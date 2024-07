Cartas, tocamientos y persecución: el perturbador caso de una alumna de EEUU acosada por un “maestro del año”

Padres de la víctima temen por la seguridad de su hija luego del arresto. (WIS10)

Dylan Robert Dukes, un ex maestro de matemática, ciencias y lectura en la Escuela Primaria Starr, ubicado en Carolina del Sur, ha sido acusado de acosar a una estudiante de once años enviándole múltiples cartas de amor e incluso asistiendo a su iglesia, según informó Fox News.

De acuerdo con informes de la Oficina del Sheriff del Condado de Anderson, el ex docente enfrenta cargos de acoso por haber escrito más de sesenta cartas de amor a una estudiante de quinto grado, así como regalarle tarjetas, obsequios y ofrecerle “abrazos no deseados” que incomodaban a la menor.

Según un reporte obtenido por WIS-TV, antes de las vacaciones de verano, Dukes le entregó a la niña una caja personalizada con una carta para cada día de la semana para que las leyera durante el receso escolar.

Las acciones del hombre no se detuvieron ahí. Al enterarse de que la menor no volvería a su escuela, el acusado comenzó a asistir a la iglesia de la familia de la niña. Los detectives encontraron numerosas fotografías de la menor en el escritorio del profesor en su salón de clases. Aunque se mencionó que dichas imágenes “no eran de naturaleza sexual”.

Dukes fue arrestado y llevado al centro de detención del Condado de Anderson. “Somos afortunados de que este sea el único cargo” dijo el Departamento del Sheriff en un comunicado, añadiendo que “los detectives pudieron detener el hostigamiento y el acoso antes de que se convirtiera en algo físico, lo cual la menor temía”.

El Distrito Escolar Anderson 3 emitió un comunicado señalando que, al ser notificados por la Oficina del Sheriff, el profesor fue puesto en licencia administrativa conforme a las políticas del distrito y que están cooperando plenamente con las autoridades en la investigación.

“Servicios de consejería y apoyo adicional están disponibles para cualquier estudiante o miembro del personal que requiera asistencia”, declaró Kathy D. Hipp, superintendente del distrito.

El exprofesor fue puesto en licencia administrativa por el distrito escolar. (WIS10)

En la audiencia de fianza, realizada de manera virtual, Dukes apareció vistiendo una camiseta de la escuela de la menor. Los padres de la víctima expresaron su temor por la seguridad de su hija y su preocupación por el acceso que el maestro tenía a su familia. “Mi hija ha recibido innumerables notas de amor de un hombre adulto”, dijo la madre de la niña en la corte. “Él asistía a funciones fuera de la escuela de mi hija. Ahora me doy cuenta de que este acceso a mi hija solo aumentaba su obsesión”, agregó.

El abogado de Dukes argumentó que su cliente no presenta un riesgo de fuga y destacó que fue nombrado “Profesor del Año” en 2023 en la Escuela Primaria Starr, pidiendo que se le concediera libertad bajo fianza. Sin embargo, el padre de la víctima protestó contra su liberación, diciendo: “Dado su acceso irrestricto a nuestra familia y las intenciones desconocidas de su obsesión, no puedo sentirme seguro sabiendo que no pondrá a mi familia en peligro”.

Finalmente, Fox News informó que el juez dictaminó una fianza de 50.000 dólares y ordenó que el acusado no tenga contacto ni con la víctima ni con su familia en caso de ser liberado.