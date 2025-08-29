J’Ouvert, la fiesta que convirtió al barrio de Flatbush en el nuevo corazón caribeño de Nueva York

Celebrantes cubiertos de pintura y disfraces coloridos transforman las calles de Flatbush en un carnaval de resistencia cultural durante J’Ouvert.

El barrio de Flatbush en Brooklyn se transforma cada año en un escenario vibrante donde la cultura caribeña se manifiesta con fuerza, especialmente durante la celebración de J’Ouvert, una festividad que ha evolucionado hasta convertirse en un símbolo de resistencia, comunidad y dinamismo económico para los residentes de la zona. Este evento, que tiene lugar al amanecer del 31 de agosto, no solo llena las calles de color y música, sino que también impulsa a los pequeños negocios y reafirma la identidad de una de las comunidades más diversas de Nueva York.

La importancia de J’Ouvert trasciende el mero festejo. Según Josue Pierre, líder distrital haitiano-estadounidense del AD 42 y cofundador de Rogers Burgers, esta celebración es fundamental para la visibilidad y el reconocimiento de la comunidad caribeña en la ciudad.

Pierre subraya que “J’Ouvert es una parte esencial de lo que significa ser caribeño-estadounidense en Flatbush. Esta celebración pone a nuestro barrio y nuestras culturas en el mapa como un centro turístico de la ciudad de Nueva York”.

Además, destaca el impacto económico positivo: “Eventos como J’Ouvert son motores culturales y económicos para nuestra comunidad caribeña-estadounidense en Flatbush”.

J’Ouvert impulsa la economía local: restaurantes, cafeterías y comercios de Flatbush reciben un flujo masivo de clientes durante el festival.

El efecto multiplicador de la festividad sobre la economía local es notable. Pierre explica que, por cada dólar gastado en la economía del barrio, aproximadamente el 67 % permanece en la comunidad, generando un efecto dominó que beneficia a los negocios locales. “Es uno de nuestros fines de semana más concurridos del año. La gente viene a comer, reconectar y celebrar”, afirma. Las calles principales, como Church, Nostrand y Rogers Avenue, se llenan de vida, orgullo y actividad comercial, consolidando a los pequeños negocios como el motor de la economía neoyorquina.

La dimensión comunitaria de J’Ouvert se refleja en la participación activa de los comercios locales. Jonathan Pierre, también cofundador de Rogers Burgers, describe la festividad como “una encarnación viva de la liberación, la comunidad y la resiliencia—una celebración que conecta a generaciones de inmigrantes de la diáspora caribeña en orgullo y alegría, mientras pone a Flatbush y nuestras comunidades en el centro de atención, con miles de asistentes esperados de toda la ciudad”.

La tradicional festividad de J’Ouvert reúne a miles en Brooklyn, llenando de música, danza y orgullo caribeño las avenidas principales.

El origen de J’Ouvert se remonta al siglo XIX en Trinidad y Tobago, donde surgió como un ritual rebelde previo al amanecer. En ese entonces, los descendientes africanos, excluidos de los carnavales coloniales, utilizaban la música, el disfraz y la danza para desafiar a la autoridad, celebrar la libertad y afirmar su identidad cultural. En Brooklyn, la festividad ha adquirido una nueva dimensión, consolidando a Flatbush como el epicentro de la diáspora caribeña en Nueva York.

Los barrios conocidos como “Little Haiti” y “Little Caribbean” albergan una de las mayores concentraciones de inmigrantes haitiano-estadounidenses de la ciudad y del país. Cada fin de semana del Día del Trabajo, la comunidad convierte las calles en un escenario donde la historia y la cultura contemporánea se entrelazan. Las celebraciones comienzan antes de las 6:00, cuando miles de personas se congregan en Grand Army Plaza y avanzan por Flatbush Avenue hacia Nostrand Avenue, transformando el entorno en un río de color y sonido.

