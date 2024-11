Sacó una licencia en 1988 y por ese registro podría ser condenado por un doble homicidio ocurrido hace 45 años

Dos jóvenes perdieron la vida en un sendero tranquilo en 1978. Años después, surgen pistas sorprendentes que reabre el caso en Massachusetts. (Crédito: FB/Hampden District Attorney Anthony Gulluni)

El 19 de noviembre de 1978, en un sendero apartado de West Springfield, Massachusetts, la policía encontró los cuerpos sin vida de Theresa Marcoux y Mark Harnish. Ambos, de 18 y 20 años, respectivamente, eran conocidos y queridos en su comunidad. La escena del crimen, el camión verde de Harnish, hablaba de una violencia escalofriante que nadie en el tranquilo condado de Hampden había esperado. Nadie sabía quién podría haber sido tan brutal con dos jóvenes que apenas comenzaban a vivir. Y menos aún, nadie imaginaba que la espera de justicia duraría casi cuarenta y cinco años.

Mientras los años pasaban y la investigación se enfriaba, el caso de Marcoux y Harnish se sumó a la lista de crímenes no resueltos de la región. La pista clave para resolver el enigma, en apariencia, había estado guardada durante décadas en un simple formulario administrativo. Fue en un formulario de solicitud de licencia de taxi presentado por Timothy Scott Joley en 1988 donde la justicia encontró una oportunidad de redención. A partir de ese documento, las autoridades recuperaron su tarjeta de huellas dactilares y, en un análisis que empleó las técnicas forenses actuales, la huella de Joley coincidió con una dejada en el camión de Harnish.

La policía nunca había olvidado a Marcoux ni a Harnish, y mucho menos había desechado las pruebas forenses. Sin embargo, no fue sino hasta que un informante anónimo apareció en la fiscalía del distrito de Hampden con un nombre que el rompecabezas comenzó a armarse. Ese nombre, Timothy Scott Joley, abrió una línea de investigación que desde 1978 no había sido considerada. Como detalló el fiscal Anthony Gulluni: “Fuimos capaces de tomar ese nombre y convertirlo en algo muy significativo”. La declaración dejó claro que, sin esa información clave, la identificación de la huella en el camión no habría tenido el contexto necesario para proceder.

Pero las huellas dactilares no fueron la única evidencia. Otro elemento perturbador vino a reforzar la sospecha. Joley, según los registros, había adquirido un arma de fuego un mes antes de los asesinatos. Aunque en ese entonces no poseía antecedentes penales notables, los detalles de la investigación revelaron que el sospechoso había ocultado un aspecto sombrío de su pasado. El arma comprada a pocas semanas de las muertes, junto con la huella hallada, formó el centro del caso contra él, dándole a la fiscalía los elementos suficientes para presentar los cargos.

Una solicitud de taxi de 1988 resultó clave en la investigación del doble homicidio. Crédito: (FB/Hampden District Attorney Anthony Gulluni)

El impacto en las familias de las víctimas

Al escuchar la noticia de la reapertura del caso y el arresto de Joley en septiembre de este año, los familiares y amigos de Marcoux y Harnish se hicieron presentes en la conferencia de prensa. Algunos de ellos, con gestos de emoción y dolor en el rostro, contemplaban la figura del fiscal que les daba el esperado anuncio de justicia. Los describían como jóvenes bondadosos, cercanos a sus familias, y cuyas vidas fueron arrebatadas por un acto de violencia que dejó una huella en todos ellos.

El arresto de Joley en Clearwater, Florida, y el proceso de extradición a Massachusetts que le espera representan el comienzo de una nueva etapa. Las autoridades, con la promesa de un juicio en puerta, se han comprometido a esclarecer la historia y finalmente darle un cierre a la memoria de Marcoux y Harnish. Como advirtió el fiscal Gulluni: “Existe una gran posibilidad de obtener justicia para las víctimas y sus familias”.

