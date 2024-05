Una serie de tornados arrasaron el sureste de Estados Unidos y dejaron al menos cuatro muertos

La cámara de un timbre capturó cómo los vientos de un tornado derriban árboles en Michigan

Los meteorólogos advirtieron que una ola de tormentas peligrosas en Estados Unidos podría atravesar partes del sur la madrugada del jueves, después de que las tormentas del día anterior generaran tornados dañinos y granizo masivo, dejando dos muertos en Tennessee y uno en Carolina del Norte.

Las tormentas continúan un brote de lluvias torrenciales y tornados que ha azotado todo el país esta semana, desde las llanuras hasta el medio oeste y ahora el sureste de EE.UU. Al menos cuatro personas han muerto a causa de las tormentas desde el lunes.

En medio de las tormentas del miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional continuó emitiendo advertencias de tornado que se extienden hasta pasada la medianoche en Carolina del Norte, Alabama, Georgia, Missouri y Kentucky. Partes de Arkansas y Mississippi también estuvieron bajo vigilancia de tornado durante las horas previas al amanecer.

Una tormenta que azotó el noreste de Tennessee el miércoles provocó fuertes vientos que derribaron líneas eléctricas y árboles. Bob Brooks, el sheriff del condado de Claiborne, aproximadamente a una hora al norte de Knoxville, dijo que un hombre de 22 años estaba en un automóvil cuando fue atropellado fatalmente por uno de los árboles.

Brenda Pollitt, residente de Greenville, Ohio, se limpia las lágrimas de los ojos mientras saca papeles importantes de su habitación, el miércoles 8 de mayo de 2024. Pollitt y sus hijos estaban en casa en el momento de la fuerte tormenta que azotó el martes 7 de mayo por la noche. Ella y su familia corrieron escaleras abajo y estaban todos a salvo. (Marshall Gorby/Dayton Daily News vía AP)

Una segunda persona murió en la ciudad de Columbia, en el condado de Maury, donde el Servicio Meteorológico Nacional dijo que probablemente había tocado tierra un tornado. Columbia está justo al sur de Nashville.

Las casas resultaron dañadas y las personas resultaron heridas, según Lynn Thompson, subdirectora del 911 del condado de Maury. Thompson dijo a The Associated Press que no podía proporcionar más detalles: “Estamos sobrecargados en este momento”.

Rita Thompson, portavoz de Maury Regional Health, dijo que el hospital había recibido cinco pacientes, incluida la persona que murió. Otro estaba en estado grave y tres tenían heridas que no ponían en peligro su vida, dijo.

Las tormentas también llevaron a la Administración Federal de Aviación a emitir una parada temporal en tierra en el Aeropuerto Internacional de Nashville y al Servicio Meteorológico Nacional a emitir una emergencia por tornado (su nivel de alerta más alto) para otras áreas cercanas al sur de la capital del estado, incluidas Chapel Hill y Eagleville.

Carl Kelley y Jon Reynolds buscan en la casa de la madre de Kelley después de que fuera dañada por una fuerte tormenta, el martes 7 de mayo de 2024, en Barnsdall, Oklahoma. (Mike Simons/Tulsa World vía AP)

Mientras tanto, lluvias torrenciales y tormentas eléctricas provocaron rescates acuáticos al noreste de Nashville.

“No intente viajar a menos que esté huyendo de un área sujeta a inundaciones o bajo una orden de evacuación”, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional cuando emitió una emergencia por inundaciones repentinas.

En Carolina del Norte, el miércoles por la noche se declaró el estado de emergencia para el condado de Gaston, al oeste de Charlotte, luego de una gran tormenta que derribó líneas eléctricas y cortó árboles, incluido uno que aterrizó sobre un automóvil. Una persona que iba en el vehículo murió y otra fue trasladada a un hospital, dijeron las autoridades.

Las tormentas llegaron a la región el miércoles después de que partes del centro de Estados Unidos fueran azotadas el lunes por fuertes lluvias, fuertes vientos, granizo y tornados, incluido un tornado mortal que arrasó una ciudad de Oklahoma y mató a una persona. Luego, el martes, el Medio Oeste se llevó la peor parte del mal tiempo.

Charles Hodge trabaja para limpiar los daños de la tormenta en una casa a lo largo de Cothran Road, el miércoles 8 de mayo de 2024, en Columbia, Tennessee (Foto AP/George Walker IV).

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que los tornados tocaron tierra en partes de Michigan, Ohio e Indiana el martes.

En Michigan, los tornados azotaron la parte suroeste del estado, en el condado de Kalamazoo y sus alrededores, según el Servicio Meteorológico Nacional. La gobernadora Gretchen Whitmer declaró el estado de emergencia en cuatro condados.

El área de Portage del condado de Kalamazoo se vio muy afectada cuando una instalación de FedEx fue destrozada, dejando a unas 50 personas atrapadas temporalmente en el interior debido a líneas eléctricas caídas.

Travis Wycoff se aventuró a salir el martes por la noche después de ver en el radar que un tornado había aterrizado en el área de Portage, y dijo que ayudó a una pareja de ancianos a salir de su casa parcialmente derrumbada y liberó a un perro de servicio de otra casa.

Las casas móviles dañadas por la tormenta están rodeadas de escombros en el parque de casas móviles Pavilion Estates, justo al este de Kalamazoo, Michigan, el miércoles 8 de mayo de 2024. Un tornado arrasó el área la noche del 7 de mayo. (Neil Blake/The Grand Rapids Press vía AP )

“Había mucha gente corriendo por las calles tratando de encontrar personas y sus mascotas”, dijo Wycoff. “Fue simplemente mucho caos”.

En el vecino Pavilion Township, más de una docena de casas fueron destruidas en un parque de casas móviles y 16 personas resultaron heridas, dijo el sheriff del condado de Kalamazoo, Richard Fuller.

Samantha Smith agarraba una caja el miércoles por la tarde afuera de la casa parcialmente destrozada de su madre en Pavilion Township. Dentro de la caja estaban las cenizas de su abuela. Poder recuperar los objetos más preciados le ofreció a Smith un raro momento de alivio en medio de la devastación de la tormenta. Dijo que sus padres y su hermano resultaron heridos durante la tormenta pero sobrevivieron.

“Le he dado gracias a Dios probablemente mil millones de veces desde que esto sucedió ayer”, dijo. “Mis hijos están sanos y bien. Sólo tenemos que recuperar lo que perdimos”.

Una casa de un parque móvil volcó sobre dos automóviles cercanos después de que un tornado azotara Pavilion Estates cerca de Kalamazoo, Michigan, el miércoles 8 de mayo de 2024. (Foto AP/Joey Cappelletti)

También se confirmaron tornados en Pensilvania, en las afueras de Pittsburgh, en el centro de Arkansas y en el norte de Virginia Occidental. El tornado de Virginia Occidental fue al menos el undécimo tornado este año en el estado, en el que se producen dos tornados en un año promedio.

Tanto las Llanuras como el Medio Oeste han sido azotados por tornados esta primavera.

(con información de AP)