Para muchos caribeños de Brooklyn, J’Ouvert representa un regreso a casa y una oportunidad para reafirmar el orgullo cultural en medio de una ciudad en constante cambio. Los pequeños negocios de Flatbush y East Flatbush, desde panaderías caribeñas hasta restaurantes de propiedad afroamericana, se suman a la celebración, permaneciendo abiertos toda la noche y ofreciendo eventos y menús especiales.

Un amanecer de colores y tambores: la diáspora caribeña reafirma su identidad y pertenencia en el corazón de Brooklyn.

Entre los puntos destacados de la jornada figura Rogers Burgers (801 Rogers Ave.), que organiza el evento “Midnight Mas” el 31 de agosto, transformando su local en una experiencia carnavalesca nocturna. Con música en vivo a cargo de DJ Teetip, un menú con platos caribeños como alitas jerk, hamburguesa criolla con pikliz y helado de guanábana, y actividades en la acera hasta las 3:00, el establecimiento lleva la energía del carnaval al corazón de Rogers Avenue.

A pocos metros de la ruta principal de J’Ouvert en Church Avenue, Rogers Burgers se consolida como un punto de encuentro donde convergen comunidad, cultura y gastronomía. Otro referente es Antilles Café (1170 Nostrand Ave.), donde los fundadores Dru Goicochea y Erick Nicoleau, de ascendencia dominicana y haitiana respectivamente, ofrecen “cafés que encarnan los sabores de nuestra isla” y una propuesta culinaria que, según sus palabras, es “nostálgica pero innovadora”.

Ambos destacan que “en la isla, este concepto sería difícil o imposible de crear y mantener, pero ser hijos de inmigrantes nos da la libertad de abrazar las tradiciones que amamos dejando de lado los conflictos heredados”. Añaden que Antilles Café es “un espacio que celebra la cultura caribeña a través de la mirada de los hijos de inmigrantes”, y que la experiencia de crear un hogar en una nueva tierra da lugar a formas inéditas de buscar lo familiar.

En el corazón de Little Caribbean, Djon Djon Restaurant (1206 Nostrand Ave.), fundado por el chef ejecutivo Wesly Simon, ofrece una propuesta de alta cocina haitiana. Simon afirma que “más que un restaurante, Djon Djon crea un ambiente animado donde la tradición se encuentra con la innovación, celebrando los sabores haitianos con un giro moderno”. Para la ocasión, el menú especial incluye clásicos como el Fritay Platter, una generosa selección de frituras servidas tradicionalmente con cerdo y pikliz, así como platos distintivos como la DjonDjon Paella elaborada con arroz de hongo negro y ravioles de champiñón con sabores haitianos. Los amantes de los mariscos también pueden disfrutar de caracol y especialidades semanales.

La oferta gastronómica se amplía con Sweet Sundays, fundado por el empresario haitiano-estadounidense Felix Cesar y su esposa Debbie Esther Louis, que abrió sus puertas en mayo en 2916 Beverley Road y rápidamente se ha convertido en un destino apreciado en Flatbush por sus “delicias especiales” inspiradas en la tradición caribeña. Durante las festividades, el café es conocido por su Crémas Latte y el reconfortante chocolate caliente haitiano, creaciones que rinden homenaje al legado familiar del fundador, cuyas generaciones anteriores gestionaron panaderías y cafeterías en Haití. La chef ejecutiva Fabiola Besson aporta su destreza culinaria en platos populares como el chopped cheese y el croque-monsieur, que ofrecen una versión fresca y reconfortante de los favoritos del barrio.

En un contexto donde la presión inmobiliaria y la gentrificación continúan transformando barrios enteros, J’Ouvert se ha consolidado como un acto de reivindicación. La festividad proclama que las comunidades caribeñas siguen siendo el corazón de Flatbush, a pesar de los cambios urbanos. “Para los residentes, el festival ofrece más que una celebración: es una afirmación de pertenencia y un motor de nuestra economía”, concluye Josue Pierre.