Cara Delevingne confesó que tenía ocho años cuando se emborrachó por primera vez: “No era normal”

La actriz tuvo su primer encuentro con el alcohol a los ocho años durante una boda. (REUTERS/Isabel Infantes)

Cara Delevingne, modelo y actriz británica, compartió detalles sobre su batalla contra el alcohol y las drogas, luego de casi dos años de sobriedad.

En una reciente entrevista con The Sunday Times, Delevingne confesó haber tenido su primer encuentro con el alcohol a los ocho años durante una boda en la que participaba como dama de honor. “Me emborraché ese día”, recordó la actriz de Suicide Squad. “Tenía ocho años, ¡qué edad tan loca para emborracharse!”, dijo.

Dos años después de ese evento, Delevingne comenzó su carrera en el modelaje con una sesión fotográfica para Vogue Italia. Con el paso del tiempo, se sumergió en un estilo de vida de fiestas y excesos.

Durante una entrevista con Vogue en 2023, Delevingne reflexionó: “Era feliz como niña, sin duda, pero al crecer me di cuenta de que esto no era normal. Como adolescente, todo se desplomó. Empecé a beber y a salir de fiesta. Había una necesidad de escapar y cambiar mi realidad”.

La actriz se sumergió en un estilo de vida de fiestas y excesos en su adolescencia. (EFE/Facundo Arrizabalaga)

La modelo ha reconocido que su consumo de sustancias y alcohol inicialmente parecía una solución para enfrentar sus problemas, pero finalmente comprendió que solo le provocaban tristeza y depresión.

“Solía pensar que las drogas y el alcohol me ayudaban a sobrellevar las cosas... pero no fue así, me mantenían triste y súper deprimida”, explicó Delevingne a The Sunday Times. “Siento que he recuperado mi poder y que ya no estoy siendo controlada por otras cosas.”

Delevingne ha sido abierta sobre su proceso de sobriedad, compartiendo su experiencia con programas de 12 pasos y la importancia de este camino en su vida. “La gente quiere que mi historia sea como un especial de la tarde donde simplemente diga: ‘Oh, mira, era adicta, y ahora estoy sobria y eso es todo’. Y no es tan simple. No sucede de la noche a la mañana”, comentó en su entrevista con Vogue.

La actriz también destacó cómo su perspectiva ha cambiado con la sobriedad, incluso en situaciones donde antes recurría al consumo. Por ejemplo, habló sobre su experiencia en festivales y eventos sin consumir alcohol. “Fui a Glastonbury sobria, olía mal, me dolían los pies y no me quedé despierta hasta tarde, pero fue igual de divertido. Nunca quiero que mi vida cambie en ese sentido”, afirmó.

Cara Delevingne ha recuperado su poder tras dos años de sobriedad. (REUTERS/Danny Moloshok)

Delevingne recordó una serie de fotos de paparazzi después del festival Burning Man en 2022, las cuales la despertaron a la realidad de su estado. “Sin esas fotos, ¿estaría sobria ahora? Nunca habría sido Sally Bowles en el West End, estoy súper orgullosa de eso”, dijo sobre su reciente papel en “Cabaret”.

Más allá de su carrera, Delevingne proviene de una familia londinense conocida. Su padre, Charles, es un desarrollador inmobiliario y su madre, Pandora, una reconocida socialité. Su hermana, Poppy, también ha hecho carrera como actriz y modelo.

La actriz también reflexionó sobre las similitudes con su madre, Pandora, una socialité. “Creo que cuanto más envejezco, más veo lo parecidas que somos mi madre y yo.” mencionó. “Ella ha logrado sobrevivir a muchas cosas. Es muy inteligente. Hay cosas muy hermosas sobre mi madre y cosas muy tristes también. Hace que toda la situación sea compleja.”