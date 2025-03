Esta es la fortuna que dejó el legendario boxeador George Foreman al morir

George Foreman construyó una de las mayores fortunas entre los atletas retirados. (Crédito: The Grosby Group)

George Foreman, excampeón mundial de peso pesado, murió es viernes 21 de marzo a los 76 años, según confirmó su familia a través de su cuenta oficial de Instagram. Aunque no se dio a conocer la causa del fallecimiento, su legado como figura del boxeo y empresario quedó ampliamente establecido. Además de los títulos y la fama deportiva, Foreman construyó una de las fortunas más notables entre los atletas retirados, con un patrimonio estimado en más de 300 millones de dólares, según Celebrity Net Worth, Forbes y TMZ.

Foreman alcanzó la fama tras ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México 1968, antes de conquistar el campeonato mundial de peso pesado en 1973 al vencer a Joe Frazier. Aunque su primer retiro ocurrió en 1977, regresó una década después para protagonizar uno de los regresos más comentados del deporte: en 1994, con 45 años, volvió a coronarse campeón tras derrotar a Michael Moorer. Pero si bien sus logros deportivos lo inmortalizaron en la historia del boxeo, su riqueza provino, en gran parte, de lo que hizo después de colgar los guantes.

Foreman supo construir una carrera en varios frentes con una visión poco común entre los deportistas de su generación. Su capacidad para reinventarse después de cada etapa vital —primero como atleta, luego como predicador y finalmente como empresario— lo convirtió en una figura polifacética que conectó con públicos diversos. Esa versatilidad le permitió mantenerse vigente durante más de cinco décadas, tanto en los medios como en el ámbito comercial, y fue clave para consolidar el patrimonio que dejó al morir.

Además de su carrera en el boxeo, Foreman fue un exitoso empresario y predicador. (Crédito: Instagram / @biggeorgeforeman)

Millones fuera del ring: el negocio que cambió su vida

La mayor parte de la fortuna de Foreman no se originó en los cuadriláteros, sino en los negocios. Su rostro y nombre se vincularon a la George Foreman Lean Mean Fat-Reducing Grilling Machine, una parrilla eléctrica diseñada para cocinar sin grasa, que se convirtió en un fenómeno comercial en los años noventa. Foreman no solo prestó su imagen a la marca, sino que firmó un acuerdo que le otorgaba regalías por cada unidad vendida, además de una suma millonaria por los derechos de uso de su nombre.

Según estimaciones ampliamente citadas en la prensa estadounidense, el excampeón habría recibido 138 millones de dólares solo por la cesión de su nombre a la marca, como informó Forbes. A esto se añadieron ingresos posteriores derivados del éxito sostenido del producto, que vendió más de 100 millones de unidades en todo el mundo, según Celebrity Net Worth.

En entrevistas a lo largo de los años, Foreman reconoció que la decisión de asociar su imagen a un producto doméstico saludable fue una de las más rentables de su vida. Según The New York Times, logró capitalizar su carisma y reputación como figura familiar para construir una marca que trascendió su carrera en el deporte.

Su imagen fue clave en la consolidación de una marca comercial multimillonaria. (Crédito: The Grosby Group)

Predicador, figura pública y rostro de múltiples campañas

Tras su primer retiro del boxeo en 1977, Foreman fue ordenado ministro religioso y comenzó a predicar en una iglesia del área de Houston. Esa faceta espiritual nunca desapareció de su vida, ni siquiera durante su regreso al boxeo. En paralelo, comenzó a recibir propuestas comerciales y apariciones públicas que aumentaron progresivamente su visibilidad y, con ello, sus ingresos.

Foreman diversificó su actividad con la publicación de libros, participación en anuncios de televisión, campañas de salud y apariciones en medios. También invirtió en proyectos relacionados con el deporte y programas juveniles. Según TMZ, su familia lo recordó como un hombre “de profunda fe, convicción y disciplina”, aspectos que también definieron su ética empresarial.

Aunque los detalles exactos de sus inversiones privadas no fueron revelados, expertos financieros citados por Celebrity Net Worth han señalado que Foreman mantuvo una estrategia de diversificación que le permitió conservar y aumentar su capital tras el retiro definitivo del boxeo.

El patrimonio que acumuló es reflejo de su impacto más allá del boxeo. (Crédito: The Grosby Group)

Un legado sostenido por la familia y una imagen sin escándalos

A lo largo de su vida, Foreman evitó controversias públicas y mantuvo una imagen positiva que contribuyó a su éxito empresarial. Padre de 12 hijos, aseguró en diversas entrevistas que su principal motivación era garantizar el bienestar de su familia y dejarles una base sólida. Su fortuna, construida con disciplina tras su carrera deportiva, fue parte de ese legado.

El comunicado difundido por su familia en redes sociales tras su muerte subrayó su papel como “padre amoroso, predicador devoto y protector de su legado”, en palabras recogidas por TMZ. Además del reconocimiento como dos veces campeón mundial de peso pesado y medallista olímpico, su historia es una de las pocas en el mundo del deporte en la que la riqueza creció después del retiro, y no desapareció.

Con su muerte, Foreman dejó no solo una marca imborrable en la historia del boxeo, sino también un ejemplo singular de cómo un deportista puede transformar su fama en un imperio económico duradero.