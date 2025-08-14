Estas son todas las novedades que reveló Taylor Swift en el podcast de Travis y Jason Kelce

Taylor Swift anuncia su duodécimo álbum, “The Life of a Showgirl”, en el podcast “New Heights”. (Captura de pantalla)

La cantante estadounidense Taylor Swift apareció el 13 de agosto de 2025 en el podcast “New Heights”, dirigido por los hermanos Travis Kelce y Jason Kelce, para anunciar el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio y exponer cambios relevantes en su carrera y vida familiar. La emisión, de más de dos horas de duración, brindó una visión integral del proceso creativo de su nuevo disco, los orígenes de su relación con Travis Kelce y la situación de sus derechos musicales, aspectos que impactan directamente en la industria musical y su base global de seguidores.

Durante la conversación, Swift confirmó que el álbum “The Life of a Showgirl” saldrá el 3 de octubre de 2025, contenido que grabó en Europa con la asistencia de los productores suecos Max Martin y Shellback, según la información compartida en el propio programa y recogida por fuentes como AP News y USA Today. El disco está compuesto por 12 canciones inéditas y se publicará tras la adquisición total de sus grabaciones originales, en un hecho que destaca en la actual coyuntura de derechos discográficos de artistas internacionales.

De acuerdo con el desarrollo del episodio, Taylor Swift detalló los desafíos superados para culminar el proceso de recuperación de su catálogo, los significados visuales y simbólicos de la nueva era profesional y el rol de su entorno familiar en la evolución de su presente laboral. Las revelaciones se producen apenas unos meses después de que la artista concluyera la gira mundial “The Eras Tour” y de que su disco anterior, The Tortured Poets Department, obtuviera una nominación al Grammy.

El nuevo disco de Taylor Swift saldrá el 3 de octubre de 2025 con 12 canciones inéditas y colaboración de Sabrina Carpenter. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

¿Cuándo se lanza “The Life of a Showgirl” y cuáles son sus ediciones?

Taylor Swift reveló la portada de “The Life of a Showgirl”, confirmando su estreno oficial para el 3 de octubre de 2025 y poniendo a disposición del público cuatro variantes físicas: “Sweat and Vanilla Perfume”, “It’s Frightening”, “It’s Rapturous” y “It’s Beautiful”. De acuerdo con lo planteado en el podcast, la imagen muestra a la artista sumergida, con la temática visual inspirada en el color naranja, elemento que fue recurrente en la promoción de esta etapa.

El álbum se compone de 12 canciones, incluido el tema principal que cuenta con la participación de Sabrina Carpenter. El repertorio fue compartido por primera vez en el programa y contiene títulos como:

“The Life of a Showgirl” (con Sabrina Carpenter)

“Cancelled!”

“The Fate of Ophelia”

“Elizabeth Taylor”

“Opalite”

“Father Figure”

“Eldest Daughter”

“Ruin the Friendship”

“Actually Romantic”

“Wi$h Li$T”

“Wood”

“Honey”

La publicación no incluirá versiones dobles o ampliadas, una diferencia respecto a álbumes recientes como “The Tortured Poets Department” y “Midnights”.

Taylor Swift reveló que creo el álbum durante su gira "The Eras Tour". (Instagram/Taylor Swift)

¿Cómo fue el proceso de grabación y con quiénes colaboró Taylor Swift?

Según lo relatado en el podcast, Taylor Swift inició la grabación de “The Life of a Showgirl” en Europa, coordinando vuelos a Suecia entre fechas de su gira “The Eras Tour”. Trabajó únicamente junto a Max Martin y Shellback. La cantante mencionó que, tras ocho años de no colaborar con Martin, el reencuentro resultó fundamental para la dirección del álbum: “Sentí que atrapamos un rayo en una botella”, indicó.

La dinámica de producción se mantuvo reducida y privada. Swift precisó que “nadie más trabajó con los tres”. El álbum fue íntegramente producido en Suecia, y la artista leyó la lista de canciones en voz alta durante el episodio para aclarar especulaciones sobre colaboraciones adicionales.

La grabación de “The Life of a Showgirl” se realizó en Suecia junto a los productores Max Martin y Shellback. (REUTERS/Mario Anzuoni)

¿Qué simboliza el color naranja en la nueva era de Taylor Swift?

Uno de los temas destacados del episodio fue la importancia del color naranja en la promoción de “The Life of a Showgirl”. Según lo expuesto por la propia artista, el color actúa como un hilo conductor visual y conceptual, reflejando la energía y la vivencia interna de la etapa de grabación y gira. Tanto la portada como los materiales promocionales, incluidas las imágenes publicadas por el podcast y en la web oficial de Swift, adoptan ese esquema cromático como seña de identidad.

En el último concierto de la gira The Eras Tour en París, se incorporaron detalles en color naranja y, tras interpretar “Karma”, la secuencia de cierre mostró una puerta iluminada en ese mismo tono, un gesto que fue interpretado como el inicio temático de la nueva etapa discográfica.

El color naranja se convierte en el símbolo visual de la nueva era de Taylor Swift. (Foto por Scott A Garfitt/Invision/AP, Archivo)

¿Por qué eligió Taylor Swift anunciar el álbum en el podcast “New Heights”?

