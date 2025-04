EEUU entre los países con más personas respirando aire contaminado, según informe ambiental

Al menos 156 millones de estadounidenses viven en áreas con aire contaminado, según la American Lung Association. (Imagen ilustrativa Infobae)

Al menos 156 millones de personas en Estados Unidos, cerca del 46% de la población, residen en zonas con niveles peligrosos de ozono o partículas contaminantes en el aire. Así lo indica el informe anual State of the Air elaborado por la American Lung Association. La organización advierte que un retroceso en las regulaciones ambientales vigentes podría agravar la situación, según reportó The New York Times.

El análisis de la American Lung Association cubre el período de 2021 a 2023 y revela un incremento de 25 millones de personas expuestas a contaminación atmosférica en comparación con el informe anterior. En esta edición, se destaca el impacto del humo de los incendios forestales de Canadá de 2023, que contribuyó significativamente al deterioro de la calidad del aire en amplias regiones de Estados Unidos, de acuerdo con CBS News.

El informe clasifica los niveles de contaminación en los condados del país con calificaciones que van de la A a la F. De los 885 condados con datos disponibles, 480 reprobaron al menos uno de los tres criterios evaluados: ozono, contaminación por partículas a corto plazo y exposición anual a partículas finas (PM2.5). Al menos 42 millones de personas viven en condados que fallaron en los tres indicadores, según datos citados por The New York Times.

¿Cuántas personas viven en zonas con aire contaminado en EE.UU.?

En cuanto al ozono, más de 125 millones de personas habitan en condados con niveles considerados insalubres, un aumento de 24,6 millones respecto al periodo anterior. Noventa y tres condados pasaron de aprobar a reprobar en este indicador. El incremento se atribuye a condiciones climáticas extremas como olas de calor y mayor radiación solar, factores que favorecen la formación de ozono, según NBC News.

La exposición diaria a partículas PM2.5 afecta a 77 millones de personas, la cifra más alta registrada en 16 años. Este tipo de contaminación se intensificó en zonas donde el humo de los incendios forestales cruzó la frontera, como el noreste y el medio oeste del país. Asimismo, 85 millones de personas viven en condados que no cumplen los estándares anuales de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) sobre PM2.5, según reportó CBS News.

El humo de incendios forestales en Canadá empeoró la calidad del aire en EE.UU. en 2023. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué ciudades tienen el aire más limpio y más contaminado?

Solo dos ciudades cumplieron con los estándares de aire limpio establecidos por el informe: Bangor, en Maine, y San Juan, en Puerto Rico. Ambas registraron niveles bajos tanto en contaminación por ozono como por partículas finas durante todo el año, según datos citados por The New York Times.

En ciudades como Bakersfield, California, la situación es crítica. Este conglomerado urbano se ubica como el más contaminado del país en términos de partículas a corto plazo y en segundo lugar en exposición anual a PM2.5. También ocupa el tercer puesto en niveles de ozono. Según NBC News, el aumento en partículas contaminantes ha revertido parte de los avances obtenidos desde la implementación de la Ley de Aire Limpio.

¿Qué comunidades son las más afectadas por la contaminación del aire?

El análisis también señala disparidades en la exposición a la contaminación. Las personas hispanas tienen tres veces más probabilidades de vivir en áreas con al menos un parámetro fallido de calidad del aire, y las comunidades afroamericanas y otras personas de color tienen más del doble de riesgo en comparación con las personas blancas. Estas desigualdades persisten pese a décadas de políticas ambientales, según NPR.

Regan Patterson, investigadora de justicia ambiental en la Universidad de California en Los Ángeles, señaló que documentar estas desigualdades es clave para impulsar cambios legislativos. “Es fundamental evaluar si las políticas de aire limpio han reducido las diferencias en la exposición”, declaró en entrevista citada por The New York Times.

Más de 125 millones de personas residen en condados con niveles insalubres de ozono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué está retrocediendo la calidad del aire en EE.UU.?

Desde la promulgación de la Ley de Aire Limpio en 1970, los niveles de contaminantes más comunes se han reducido en un 78%, según la EPA. Sin embargo, los datos más recientes indican un estancamiento e incluso retrocesos, atribuibles a fenómenos climáticos extremos y cambios en las políticas de regulación ambiental, de acuerdo con CBS News.

El informe de 2025 advierte sobre intentos del gobierno federal de flexibilizar o revertir normativas ambientales existentes. La administración del expresidente Donald Trump ha impulsado la desregulación de normas sobre emisiones vehiculares y plantas generadoras de energía, incluyendo el uso extendido del carbón. El secretario de Energía, Chris Wright, ha sido instruido para destinar fondos federales al desarrollo de nueva tecnología para el carbón, según detalló The New York Times.

La EPA también ha anunciado recientemente la revisión de al menos 31 normativas ambientales, entre ellas las que limitan la emisión de partículas industriales y los estándares nacionales para la calidad del aire. Esto ha generado preocupación entre expertos y médicos. “Cualquier retroceso en las regulaciones ambientales puede tener un impacto significativo en la salud pública”, explicó Neelu Tummula, especialista en otorrinolaringología y portavoz del informe, según NPR.

¿Cuáles son los efectos en la salud de la contaminación atmosférica?

En términos de impacto sanitario, la contaminación por ozono y partículas finas se ha vinculado con enfermedades respiratorias, cardiovasculares, cáncer de pulmón y trastornos cognitivos. También se ha observado una mayor incidencia de partos prematuros, bajo peso al nacer y crisis asmáticas, especialmente entre menores y adultos mayores, según indicó CBS News.

El informe reconoce que aproximadamente dos tercios de los condados de EE.UU. no cuentan con estaciones de monitoreo de calidad del aire, lo que limita la precisión del diagnóstico. Un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences estima que 50 millones de personas viven en áreas sin monitoreo confiable, lo que podría implicar que las cifras reales de exposición sean incluso mayores, según reportó The New York Times.

Marshall Burke, investigador de Stanford University, afirmó en 2023 que el aumento del humo de incendios forestales ha anulado cerca del 25% de los beneficios logrados por la Ley de Aire Limpio. El retroceso en la calidad del aire comenzó a notarse desde 2016, de acuerdo con la American Lung Association, según indicó NBC News.