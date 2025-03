Las polémicas del influencer venezolano que pasó de incitar a invadir casas en EEUU a ser usado políticamente en su país

Leonel Moreno construyó su audiencia en redes sociales con mensajes dirigidos a migrantes hispanohablantes. (Crédito: Captura de pantalla / IG / leitooficial_26)

Leonel Moreno, conocido como Leito Oficial en redes sociales, se convirtió en una de las figuras más controversiales del ecosistema digital latino en Estados Unidos tras publicar videos en los que alentaba a migrantes sin documentos a ocupar viviendas vacías. Su caso ganó notoriedad luego de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) procediera con su arresto y posterior deportación, tras no presentarse a una cita obligatoria con las autoridades migratorias. El episodio abrió un debate nacional sobre los límites del contenido viral, la responsabilidad de los creadores migrantes y el uso político de estos casos por parte de gobiernos como el de Nicolás Maduro. De acuerdo con lo que reportó Infobae, Moreno fue deportado el 27 de marzo de 2025, y a su llegada a Venezuela, fue recibido con honores por autoridades del gobierno de su país, que lo presentaron como víctima del “imperio estadounidense”.

Moreno ingresó de manera irregular a territorio estadounidense el 23 de abril de 2022, cruzando por la frontera sur sin autorización. Durante dos años, construyó una audiencia entre migrantes hispanohablantes con contenido que ofrecía recomendaciones para quienes se encontraban en situación migratoria precaria. La polémica estalló cuando comenzó a difundir videos en los que alentaba directamente a invadir viviendas deshabitadas. “Aquí hay muchas casas abandonadas. Métete y quédate”, afirmaba en uno de los clips más compartidos. La difusión masiva de este contenido llevó a su caso a medios de alcance nacional como Fox News, que calificaron sus acciones como una incitación abierta a cometer delitos.

La figura de Leito Oficial pronto se convirtió en un punto de fricción, incluso dentro de la comunidad migrante venezolana, donde activistas y usuarios en redes expresaron preocupación por el impacto negativo de sus declaraciones. A medida que su visibilidad crecía, también lo hacían las críticas. En varios videos, grabados desde viviendas ocupadas, Moreno ofrecía consejos para evadir el desalojo: “Si llega la policía, diles que no sabías. Diles que tienes niños”. En otro, sugería: “Llama al 911 y di que hay menores enfermos. Así no te sacan”.

El regreso de Moreno a Venezuela fue interpretado de distintas formas en redes y medios de comunicación. (Crédito: Captura de pantalla / IG / leitooficial_26)

Una audiencia en crecimiento, efectivo en cámara y una interpretación errónea de la ley

Leito Oficial llegó a acumular más de 300.000 seguidores en redes sociales, principalmente en TikTok e Instagram, donde concentraba su contenido en ofrecer “consejos” a migrantes sin documentos que intentaban establecerse en Estados Unidos. En varios videos, aseguraba conocer una supuesta ley que permitía quedarse en viviendas desocupadas si no se era desalojado en un plazo breve. “Si no hay nadie viviendo, te puedes meter. Si la policía no te saca en cierto tiempo, la casa es tuya”, afirmaba en uno de sus clips más reproducidos. Esta interpretación carece de fundamento legal en el sistema jurídico estadounidense.

Además de esas declaraciones, Moreno aparecía con frecuencia mostrando grandes sumas de dinero en efectivo, lo que generó cuestionamientos sobre la procedencia de sus ingresos. Aunque nunca especificó a qué se dedicaba fuera de su actividad digital, reportes de Fox News y Univisión indicaron que monetizaba sus transmisiones en vivo a través de donaciones de seguidores, principalmente en TikTok, donde recibía “gifts” convertibles en dinero.

Su caso fue retomado por el oficialismo venezolano como parte de su narrativa contra Estados Unidos. (Crédito: Captura de pantalla / IG / leitooficial_26)

Monetización digital y difusión de desinformación entre migrantes

Su actividad en redes era constante y mantenía una narrativa provocadora. Publicaba contenido casi todos los días y utilizaba frases como “esto es información que la gente no quiere que sepas”, con las que intentaba posicionarse como una fuente alternativa de conocimiento para migrantes en situación irregular. También difundía datos falsos sobre beneficios sociales, funcionamiento de refugios y supuestas leyes locales de “ocupación protegida” en estados como Texas o Florida. Estas afirmaciones carecían de sustento legal y fueron desmentidas por organizaciones especializadas en derechos migratorios.

