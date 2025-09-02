Estados Unidos

Un estudio reveló una caída histórica en la actividad sexual en Estados Unidos

Solo el 37% de las personas de entre 18 y 64 años reportó haber tenido sexo al menos una vez por semana, una cifra notablemente inferior al 55% registrado en 1990

Guardar
Solo el 37% de los
Solo el 37% de los adultos estadounidenses reporta sexo semanal, frente al 55% en 1990 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad sexual de los estadounidenses ha alcanzado mínimos históricos, situándose incluso por debajo de los niveles registrados durante la pandemia de Covid-19, según informó The Wall Street Journal en base a un nuevo estudio liderado por investigadores del Institute for Family Studies (IFS). El informe, titulado “The Sex Recession” (La recesión sexual), analizó datos recabados en el General Social Survey 2024 de NORC en la Universidad de Chicago, publicado en mayo.

Los resultados muestran que solo el 37% de las personas de entre 18 y 64 años reportó haber tenido sexo al menos una vez por semana, una cifra notablemente inferior al 55% registrado en 1990. El descenso es aún más marcado entre los adultos jóvenes: el 24% de los encuestados de 18 a 29 años indicó no haber tenido sexo en el último año, el doble que en 2010.

La disminución en la frecuencia sexual afecta a todos los adultos de hasta 64 años, independientemente de su orientación sexual, estado civil o género. Entre quienes superan esa edad, los investigadores no observaron cambios significativos, ya que este grupo reporta niveles bajos de actividad sexual históricamente.

Los expertos atribuyen esta tendencia a varios factores persistentes. Entre ellos destacan la caída en las tasas de matrimonio y convivencia, ya que quienes viven en pareja tienden a tener mayor actividad sexual. Además, la adicción a las pantallas condiciona el tiempo dedicado a las relaciones interpersonales. “Las personas están haciendo ‘bedrotting’”, señala Brad Wilcox, director del National Marriage Project de la Universidad de Virginia y coautor del estudio junto al IFS, en referencia al hábito de pasar largos períodos usando dispositivos en la cama.

El informe señala que, tras un breve repunte después del periodo más estricto de la pandemia, la frecuencia sexual ha vuelto a situarse por debajo de los niveles previos al Covid-19. Según diversos expertos y terapeutas consultados por el diario, la sociedad enfrenta actualmente un estado de “malaise pospandémico”, una mezcla de dificultad para reconstruir la vida social, estrés laboral y una sensación de incertidumbre.

La caída afecta a todos
La caída afecta a todos los adultos hasta 64 años, sin distinción de género, estado civil u orientación sexual.

Shadeen Francis, terapeuta de relaciones en Filadelfia, afirma que se observa una “atrofia prolongada de las habilidades necesarias para mantener relaciones”. Para Lee Phillips, terapeuta sexual en Nueva York, un estado constante de alerta ante el caos social interfiere en la intimidad. Justin Garcia, director ejecutivo del Kinsey Institute en la Universidad de Indiana, añade: “Si estás agotado y distraído, ¿quieres tener sexo esta noche? ¡No!”.

Las razones mencionadas por los entrevistados para la disminución de la actividad sexual incluyen el cansancio asociado a la crianza, problemas de pareja o edad, junto a factores contemporáneos como la ansiedad económica, el estrés informativo y el uso excesivo de pantallas. Plataformas como Netflix, Xbox y X (antes Twitter) han sido señaladas como causantes de distracción.

Algunas personas prefieren dormir antes que mantener relaciones sexuales. Varias mujeres entrevistadas manifestaron preocupación por los derechos reproductivos, mientras que numerosos solteros abandonaron las citas por el elevado costo o por experiencias insatisfactorias.

Cameron Chapman, escritora tecnológica de 41 años en Vermont, comenta: “Definitivamente extraño el sexo, pero no quiero sacrificar mi independencia y libertad por una relación”.

El uso excesivo de dispositivos
El uso excesivo de dispositivos y plataformas como Netflix y Xbox reduce el tiempo dedicado a la intimidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Unekwu Yakubu, bioquímica de 35 años en San Francisco, no ha tenido sexo desde que terminó su relación a distancia. Yakubu expresa agotamiento respecto a las aplicaciones de citas, el costo y las exigencias de los potenciales encuentros. Ha optado por centrar su atención en otras actividades sociales y de bienestar: “Estas cosas tienen un efecto más inmediato y positivo en mi bienestar emocional”, señala.

