas para alcanzar un acuerdo en Gaza: “¡No habrá más!”

TELESHOW
El nuevo amor de Juanita

El nuevo amor de Juanita Tinelli: su video bailando juntos y cómo habrían iniciado su romance

Lizy Tagliani celebró los 5 años de Tati, su hijo: todas las fotos de su gran fiesta

Andrés Gil y Cande Vetrano, juntos después de la polémica con Gimena Accardi: su salida al show de Lali Espósito

Lanzaron el primer trailer de la serie de Yiya Murano con Julieta Zylberberg y Cristina Banegas como “La envenenadora de Monserrat”

El mal momento que pasó Adrián Pallares en el Monumental que tuvo un final feliz: “Los honestos siempre somos más”