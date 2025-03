Arrestan a mujer de Florida que abusó sexualmente de su perro y vendió el video en internet

Las autoridades del condado de Marion detuvieron a Logan Guminski, de 27 años, quien creaba contenido para venderlo en internet. (Instagram: Marion County Sheriff's Office)

Una mujer de 27 años fue arrestada en Ocala, una localidad del centro de Florida, por grabar y vender un video en el que aparece cometiendo actos de abuso sexual contra uno de sus perros. La Oficina del Sheriff del Condado de Marion confirmó que Logan Guminski, quien se describe en redes sociales como “dog mom”, fue identificada como la persona del video tras una investigación que comenzó en enero a raíz de una denuncia anónima. La grabación, de 32 segundos de duración, mostraba a un chihuahua marrón y blanco realizando actos sexuales forzados con una mujer blanca, según confirmaron las autoridades.

De acuerdo con los medios, el video fue compartido directamente con los detectives por la persona denunciante, lo que permitió confirmar la identidad de Guminski. Las autoridades también encontraron varias fotos y videos adicionales en los que aparece con el animal. Según informó la Marion County Sheriff’s Office en su cuenta oficial de Facebook, Guminski admitió ser la autora del video y reconoció haberlo compartido con un usuario que le había ofrecido 500 dólares a cambio de ese contenido específico.

Durante su interrogatorio, Guminski se identificó como “content creator” y explicó que suele vender imágenes y grabaciones sexuales a través de Fansly, una plataforma similar a OnlyFans, y también en Snapchat, según reportó The Independent. Agregó que no solo había participado en el video denunciado, sino que también había realizado otro similar con un perro distinto, y que ambos seguían almacenados en su celular.

Venta de contenido ilegal y actividad en redes sociales

Los agentes arrestaron a la mujer después de la denuncia anónimo de un usuario. (Marion County Sheriff's Office)

Según la información recogida por VICE, la mujer comercializaba estos videos directamente con usuarios que solicitaban contenido personalizado. En el caso del clip investigado, Guminski fue contactada por un comprador que acordó el pago de 500 dólares por la grabación. Además, en su página de Fansly, Guminski invitaba a sus seguidores a entablar una relación más íntima con ella, bajo el lema: “Pregúntame lo que sea, quiero que nos sintamos cómodos y conocerte personalmente. Mis labios están sellados”.

Su presencia en redes sociales era activa. En Instagram, donde contaba con casi 13.000 seguidores, solía publicar contenido en el que aparecía con sus dos perros. Su última publicación fue el 20 de marzo, un día antes de su arresto, y consistía en un montaje de imágenes donde escribía: “What can I say, they are quite literally my whole life”, reportó The Independent. Este tipo de publicaciones contrastan con el contenido que luego admitió haber creado y vendido en plataformas privadas.

El caso fue manejado por la unidad de delitos especiales de la Marion County Sheriff’s Office, que ejecutó la orden de arresto el 21 de marzo. Guminski fue trasladada a la cárcel del condado y se le imputaron dos cargos: actividad sexual con un animal y grabación de actividad sexual con un animal. Según el medio local Ocala News, fue liberada al día siguiente tras pagar una fianza de 10.000 dólares.

El perro fue rescatado y la investigación continúa

Luego del arresto de la creadora de contenido, la mascota fue asegurada por las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El animal involucrado en el video fue retirado de su domicilio y entregado a los Servicios Animales del Condado de Marion, según confirmó el comunicado oficial publicado en Facebook por la oficina del sheriff. No se ha informado si la custodia de sus otros animales también fue retirada ni cuál será el destino final del chihuahua agredido.

Las autoridades no han revelado aún la identidad del comprador del video ni si se iniciará una investigación penal contra esa persona. Tampoco se ha determinado si otros contenidos creados por Guminski serán utilizados como evidencia adicional. Según la legislación de Florida, la actividad sexual con animales está penada con hasta cinco años de prisión y multas económicas.

La Oficina del Sheriff del Condado de Marion reiteró que este tipo de delitos son tratados con absoluta seriedad y pidió a la comunidad que continúe denunciando casos similares. La investigación permanece abierta.