Los terapeutas advierten que la falta de sexo puede afectar la salud: la actividad sexual contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico, reduce el estrés y mejora el descanso, además de alimentar el vínculo de pareja.

Los expertos recomiendan a los solteros buscar conocer personas en entornos reales y ligados a sus intereses; quienes viven en pareja deberían sincronizar sus horarios de sueño y priorizar la intimidad frente a los dispositivos electrónicos. “Quieres que lo primero que toques al meterte en la cama sea tu pareja, no tu teléfono”, advierte Michelle Drouin, profesora de psicología en la Universidad de Purdue, Fort Wayne.

Para Laurie Mintz, psicóloga y terapeuta sexual en Gainesville, Florida, reestructurar su agenda y priorizar nuevamente la vida sexual fue clave para recuperar la motivación y planificar encuentros semanales con su esposo. Mintz concluye: “El sexo es como ir al gimnasio. A veces no tienes ganas, pero siempre te sientes mejor después”.

Temas Relacionados

estados unidosactividad sexual

Últimas Noticias

“South Park”, continúa a la cabeza del top 10 de series para ver en Paramount+ Estados Unidos

Desde thrillers hasta romance, estas historias mantienen enganchados a los usuarios de la plataforma de streaming

“South Park”, continúa a la

Meteorólogos vigilan la posible formación de la tormenta tropical Gabrielle en el Atlántico

Los expertos mantienen bajo vigilancia el sistema surgido cerca del continente africano, cuyas probabilidades de intensificarse aumentan de forma constante

Meteorólogos vigilan la posible formación

“Katrina: Contra viento y marea” encabeza el ranking de Netflix en EEUU: las series más vistas del momento

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Netflix, que busca seguir gustando a los usuarios

“Katrina: Contra viento y marea”

Reporte del clima en Seattle: los reportes del estado del tiempo para el 2 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Reporte del clima en Seattle:

“Alien: Earth” se apodera del top 10 de series y películas en Hulu Estados Unidos para disfrutar acompañado

Con propuestas como estas, Hulu pretende consolidarse en la preferencia de los usuarios y continuar compitiendo por el liderazgo dentro del sector del streaming

“Alien: Earth” se apodera del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pronosticaron nuevas lluvias en Buenos

Pronosticaron nuevas lluvias en Buenos Aires tras el paso de la tormenta de Santa Rosa

El jefe de la barrabrava de Rosario Central fue acusado como organizador de la banda narco Los Menores

Advierten sobre un factor de riesgo clave para el desarrollo de arritmias a partir de los 50 años

Tragedia en La Plata: un adolescente murió por una descarga eléctrica cuando calentaba el agua para bañarse

Cristina Kirchner saludó a la militancia que se concentró frente a su casa a tres años del intento de magnicidio

INFOBAE AMÉRICA
Crisis en Irán: el rial

Crisis en Irán: el rial alcanzó un nuevo mínimo ante la amenaza de sanciones por parte de la ONU

La oposición venezolana denunció la detención de dos activistas y exigió una prueba de vida

Kim Jong Un ya está en China para asistir a un desfile militar junto a Xi Jinping y Vladimir Putin

De asistentes virtuales a superinteligencia, estos son los 7 tipos de inteligencia artificial que regirán el mundo digital

El Reino Unido anunció una reforma “radical” del sistema de migración

TELESHOW
Mauricio D’Alessandro puso en dudas

Mauricio D’Alessandro puso en dudas el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: “No va a haber firma”

Luis Ventura habló del supuesto romance de Diego Maradona y Silvina Luna: “Fue un gran amor”

La fuerte reacción de Anita Espasandín, la novia de Benjamín Vicuña, cuando dijeron que él seguía enamorado de Pampita

Evelyn Botto habló de los rumores de romance con Fede Bal: “Lo conozco desde hace mucho tiempo”

Juana Repetto habló de sus malestares después de anunciar su embarazo: “Estoy como deshecha”