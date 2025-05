Apagón a nivel nacional interrumpió la verificación de pasaportes en EEUU en medio de exigencias por el REAL ID

Un sistema clave para validar pasaportes presentó fallas a nivel nacional durante el proceso de implementación del REAL ID. (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

Una interrupción a nivel nacional dejó fuera de servicio el sistema de verificación de pasaportes en Estados Unidos durante la jornada del miércoles, generando incertidumbre en oficinas estatales del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y entre ciudadanos que tramitan identificaciones válidas para viajar bajo las nuevas disposiciones federales.

El Servicio de Verificación de Pasaportes permite que las agencias estatales comparen los datos presentados por los ciudadanos con las bases del DHS. Este procedimiento es parte clave del proceso para emitir licencias de conducir y tarjetas de identificación que cumplan con los requisitos del programa federal REAL ID, cuya exigencia para abordar vuelos comerciales comenzó a regir este mes.

La interrupción del sistema de verificación de pasaportes se produjo a nivel nacional durante la mañana del miércoles, aunque por la tarde aún no estaba claro si el servicio había sido completamente restablecido. A pesar de la falla, la oficina del Secretario de Estado de Illinois indicó que las oficinas del DMV en ese estado continúan operando con normalidad.

Autoridades estatales activaron protocolos de contingencia para mantener el servicio al público sin interrupciones. (Crédito: X / @ILSecOfState)

Varios estados afectados por la caída del sistema nacional de verificación de documentos

Varios estados además de Illinois reportaron interrupciones en sus servicios de verificación de pasaportes y licencias de conducir debido a la falla nacional del sistema administrado por la Asociación Estadounidense de Administradores de Vehículos Motorizados (AAMVA).

En Colorado, la División de Vehículos Motorizados informó que la mayoría de los servicios relacionados con licencias de conducir, tanto en línea como presenciales, se vieron afectados. La agencia recomendó a los ciudadanos reprogramar sus citas debido a la interrupción del sistema nacional. Sin embargo, algunas funciones, como los exámenes de conocimientos y las solicitudes de registros de vehículos, continuaron operando con normalidad.

La Oficina del Registro de Vehículos Motorizados de Massachusetts comunicó que no podía procesar ninguna transacción relacionada con licencias o identificaciones debido a la interrupción del sistema nacional. En Nueva York, el sitio web del DMV estatal mostró una alerta informando a los visitantes que las transacciones estaban temporalmente no disponibles debido a la interrupción de la red.

Además, los departamentos de vehículos motorizados de Virginia, Georgia y Pensilvania también advirtieron sobre problemas continuos que afectaban las transacciones, atribuyendo la interrupción a una falla en la conectividad de la nube que afectó la red nacional administrada por la AAMVA.

Estas interrupciones reflejan la dependencia de las agencias estatales en sistemas interconectados para la verificación de documentos y la emisión de identificaciones, destacando la importancia de la infraestructura tecnológica en los servicios gubernamentales.

Oficinas del DMV siguen operando pese a la interrupción del sistema

A pesar del apagón, la oficina del Secretario de Estado de Illinois aseguró que las operaciones en los DMV del estado no se han detenido. En declaraciones ofrecidas al medio CBS Chicago, una portavoz indicó que se había activado un protocolo alternativo para procesar pasaportes y documentos migratorios. “Activamos un proceso que habíamos establecido para poder procesar pasaportes y documentos de inmigración en nuestras instalaciones del DMV. No estamos experimentando demoras como resultado de esta interrupción”, precisó.

La interrupción generó especial atención dado que, desde principios de mayo, millones de ciudadanos han comenzado a acudir en mayor número a las oficinas de tránsito estatales para actualizar sus identificaciones. En este contexto, una falla del sistema federal podría provocar retrasos o complicaciones para quienes dependen del pasaporte como medio de verificación alternativa.

Según Newsweek, el apagón se produjo en la mañana del miércoles, pero hacia el mediodía no estaba claro si el sistema había sido completamente restaurado. La Asociación Estadounidense de Administradores de Vehículos Motorizados (AAMVA, por sus siglas en inglés) confirmó el incidente y señaló que trabajaba junto al DHS para resolverlo.

El incremento en la demanda de licencias REAL ID coincide con nuevas exigencias para abordar vuelos dentro de Estados Unidos. (REUTERS/Jeenah Moon)

Asociación de Administradores asegura que el problema sería resuelto durante el día

En una declaración citada por The Hill, la AAMVA informó que “se está trabajando activamente con nuestros socios del DHS para proporcionar una actualización a los estados y restaurar el servicio lo antes posible”, y añadió que el problema debería estar solucionado para la tarde del mismo miércoles.

Hasta el momento, no se ha detallado la causa del apagón ni se han reportado consecuencias mayores a nivel nacional. No obstante, funcionarios como Giannoulias advirtieron que podrían presentarse alteraciones en la atención al público. En su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), el secretario de Estado de Illinois escribió: “Debido a un apagón nacional, la verificación de pasaportes estadounidenses no está disponible. Estamos monitoreando la situación y proporcionaremos actualizaciones en cuanto estén disponibles. Por favor, llame al 800-252-8980 antes de visitar nuestras oficinas, ya que los servicios o los horarios podrían verse afectados”.

TSA: más del 80% de los viajeros ya cuenta con identificación compatible

Desde que entraron en vigencia las nuevas disposiciones del REAL ID, los viajeros deben presentar identificaciones compatibles para abordar vuelos nacionales. La medida apunta a reforzar la seguridad aérea y exige que las licencias estatales cumplan con estándares federales. Aquellos que no cuentan con una licencia REAL ID deben presentar un pasaporte válido u otro documento aprobado por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

En diálogo con Newsweek, un portavoz de la TSA señaló que no se esperaban impactos significativos en los tiempos de espera ni en los procedimientos de seguridad en aeropuertos. “La TSA no tiene preocupaciones (sobre los tiempos de espera) más allá del 7 de mayo. Los Departamentos Estatales de Vehículos Motorizados han hecho un gran trabajo preparando a sus residentes para la implementación del REAL ID”, afirmó.

Según la agencia, más del 80 por ciento de los viajeros ya presentan documentos compatibles con las nuevas normas. Sin embargo, quienes no disponen de una licencia REAL ID ni de un pasaporte podrían enfrentar restricciones para abordar vuelos, así como demoras adicionales en los puntos de control.

Más del 80 % de los viajeros ya presenta identificaciones compatibles con los requisitos de la TSA, según datos oficiales. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Aumenta la demanda en los DMV por el nuevo requisito de viaje

La implementación del REAL ID ha provocado un incremento sustancial en las solicitudes de renovación de licencias y actualizaciones de documentos en los DMV. En este contexto, cualquier interrupción en los sistemas federales que permiten verificar la autenticidad de los documentos puede tener un efecto en cadena sobre los tiempos de atención y la programación de citas.

Aunque los protocolos de contingencia activados por algunos estados, como Illinois, han permitido mantener el servicio, se recomienda a los ciudadanos confirmar previamente con su DMV local antes de acudir personalmente.

La TSA advirtió previamente que quienes no presenten una identificación aceptada podrían no ser autorizados a abordar vuelos dentro del país. Las autoridades recordaron también que los pasaportes seguirán siendo válidos para estos fines, al igual que otros documentos aprobados por la agencia.