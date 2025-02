El uso de perros en competencias de trineos en Alaska desata críticas por denuncias de maltrato y abandono

El Iditarod Trail Sled Dog Race recorre 1,609 kilómetros en Alaska y representa una prueba extrema para mushers y perros. (AP Foto/Mark Thiessen, Archivo)

El Iditarod Trail Sled Dog Race, una competencia de 1,609 kilómetros que se realiza anualmente en Alaska, enfrenta nuevas denuncias sobre el bienestar de los perros que participan. Organizaciones defensoras de los derechos de los animales han reiterado sus críticas a la carrera, citando muertes y problemas de salud entre los canes, mientras que los organizadores y veterinarios afirman que existen controles para garantizar su seguridad.

Ashley Keith, exentrenadora de perros de trineo, afirmó a ABC News que su experiencia en la industria la llevó a fundar Humane Mushing, un movimiento que busca mejorar las condiciones de los canes en este deporte. Keith señaló que los animales soportan niveles elevados de estrés y condiciones climáticas extremas durante la competencia.

El Iditarod se celebra desde 1973 y está programado para iniciar su edición número 53 el 1 de marzo con un evento ceremonial, mientras que la carrera oficial comenzará el 3 de marzo. Según el sitio web de la competencia, la ruta atraviesa ríos congelados, montañas y tormentas de nieve, lo que supone una prueba de resistencia tanto para los mushers, conductores de los trineos, como para sus perros. Debido a la falta de nieve en algunas zonas, la edición de 2025 tendrá un punto de partida diferente en Fairbanks, lo que extenderá la distancia de la competencia en 241 kilómetros adicionales.

¿Cuántos perros han muerto en el Iditarod?

PETA informó a ABC News que más de 150 perros han muerto en la historia del Iditarod, incluidos tres en la edición de 2024. La organización sostiene que la cifra podría ser mayor si se consideran los animales que fallecen en entrenamientos y fuera de temporada. Melanie Johnson, gerente de la entidad, afirmó que la causa más frecuente de muerte es la neumonía por aspiración, condición en la que los perros inhalan su propio vómito.

Más de 150 perros han muerto en la historia del Iditarod, incluidas tres muertes en la edición de 2024, según PETA. (Reuters)

Estudios sobre el impacto de la carrera en la salud de los perros

Estudios científicos han analizado el impacto de la carrera en la salud de los perros. Un informe de 2001 publicado en el American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine determinó que más del 80% de los canes que finalizan el Iditarod sufren daño pulmonar persistente. Por otro lado, una investigación de 2003 del Journal of Veterinary Internal Medicine encontró que los perros sometidos a carreras de resistencia presentan una incidencia 61% mayor de úlceras gástricas o erosiones estomacales. Además, un estudio de la Universidad de Fairbanks indicó que el esfuerzo prolongado en temperaturas extremas puede generar problemas musculares y cardiovasculares en los perros de trineo.

¿Qué patrocinadores han abandonado el Iditarod?

Las protestas contra el evento han generado un impacto en su financiamiento. ABC News reportó que PETA ha impulsado campañas que han llevado a varios patrocinadores a retirarse, entre ellos Alaska Airlines, ExxonMobil y una concesionaria de Chrysler en Anchorage. La organización aseguró que la falta de auspiciadores coloca a la competencia en una situación financiera difícil. Desde 2017, más de una decena de empresas han dejado de patrocinar el evento, lo que ha obligado a los organizadores a depender más de pequeños negocios y donaciones individuales para sostener la carrera.

El daño pulmonar persiste en más del 80% de los perros que completan el Iditarod, según un estudio publicado en 2001. (Olivier MORIN / AFP)

Medidas de seguridad en el Iditarod

Veterinarios que han trabajado en la carrera defienden los protocolos de seguridad aplicados a los perros. Lee Morgan, veterinario con 14 años de experiencia en el Iditarod, dijo a ABC News que cada can debe someterse a exámenes de sangre, orina, electrocardiogramas y pruebas físicas antes de competir. Morgan afirmó que la carrera cuenta con personal médico en diferentes puntos de la ruta para monitorear la salud de los animales. Según el reglamento del Iditarod, cada musher debe llevar un botiquín de primeros auxilios para los perros y se aplican sanciones a quienes incumplen las normas de bienestar animal.

¿Es legal el Iditarod en Alaska?

A pesar de las acusaciones, el Iditarod sigue siendo legal en Alaska. Matthew Liebman, profesor de derecho en la Universidad de San Francisco, explicó a ABC News que la legislación estatal contra el maltrato animal permite excepciones para competencias de trineos, rodeos y otras prácticas tradicionales. Liebman señaló que en otros estados, donde se prohíbe el sobreesfuerzo de los animales, la competencia podría ser considerada ilegal. Sin embargo, organizaciones de defensa animal han impulsado propuestas legislativas para modificar las exenciones en la ley y establecer mayores regulaciones para la carrera.

Veterinarios del Iditarod garantizan exámenes médicos y monitoreo constante para la seguridad de los perros durante la carrera. (AP Foto/Al Grillo, Archivo)

¿Cuántos participantes tiene el Iditarod en 2025?

El número de participantes en el Iditarod ha disminuido en los últimos años. De acuerdo con el sitio web de la carrera, el récord de inscritos se registró en 2008 con 96 mushers, mientras que en la edición de 2025 solo 33 corredores participarán, lo que representa la cifra más baja en la historia del evento. La reducción en la cantidad de competidores se atribuye a los altos costos de participación, la disminución del financiamiento y las crecientes críticas sobre el bienestar de los perros.

¿Cómo viven los perros que participan en el Iditarod?

Algunos mushers argumentan que la competencia no es perjudicial para los perros. Erin Altemus, quien corrió en la edición de 2024, declaró a ABC News que su equipo abandonó la carrera cuando los animales dejaron de querer correr. Según Altemus, los canes reciben alimento, descanso y atención veterinaria en los puntos de control a lo largo de la ruta. En varios casos, los perros son tratados con medicamentos preventivos para reducir el riesgo de problemas digestivos y musculares durante la carrera.

El Iditarod sigue siendo legal en Alaska gracias a exenciones en su legislación estatal contra el maltrato animal. (REUTERS/Nathaniel Wilder)

¿Qué protestas están programadas contra el Iditarod?

PETA anunció que continuará con sus protestas durante el fin de semana inaugural de la carrera, incluyendo manifestaciones en la cena de los mushers y en la línea de salida oficial el 3 de marzo. Además, otras organizaciones defensoras de los derechos de los animales han convocado campañas de sensibilización para informar al público sobre las condiciones en las que compiten los perros.