La decisión de presentar el disco en el podcast de Travis Kelce y Jason Kelce fue abordada por la propia artista. Según lo descrito en el programa, Swift eligió “New Heights” porque el programa representaba simbólicamente el origen de su relación con Kelce y ofrecía un espacio íntimo para el anuncio, en oposición a los lanzamientos en grandes plataformas o galas. La artista detalló que utilizó otros eventos previos para comunicar álbumes antiguos, mencionando los Grammy de 2024 para anunciar “The Tortured Poets Department” y los MTV Video Music Awards 2022 para revelar “Midnights”.

El anuncio en “New Heights” marca un cambio en la estrategia de comunicación de Taylor Swift, alejándose de eventos tradicionales. (Captura de pantalla)

¿Cómo influyó la recuperación del catálogo musical en esta nueva etapa?

Swift relató que la edición de “The Life of a Showgirl” es la primera realizada con pleno control sobre sus grabaciones originales, luego de obtener la propiedad de todo su catálogo en mayo de 2025. “Todo lo que he hecho ahora me pertenece”, afirmó en el programa. De acuerdo con USA Today, la negociación con Shamrock Capital, anterior titular de los derechos, fue posible gracias a la intervención directa de su madre y su hermano, quienes mantuvieron las conversaciones finales en Los Ángeles.

Swift narró que, al recibir la llamada que confirmaba el acuerdo, reaccionó visiblemente emocionada y recurrió primero a la familia antes que al equipo de abogados. La artista había intentado nuevas grabaciones de sus álbumes editados en Big Machine Records desde 2019 y confirmó que solo faltaban publicar “Taylor Swift” (2006) y “Reputation” (2017) en versión regrabada.

Swift recupera el control total de su catálogo musical antes del lanzamiento de su nuevo álbum. (Redes sociales/Taylor Swift)

¿Cuáles fueron las novedades familiares y personales expuestas por Taylor Swift?

Durante la emisión, Taylor Swift ofreció detalles sobre la salud de sus padres. Informó que su madre, Andrea Swift, fue operada de la rodilla recientemente (“Andrea tiene una rodilla nueva”) y que su padre, Scott Swift, fue sometido a una cirugía de bypass quíntuple a raíz de la detección de cinco obstrucciones mediante un nuclear stress test, un procedimiento documentado por la National Library of Medicine.

La artista explicó que la familia acompañó a Scott Swift durante la recuperación y que tanto ella como sus hermanos y su madre se turnaron para asistirlo. Swift compartió que, tras despertar de la anestesia, su padre intentó regalar púas de guitarra al cuerpo médico a pesar de no tener bolsillos por estar en bata hospitalaria.

La cantante definió el verano anterior al lanzamiento discográfico como una “temporada de actualizaciones”, dedicada a asegurar la longevidad de sus padres, y remarcó la cercanía familiar como parte de su rutina fuera de los escenarios.

La artista reveló detalles personales y familiares, incluyendo la salud de sus padres, durante la entrevista. (Cptura de pantalla)

¿Cómo se consolidó su relación con Travis Kelce y qué rol jugó el podcast?

El episodio sirvió para repasar el origen y la evolución de la relación entre Taylor Swift y Travis Kelce. Según narró la cantante, el primer contacto directo surgió luego de que Kelce exteriorizara públicamente en el podcast su intento de entregarle una pulsera de la amistad tras un recital en Kansas City en 2023. Swift ironizó con la frase: “Este podcast me consiguió un novio”, confirmando la conexión simbólica con el espacio conducido por los Kelce.

Ambos comentaron la repercusión mediática de su vínculo, su cooperación profesional y el impacto en la cobertura de la NFL y la industria musical. Durante el último ciclo deportivo, la presencia de Swift en partidos de los Kansas City Chiefs fue monitoreada por medios y plataformas, siendo destacado por el propio entrenador Andy Reid en el pódcast.

Swift reconoció que no comprendía reglas básicas del fútbol americano antes de la relación y que se ha involucrado con el deporte desde entonces. La convivencia y el interés cruzado de ambas profesiones fue comparado tras la experiencia de la gira The Eras Tour y la temporada de la NFL.

La relación entre Taylor Swift y Travis Kelce se consolida y es parte central del anuncio del álbum. (AP Foto/John Locher)

¿Qué hobbies y costumbres personales mencionó la artista?

A lo largo del episodio, Swift compartió detalles sobre su afición a la panadería. Describió la preparación de pan de masa madre y variedades como arándanos con limón, canela y Funfetti, junto a juegos de palabras inspirados en su discografía: “Are you bready for it?”, “Loafing him was bread” y “Flour song is the slamming screen door”. Según relató, esta afición formó parte de la rutina cotidiana mientras acompañaba a sus padres en el verano.

¿Dónde está disponible el episodio y qué dijeron voces institucionales?

El episodio puede escucharse en YouTube, Apple Podcasts, Amazon Music, Audible, Spotify y Wondery. Según lo anunciado en el pódcast, la versión de audio cuenta con una sección de preguntas rápidas. Voces oficiales como el entrenador Andy Reid aportaron comentarios institucionales, saludando la madurez y la estabilidad de la pareja.

El episodio completo del podcast está disponible en YouTube y plataformas de audio. (Captura de pantalla)

Impacto y expectativas tras la participación de Swift en “New Heights”

La presencia de Taylor Swift en “New Heights” y el anuncio de su álbum marcan un punto de inflexión en su modelo de gestión artística y personal. La concreción de la adquisición total de su obra y el rol de su familia anticipan una renovación sustancial en sus estrategias de publicación, mientras que el formato de anuncio fuera de los eventos tradicionales abre nuevas posibilidades en la relación entre músicos y audiencias globales.