La comunidad migrante venezolana expresó un rechazo creciente hacia su figura. La Red de Apoyo para Migrantes Venezolanos en EEUU lo señaló por fomentar estereotipos negativos y poner en riesgo a personas vulnerables que pudieran seguir sus consejos. Además, varios de sus críticos en redes fueron bloqueados o insultados por el propio Moreno, lo que generó un ambiente hostil en sus plataformas.

Con el paso del tiempo, y ante el aumento de las críticas, Moreno comenzó a desmarcarse del rol de referente. En una transmisión en vivo, dijo: “Yo no soy ejemplo de nadie, cada quien que se las arregle como pueda”. Estas contradicciones, sumadas a la exposición de su vida privada, deterioraron aún más su imagen pública.

La figura de Leito Oficial provocó debates entre migrantes venezolanos dentro y fuera del país. (Crédito: Captura de pantalla / IG / leitooficial_26)

Videos virales, denuncias públicas y un expediente migratorio con pruebas digitales

Pese a las críticas, Leonel Moreno intentó restar gravedad a sus declaraciones, alegando que sus mensajes eran bromas o sarcasmos. No obstante, su situación migratoria ya era complicada desde antes: tras ingresar ilegalmente a Estados Unidos en 2022, fue citado por las autoridades para presentarse ante inmigración y no acudió. Esa incomparecencia activó su orden de arresto. Posteriormente, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detuvieron, y aunque los videos no fueron la causa principal del proceso, fueron añadidos al expediente como prueba de que su conducta no era compatible con una permanencia legal en el país. Infobae dio a conocer que la deportación se ejecutó el 27 de marzo de 2025.

El caso fue aprovechado por el gobierno venezolano como ejemplo de “persecución institucional”. Según reportó el canal estatal VTV, a su llegada al país, Moreno fue recibido por funcionarios vinculados al oficialismo, quienes lo presentaron como una víctima de la xenofobia y del trato discriminatorio contra los migrantes venezolanos. Su historia fue utilizada como herramienta dentro de la narrativa antiestadounidense promovida por el chavismo.

Leonel Moreno, conocido como Leito Oficial, acumuló cientos de miles de seguidores con contenido dirigido a migrantes hispanohablantes en situación irregular.

Ruptura sentimental expuesta al público y caída de influencia digital

En febrero de 2025, Moreno volvió a ser tendencia tras el anuncio público de su separación con Verónica Torres, madre de su hija. En una serie de publicaciones en Instagram, Torres confirmó el fin de la relación y detalló los conflictos que la marcaron. “No hay felicidad para mí ni para mi hija ni para mi familia. Hay que aprender a soltar lo que no te pertenece”, escribió. También señaló que ya no compartía el proyecto de vida que alguna vez construyeron juntos.

Las reacciones en redes sociales se dividieron entre quienes expresaron solidaridad con Torres y quienes interpretaron la ruptura como un episodio más del deterioro personal de Moreno. Hasta ahora, él no ha emitido respuesta pública a las declaraciones de su expareja ni ha recuperado el tono desafiante que lo caracterizó en sus años en Estados Unidos.

Verónica Torres hizo pública su separación a través de redes sociales y compartió mensajes sobre el fin de su vínculo con Leonel Moreno. (Crédito: Captura de pantalla / IG / leitooficial_26)

Una figura marcada por la controversia, entre ilegalidad, propaganda y rechazo social

La historia de Leito Oficial refleja un fenómeno digital donde las redes sociales amplifican discursos que pueden chocar con la legalidad, las normas sociales o el sentido común. Sus videos se convirtieron en evidencia en un proceso de deportación, sus acciones generaron divisiones en una comunidad migrante golpeada por la precariedad, y su regreso fue usado como pieza narrativa en un conflicto político mayor. Su figura sigue generando polarización.