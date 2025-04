EEUU exhortó a los países afectados por los aranceles a no tomar represalias para evitar una escalada comercial

Estados Unidos instó a los países afectados por los nuevos aranceles a evitar las represalias para no escalar la guerra comercial (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El secretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, instó este miércoles a los países afectados por los nuevos aranceles anunciados por el presidente Donald Trump a evitar cualquier tipo de represalia, con el fin de no agravar la actual guerra comercial.

En entrevistas con Bloomberg Television y CNN, Bessent sostuvo que el Gobierno estadounidense no desea una escalada del conflicto y consideró que las medidas anunciadas representan el “límite máximo” de la actual política arancelaria, siempre que otros países no respondan con medidas similares. “No recomendaría a ningún país que entre en pánico. No intentaría tomar represalias porque, mientras no se tomen, este es el límite máximo”, afirmó.

El anuncio de Bessent se produjo poco después de que Trump informara la imposición de un arancel base del 10% sobre los productos importados de todos los países que, según Washington, aplican barreras comerciales contra bienes estadounidenses. A este porcentaje se suma un gravamen adicional que varía según el país.

Entre los países más afectados se encuentra China, con un arancel adicional del 34%, seguido por la Unión Europea (20%), Japón (24%), India (26%) e Israel (17%). Para la mayoría de los países de América Latina, se aplicará únicamente el arancel mínimo del 10%.

Según Bessent, estas cifras permanecerán sin cambios mientras no se produzcan represalias. “El mercado podría tener la certeza de que esta es la cifra, salvo represalias”, afirmó, agregando que la decisión se tomó tras múltiples negociaciones con socios comerciales.

El secretario del Tesoro aseguró que los países afectados mantienen superávit comercial con Estados Unidos y advirtió que tomar represalias podría resultar perjudicial para sus propias economías. “Relájense, respiren hondo, no tomen represalias de inmediato”, declaró.

El arancel del 10% entrará en vigor el sábado 5 de abril, mientras que los gravámenes adicionales por país comenzarán a aplicarse el miércoles 9 de abril. Bessent sugirió que sería preferible esperar a observar cómo evoluciona la situación antes de tomar nuevas decisiones. “La mentalidad podría ser dejar que la situación se estabilice un tiempo”, señaló.

Las importaciones de petróleo quedaron exentas de los aranceles de Donald Trump

La Casa Blanca confirmó este miércoles que las importaciones de petróleo, gas y productos refinados quedarán exentas de los nuevos aranceles generalizados anunciados por el presidente Donald Trump, decisión que alivió a un sector que había expresado preocupación ante posibles aumentos de costos y disrupciones en el suministro.

Según el comunicado oficial, la exclusión aplica a productos energéticos procedentes de socios como Canadá y las refinerías europeas, cuyo flujo comercial se había visto amenazado por los rumores sobre la inclusión del sector en las nuevas medidas. Las compañías habían advertido de posibles impactos negativos si se encarecían las importaciones clave o se afectaba la cadena de abastecimiento.

Alivio en la industria petrolera de EEUU: las importaciones de crudo quedaron exentas de los aranceles de Trump (REUTERS)

La excepción energética contrasta con el enfoque general de la política adoptada por Trump, quien durante un acto en la Casa Blanca firmó una orden ejecutiva que establece aranceles recíprocos a todos los socios comerciales de Estados Unidos.

“Firmaré una histórica Orden Ejecutiva que instituye aranceles recíprocos a países de todo el mundo. Recíprocos quiere decir: ellos nos lo hacen a nosotros, y nosotros se lo hacemos a ellos”, afirmó el presidente durante el evento, en el que defendió su estrategia como parte de un esfuerzo para corregir lo que describió como décadas de desventajas comerciales para el país.

En paralelo, la Casa Blanca anunció que los automóviles y camiones fabricados en el extranjero estarán sujetos a un gravamen del 25% a partir del jueves 3 de abril, mientras que los aranceles sobre piezas de vehículos se activarán el 3 de mayo, con el objetivo de ampliar progresivamente la lista de productos afectados.

(Con información de Europa Press y EFE)