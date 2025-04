La Superluna más cercana de 2025 será el 27 de abril: qué la distingue y qué sabemos del fenómeno

La Superluna más cercana de 2025 ocurrirá el 27 de abril, alcanzando 357.000 kilómetros de distancia a la Tierra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 27 de abril de 2025, la Luna alcanzará su punto más cercano a la Tierra en todo el año, pero este evento astronómico pasará desapercibido a simple vista. La configuración orbital de ese día, según datos de la NASA, indica que el satélite natural estará a una distancia aproximada de 221.900 millas (357.000 kilómetros) del planeta, lo que califica al evento como una Superluna por encontrarse en su perigeo.

No obstante, la Luna será completamente invisible desde cualquier punto del globo porque el fenómeno coincidirá con la fase de Luna nueva, en la cual la cara iluminada del satélite se orienta hacia el Sol y su lado oscuro queda frente a la Tierra. Como resultado, no habrá luz lunar visible durante la noche.

El suceso, aunque no observable, tiene relevancia científica por ser la mayor aproximación lunar de 2025. También coincide con condiciones favorables para otros fenómenos celestes como la visibilidad del planeta Venus y la lluvia de meteoros Líridas, que continúa activa hasta el final del mes.

¿Qué es una Superluna y por qué la del 27 de abril no se podrá ver?

Una Superluna ocurre cuando la Luna llena o nueva coincide con el perigeo, el punto de su órbita elíptica más cercano a la Tierra. En esta ocasión, el satélite estará a aproximadamente 221.900 millas, lo cual representa una diferencia de 17.000 millas menos que la distancia media entre ambos cuerpos, según confirmó la NASA en su visualización de fases lunares para 2025.

Sin embargo, el 27 de abril la Luna se encontrará en su fase nueva, lo que implica que su cara iluminada estará completamente opuesta a la Tierra. Según la misma agencia, esto impide su observación directa, ya que la Luna se eleva y se oculta al mismo tiempo que el Sol, permaneciendo ausente del cielo nocturno.

El medio especializado FOX Weather también señaló que, aunque técnicamente se trata de una Superluna, no será visible porque “una Luna nueva está completamente en sombra desde el punto de vista terrestre y solo está presente durante el día”. La combinación de ambos factores elimina cualquier posibilidad de contemplación visual del satélite ese día.

La Superluna de abril será invisible debido a la coincidencia con la fase de Luna nueva, según la NASA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Se podrá ver esta Superluna desde algún lugar del mundo?

No. De acuerdo con la NASA, la Luna nueva es globalmente invisible. Esto se debe a que la cara iluminada del satélite está orientada hacia el Sol, mientras que su lado oscuro está frente a la Tierra. Por esta razón, la Luna no refleja luz solar hacia el planeta y no es visible desde ningún punto del globo.

Además, durante esta fase, el satélite sigue un trayecto en el cielo similar al del Sol, saliendo y ocultándose casi al mismo tiempo. Como consecuencia, incluso si se intentara observarla durante el día, su baja reflectividad y cercanía al Sol en el cielo impiden su detección, aun con telescopios. Solo eventos específicos como eclipses solares permiten vislumbrar su silueta, lo que no ocurrirá el 27 de abril.

Estas condiciones hacen que la Superluna de abril sea completamente invisible desde la superficie terrestre, a pesar de ser la más cercana del año.

¿Cuántas Superlunas habrá en 2025 y cuáles se podrán ver?

De acuerdo con EarthSky.org, durante 2025 se registrarán ocho Superlunas, de las cuales cinco coincidirán con la fase de Luna nueva y serán invisibles, como la de abril. Las tres restantes ocurrirán durante Luna llena y sí podrán observarse. La primera Superluna visible del año está prevista para octubre.

EarthSky aclara que el término “Superluna” fue popularizado en la década de 1970 y se refiere a una Luna nueva o llena que ocurre cuando el satélite se encuentra a menos de 360.000 kilómetros de la Tierra. Aunque las Superlunas nuevas no se observan, se consideran significativas desde un punto de vista astronómico por sus efectos gravitacionales y por su inclusión en estudios orbitales.

Durante la Luna nueva, el satélite no refleja luz hacia la Tierra, impidiendo su observación desde cualquier punto del planeta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué la Luna nueva impide la observación del satélite?

Durante la fase de Luna nueva, la posición relativa del Sol, la Tierra y la Luna provoca que el hemisferio lunar iluminado no sea visible desde el planeta. Según la NASA, esto ocurre porque el satélite se encuentra aproximadamente entre la Tierra y el Sol, con su cara oscura orientada hacia nosotros.

Además, al estar alineada con el Sol, la Luna nueva comparte su mismo horario de salida y puesta. Esto significa que está presente en el cielo únicamente durante el día, lo que imposibilita su detección a simple vista. La misma fuente indica que este tipo de fase es ideal para la observación de otros cuerpos celestes debido a la baja interferencia lumínica.

¿Qué otros fenómenos astronómicos se podrán observar el 27 de abril?

Aunque la Superluna no será visible, ese mismo día se presentan condiciones favorables para la observación de Venus, que aparecerá como el objeto más brillante en el cielo antes del amanecer, según reportó la NASA en su sección de efemérides celestes.

Asimismo, la lluvia de meteoros Líridas, que tuvo su pico el 22 de abril, continuará activa hasta fin de mes. De acuerdo con TimeandDate.com, esta lluvia proviene de fragmentos del cometa C/1861 G1 Thatcher, y su observación se ve favorecida por la oscuridad del cielo generada por la Luna nueva.

Estos eventos representan una alternativa para los observadores del cielo nocturno, quienes podrán enfocar su atención en fenómenos distintos a la Luna.

Las condiciones del 27 de abril permiten a los astrónomos enfocarse en otros fenómenos como Venus y las Líridas. (AFP)

¿Qué implicaciones tiene una Superluna invisible para la observación astronómica?

La fase de Luna nueva ofrece ventajas para los aficionados a la astrofotografía y para quienes realizan observaciones astronómicas con telescopio. De acuerdo con la sección de divulgación científica de la NASA, la ausencia de luz lunar permite una mejor visualización de objetos celestes tenues como cúmulos estelares, nebulosas y galaxias.

Este periodo también es utilizado para la calibración de instrumentos astronómicos, ya que la baja iluminación mejora el contraste de imágenes captadas por sensores ópticos.