Taylor Swift es demandada por plagio: qué otras celebridades se mencionan en la denuncia

Taylor Swift enfrentará una demanda en Florida por presunta infracción de derechos de autor en varias canciones. (Chris Young/The Canadian Press via AP)

Taylor Swift fue demandada por presunta infracción de derechos de autor en una corte federal del estado de Florida. La acción legal fue interpuesta por Kimberly Marasco, una artista radicada en ese estado, quien sostiene que la cantante utilizó fragmentos de su obra literaria en múltiples canciones sin autorización ni reconocimiento.

La demanda también incluye como co-demandados a los productores Jack Antonoff y Aaron Dessner, así como a las compañías Universal Music Group, Inc. y Republic Records, por su participación en la creación, producción y distribución de los materiales que, según la demandante, contienen elementos tomados de sus textos originales.

La jueza federal Aileen Cannon está a cargo del caso. Según registros citados por Newsweek el 10 de abril de 2025, Cannon ordenó a los demandados abstenerse de responder formalmente hasta que todos hayan sido notificados de manera oficial. Hasta ahora, solo Taylor Swift no ha sido notificada formalmente.

Esta es la segunda vez que Marasco presenta una demanda contra la artista. En 2024, interpuso un caso similar en el que Swift fue retirada como parte demandada, aunque el proceso contra Taylor Swift Productions, Inc. sigue activo.

Kimberly Marasco acusa a Swift y otros productores de usar extractos de sus poemas sin autorización ni reconocimiento. (REUTERS/Andrew Kelly)

¿Qué canciones de Taylor Swift aparecen en la demanda?

La demanda hace referencia a canciones pertenecientes a los álbumes Lover, Folklore, Midnights y The Tortured Poets Department. Entre los temas señalados como presuntamente infractores se encuentran “Illicit Affairs”, “Hoax”, “Death by a Thousand Cuts”, “Down Bad”, “Mastermind” y “Midnight Rain”.

La demandante afirma que dichas canciones contienen fragmentos líricos, estructuras narrativas y metáforas similares a las que ella incluyó en poemas de su autoría. Algunos de estos poemas, según Marasco, fueron publicados en redes sociales y otras plataformas antes del lanzamiento de los temas musicales mencionados.

La presencia de Antonoff y Dessner como co-demandados responde a su rol activo en la composición y producción de varias de las canciones incluidas en la denuncia. Marasco sostiene que los elementos utilizados en las canciones no fueron fruto de coincidencia, sino de acceso y apropiación de su obra previa.

Canciones de los álbumes Lover, Folklore, Midnights y The Tortured Poets Department forman parte de la denuncia. (EFE/EPA/KEVIN MAZUR)

¿Por qué se mencionan otras celebridades en el expediente?

El expediente judicial menciona a otras figuras públicas como Beyoncé, Chaka Khan, Elton John, Brad Paisley, Lady Gaga, Elon Musk y Kim Kardashian, aunque ninguna de estas personas está legalmente involucrada en el proceso.

Las referencias responden a comparaciones utilizadas tanto por la parte demandante como por los abogados defensores. En el caso del poema “Ordinary Citizen”, Marasco sostiene que fue comparado con la canción “If I Were a Boy” de Beyoncé como intento de refutar su originalidad. Marasco rechaza esa analogía, argumentando que su obra y la canción abordan situaciones distintas y utilizan recursos distintos.

Situaciones similares se describen con respecto a las canciones “A Woman in a Man’s World” de Chaka Khan, “Candle in the Wind” de Elton John y “Perfect Storm” de Brad Paisley. En cada caso, Marasco alega que las obras citadas no comparten las mismas expresiones ni contexto que sus poemas, y que los intentos de la defensa por establecer paralelismos son inapropiados.

Beyoncé, Chaka Khan y Elton John son mencionados en analogías relacionadas con la originalidad de los poemas de Marasco. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

¿Cuál es el vínculo con Elon Musk?

Elon Musk es mencionado en la demanda a través del poema “Elon=MC²”, publicado por Marasco en la red social X. En este texto, la autora hace una analogía entre Musk y una fórmula matemática para representar su intelecto.

Marasco indica que la canción “Mastermind” de Swift contiene la frase “To assess the equation of you”, lo que, a su juicio, guarda una similitud conceptual con su poema. Sostiene que esta coincidencia es un indicio de que su trabajo fue consultado o conocido por los responsables de la composición.

Musk no tiene participación directa en el proceso judicial, y su mención está limitada a esta observación sobre lenguaje y simbolismo.

Elon Musk figura en el caso por similitudes simbólicas entre el poema “Elon=MC²” y la canción “Mastermind” de Swift. (REUTERS/Nathan Howard)

¿Qué alegaciones se hacen sobre Lady Gaga y Kim Kardashian?

Lady Gaga aparece en un anexo de la demanda, donde se indica que una pose realizada por la cantante en una imagen promocional es muy similar a una ilustración utilizada por Marasco en la portada de uno de sus libros. La demandante argumenta que esta coincidencia es otra señal de que su obra circuló o fue observada en el entorno de la industria musical.

En relación con Kim Kardashian, su nombre se vincula a la canción “thanK you aIMee”, debido a que la combinación de letras mayúsculas en el título ha sido interpretada por seguidores como una referencia a las iniciales “KIM”. Marasco refuta esa interpretación al citar una línea de la canción que afirma que solo dos personas conocen la identidad real de la persona a quien va dirigida.

Kardashian no es parte del litigio y su nombre aparece únicamente en un documento complementario que forma parte del expediente legal.

Marasco argumenta que una pose de Lady Gaga y un título relacionado con Kim Kardashian aluden indirectamente a su obra. (REUTERS/Mario Anzuoni)

¿Cómo avanza el proceso judicial?

El caso aún se encuentra en fase preliminar. La jueza Aileen Cannon ha pospuesto cualquier respuesta procesal por parte de los acusados hasta que todos hayan sido legalmente notificados. La notificación pendiente a Taylor Swift impide el avance inmediato del calendario procesal.

Marasco solicita una compensación económica y el reconocimiento formal de su autoría en los materiales que afirma fueron utilizados sin su permiso. El expediente plantea múltiples ejemplos que, según la parte demandante, refuerzan la existencia de una apropiación no autorizada de su trabajo literario.