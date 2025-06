Esta es la ciudad más poblada de Florida según el último censo y no se trata de Miami

Miami ya no es la ciudad más poblada de Florida, según datos del censo más reciente. (Opy Morales)

Según datos del U.S. Census Bureau de 2024, la ciudad de Jacksonville se consolidó como la más poblada de Florida, relegando a Miami al segundo lugar en cantidad de habitantes. Jacksonville cuenta con 1.009.833 residentes, superando ampliamente los 487.014 habitantes de Miami. Esta diferencia, de más de 500.000 personas, resalta el crecimiento demográfico de la ciudad ubicada en el noreste del estado, que, aunque tradicionalmente menos reconocida a nivel internacional, destaca ahora como el principal núcleo urbano en términos de población en la región.

La tendencia confirmada por el U.S. Census Bureau, se enmarca dentro de un fenómeno más amplio de crecimiento en las ciudades del llamado “Sun Belt”, un corredor metropolitano que abarca varias regiones del sur y oeste de Estados Unidos. Otras urbes de Florida presentes en el listado de las más pobladas incluyen, en tercer lugar, Tampa con 414.547 habitantes, seguida por Orlando que suma 334.854 residentes. El top ten estatal lo completan St. Petersburg (267.102), Port St. Lucie (258.575), Hialeah (235.388), Cape Coral (233.025) y Fort Lauderdale (190.641), de acuerdo con cifras oficiales difundidas por el U.S. Census Bureau.

El crecimiento de Jacksonville resulta aún más significativo cuando se compara con el estancamiento poblacional de centros tradicionalmente dinámicos como Miami. Pese a su rol como centro cultural y financiero, Miami enfrenta limitaciones geográficas y un costo de vida elevado, mientras que Jacksonville se expandió debido a su mayor superficie urbana y un mercado inmobiliario más accesible, según indica WFLA. Este desarrollo ha estado respaldado por la llegada de población proveniente de otros estados y por el fortalecimiento del sector laboral local.

Incremento poblacional a nivel nacional

Nueva York sigue posicionada como la ciudad más poblada de todo Estados Unidos. (REUTERS/Mike Segar)

De acuerdo con el U.S. Census Bureau, entre 2023 y 2024, Jacksonville experimentó un incremento neto de 16.365 habitantes, situándose entre las 15 ciudades estadounidenses con mayor crecimiento absoluto en ese periodo. Miami registró un aumento demográfico de 16.337 personas, ubicándose apenas por detrás de Jacksonville en el listado de incrementos anuales del país.

Estados como Texas y Florida albergan a cinco de las 15 principales ciudades con mayor aumento de población en números absolutos. Las localidades de Houston, San Antonio, Fort Worth, Jacksonville y Miami figuran entre los principales destinos para nuevos residentes, revelando un cambio en las preferencias migratorias que favorece a los grandes polos urbanos del sur del país. En cuanto al crecimiento porcentual, ciudades medianas y pequeñas próximas a grandes centros metropolitanos encabezan el listado a nivel nacional. En cifras generales, Nueva York permanece como la ciudad más poblada del país, con 8,5 millones de habitantes, y reportó el mayor crecimiento neto entre 2023 y 2024, sumando 87.184 residentes adicionales.

¿Dónde se ubica Jacksonville?

Jacksonville cuenta con un equipo de la NFL, los Jaguars, quienes juegan en el EvarBank Stadium. (Morgan Tencza-Imagn Images via REUTERS)

Jacksonville se ubica en el noreste del estado de Florida, dentro del condado de Duval. Es la ciudad más extensa en superficie de los Estados Unidos continentales, abarcando un área de aproximadamente 2.265 kilómetros cuadrados. Limita al este con el océano Atlántico, lo que le proporciona más de 35 kilómetros de playas. El río St. Johns, el principal curso de agua del noreste de Florida, atraviesa el corazón de Jacksonville y ha sido fundamental para el desarrollo económico y portuario de la ciudad.

Entre los principales atractivos turísticos de Jacksonville se destacan sus playas, como Jacksonville Beach, Neptune Beach y Atlantic Beach, muy visitadas por residentes y turistas. Otro punto de interés es el Jacksonville Zoo and Gardens, que alberga a más de 2.000 animales y cerca de 1.000 especies de plantas. En el centro de la ciudad se encuentra el Riverside Arts Market, un mercado semanal que reúne a artistas, agricultores y emprendedores locales. El Museo de Arte Contemporáneo de Jacksonville y el Cummer Museum of Art and Gardens ofrecen colecciones de arte regional e internacional y jardines históricos.

La ciudad es reconocida por su diversidad cultural y su intensa actividad deportiva. Jacksonville posee uno de los puertos más grandes y activos de la costa de Florida, además de ser sede del equipo profesional de fútbol americano Jacksonville Jaguars en la NFL. El festival anual Jacksonville Jazz Festival es uno de los más antiguos y grandes de Estados Unidos en su género. Otros eventos destacados incluyen la feria Greater Jacksonville Agricultural Fair y las celebraciones del Día de la Independencia a orillas del río.