De Florida a Massachusetts: Extradición y expectativa

La madrugada de su arresto en Clearwater, Timothy Scott Joley no imaginaba que las pruebas enterradas hacía cuatro décadas lo traerían al centro de un proceso judicial. Apenas unos días después de ser detenido bajo dos cargos de homicidio en primer grado, comenzó su batalla legal en Florida, donde la fiscalía de Massachusetts buscaba su extradición para juzgarlo. Las autoridades lo habían estado observando en silencio hasta que se expidió la orden de captura, un plan cuidadosamente coordinado que cerraba las primeras etapas de un caso que durante tanto tiempo permaneció latente.

La extradición a Massachusetts marca el siguiente paso en un proceso en el que los fiscales se han comprometido a hacer justicia. “Cada pieza de evidencia será revisada a fondo,” señaló un portavoz de la oficina del fiscal de Hampden. Con la huella dactilar de Joley vinculada al camión de Harnish y su historial de compra de armas en el período anterior a los asesinatos, la fiscalía confía en que tienen un caso sólido. Los detalles revelados apuntan a que la acusación se basa no solo en la evidencia física, sino en el contexto oscuro que rodeaba al señalado.

El poder de la ciencia forense en casos antiguos

Los investigadores reabrieron el caso con la certeza de que los nuevos métodos forenses podrían hacer viable un juicio que hace décadas parecía imposible. La conexión entre la huella de Joley y el vehículo de la víctima fue el pilar de la acusación, y en este sentido, la tecnología forense actual les dio las herramientas necesarias para enlazar el pasado con el presente. La tenacidad de las autoridades y la colaboración ciudadana (ese testimonio anónimo que inicialmente señalaba a Timothy) desempeñaron un papel crucial, demostrando cómo una simple pista puede reavivar un caso estancado.

Este arresto también representa un nuevo enfoque en el sistema de justicia. La fiscalía de Hampden ha dejado claro que la falta de antecedentes criminales no inmuniza a un sospechoso de una investigación exhaustiva. “El hecho de que no tenía un historial criminal notable no era impedimento para la investigación en curso”, explicó el fiscal Gulluni. En efecto, este aspecto resultó ser un desafío en el caso de Joley, pues su vida anterior al arresto parecía limpia y ajena a las sospechas de una implicación en un doble homicidio.

Desde una vida anónima en Florida, Timothy Scott Joley se enfrenta al pasado tras el descubrimiento de pruebas definitivas en su contra. (Crédito: FB/Hampden District Attorney Anthony Gulluni)

La vida de Joley: De la sombra a la luz pública

Timothy Scott Joley, de 71 años, había logrado vivir en el anonimato hasta su arresto en septiembre de este año en Clearwater, Florida. Su vida, aparentemente tranquila y sin sobresaltos legales, había mantenido oculto un pasado que, según los investigadores, comenzó a salir a la luz con cada nuevo hallazgo en el caso de 1978. Aunque no tenía antecedentes penales significativos registrados, había detalles en su historia que, al revisarse con lupa, parecían desentonar con su imagen pública.

La solicitud de licencia de taxi presentada por Joley en 1988 se convirtió en la pieza esencial para el desarrollo de la acusación. Ese formulario incluía una tarjeta de huellas que, por más de treinta años, durmió entre los archivos municipales hasta que una revisión reciente la conectó con el caso de los asesinatos de Marcoux y Harnish.

Impacto en la comunidad y el juicio que viene

El arresto de Timothy Scott Joley sacudió profundamente a la comunidad de West Springfield y devolvió a la superficie un dolor enterrado en el tiempo para las familias de Theresa Marcoux y Mark Harnish. Durante años, las familias habían lidiado con la tragedia de su pérdida sin respuestas ni justicia, pero el arresto les ofreció un atisbo de cierre. En la conferencia de prensa, a la que asistieron algunos de sus miembros, la tensión y las emociones eran palpables: por fin, una pieza del rompecabezas parecía encajar.

Con el proceso de extradición en curso, y la posibilidad de un juicio en Massachusetts cada vez más cercana, la comunidad de Hampden espera con cautela que el sistema judicial permita cerrar el doloroso capítulo de 1978, pero para aquellos que conocieron y amaron a Marcoux y Harnish, la llegada de la justicia trae también una ola de sentimientos contradictorios.