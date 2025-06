Más de 100 niñas exploradoras fueron rescatadas tras una inundación repentina durante un campamento en Pensilvania

Más de 100 personas, en su mayoría niñas Girl Scouts, fueron rescatadas tras una inundación repentina en North Park, Pensilvania. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 100 personas, en su mayoría niñas integrantes de las Girl Scouts, fueron rescatadas por los servicios de emergencia en North Park, en el condado de Allegheny, Pensilvania, tras quedar atrapadas debido a una inundación repentina provocada por fuertes lluvias el martes 17 de junio. El operativo fue coordinado por equipos de bomberos, policía local, servicios médicos de emergencia y unidades especializadas en rescate en aguas rápidas.

El grupo estaba compuesto por unas 105 personas, incluyendo a las menores y a sus consejeras, quienes participaban en una actividad de campamento cuando un arroyo cercano se desbordó por la acumulación rápida de agua. La crecida interrumpió las vías de salida y dejó varado al grupo en una zona boscosa próxima a una de las cabañas de uso recreativo. El Departamento de Policía del Condado de Allegheny confirmó que no hubo personas heridas.

La evacuación se realizó con la ayuda de cuerdas, chalecos salvavidas y cascos. Los equipos de rescate guiaron a las participantes en fila, asegurándolas unas a otras para mantener la estabilidad durante el cruce por áreas parcialmente inundadas. El suceso ocurrió a unas 22.5 kilómetros (14 millas) al norte de Pittsburgh, una región donde las lluvias intensas suelen provocar acumulaciones peligrosas en arroyos y cauces menores, según informaron CBS News Pittsburgh y otros medios locales.

¿Qué ocurrió en North Park durante la emergencia del 17 de junio?

El incidente se produjo alrededor de la 1:20 p.m., cuando las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de un arroyo cercano a la cabaña donde se encontraban las participantes, de acuerdo con información publicada por TribLive. La policía del condado recibió un aviso de que un grupo numeroso estaba aislado por el agua acumulada. Las unidades de emergencia acudieron a la zona ubicada cerca de Kummer Road y comenzaron el operativo de rescate.

Jim Madalinsky, portavoz del Departamento de Policía del Condado de Allegheny, declaró a CBS News que la operación involucró a bomberos del sindicato local 1038, equipos médicos y unidades de rescate en aguas rápidas. Aunque ninguna de las personas se encontraba en peligro inmediato, el nivel del agua impedía que salieran por sus propios medios. La prioridad fue trasladarlas de forma segura a una zona elevada fuera del alcance del agua.

Según CBS News Pittsburgh, durante el operativo las menores fueron guiadas en fila por los socorristas, sujetándose entre ellas mientras portaban cascos y chalecos salvavidas entregados por los equipos de emergencia. Las autoridades confirmaron que la evacuación se completó sin incidentes.

El operativo de rescate en North Park involucró a bomberos, policía y equipos de rescate en aguas rápidas, sin reportar heridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dijeron las niñas rescatadas?

Varias de las participantes ofrecieron testimonios a medios locales tras ser evacuadas. Según CBS News, las niñas se encontraban cocinando cuando comenzó a llover de manera intensa. “Empezó a llover muy fuerte y seguimos cocinando, pero entonces sonó la bocina de emergencia”, relató Adelyn Huey, una de las integrantes del grupo.

Otra participante, Bryn Belcher, dijo al medio que la lluvia cayó “como una cortina de agua”, lo que las obligó a suspender de inmediato sus actividades. Lila Hall, también parte del grupo, explicó que durante la evacuación “nos dijeron que nos sujetáramos a la persona que iba delante de nosotras. Teníamos una cuerda y cruzamos caminando”.

WPXI News agregó que las niñas debieron caminar cerca de un canal profundo. Algunas de ellas expresaron temor al desplazarse junto al cauce desbordado, pero señalaron que siguieron las instrucciones del personal de rescate en todo momento. Los testimonios fueron recogidos por los equipos de prensa en el lugar.

¿Cómo fue el operativo de rescate en Pensilvania?

De acuerdo con TribLive, el protocolo incluyó medidas de seguridad básicas como el uso de elementos de flotación, aseguramiento en grupo y evaluación constante de las condiciones del terreno. Las unidades de respuesta utilizaron equipos de comunicación para coordinar la salida ordenada desde la cabaña hasta un área más elevada.

El portavoz policial indicó que la situación fue manejada de forma controlada, sin necesidad de declarar una emergencia mayor. Los padres fueron notificados y acudieron al parque para recoger a sus hijas. Según WPXI News, todos los menores fueron entregados a sus familias tras ser contabilizados por el personal de seguridad.

North Park, donde se produjo la emergencia, es una reserva natural frecuentada por organizaciones juveniles para actividades al aire libre. CBS News Pittsburgh señaló que las lluvias intensas de ese día provocaron crecidas rápidas en varios puntos del parque, aunque no se emitieron órdenes de evacuación generalizadas.

Las lluvias intensas provocaron el desbordamiento de un arroyo y aislaron a un grupo de campamento en una zona boscosa de North Park. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas se tomaron tras el incidente?

Hasta el momento, no se ha informado si se abrirá una investigación oficial para revisar los protocolos de prevención utilizados por la organización o por el personal del parque. La policía indicó a TribLive que no hubo indicios de negligencia o fallos operativos. La organización Girl Scouts Western Pennsylvania no ha emitido comentarios públicos.

Las autoridades locales recordaron que los cuerpos de agua en zonas rurales pueden desbordarse rápidamente durante tormentas intensas. CBS News citó a los equipos de rescate indicando que la decisión de evacuar se tomó de forma preventiva, ante la posibilidad de que el nivel del agua siguiera aumentando. El operativo fue completado en pocas horas.