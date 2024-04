Por su bajo costo de vida, esta ciudad fue reconocida como la mejor para vivir en Estados Unidos

Analizando factores como el costo de vivienda, empleo y diversidad, esta ciudad es ahora el destino ideal para muchos estadounidenses (Visit South Bend)

En un momento donde la inflación y las tasas hipotecarias están poniendo a prueba las finanzas y los planes de compra de vivienda de muchos estadounidenses, la búsqueda de comunidades con costos de vivienda y vida más bajos se ha intensificado. Mientras estados como Nueva York, California e Illinois están viendo cómo sus residentes se mudan en busca de una mejor calidad de vida sin sacrificar oportunidades laborales en lugares como Carolina del Sur, Texas e Idaho, hay una ciudad que destaca sobre el resto por su asequibilidad: South Bend.

Recientemente, South Bend fue reconocida por Niche como la mejor ciudad para vivir con el menor costo de vida en Estados Unidos. Ubicada a orillas del río St. Joseph en el norte de Indiana, y hogar de aproximadamente 103.000 habitantes, esta región ha recibido una calificación general de A- en varias categorías, incluyendo vivienda, empleo, diversidad y costo de vida.

De acuerdo con Zillow, el valor promedio de una casa en esta ciudad es de USD 169,000, más de 200.000 por debajo del promedio nacional, y el alquiler medio se sitúa en USD 935 mensuales, también inferior al promedio nacional de USD 1.268. El costo general de vida, que incluye gastos como alimentación, transporte, ropa y servicios, es un 18 % más bajo que el promedio nacional.

South Bend es conocida por ser sede de la Universidad de Notre Dame, lo que añade un vibrante ambiente social que ofrece una amplia gama de actividades recreativas, restaurantes, bares, eventos deportivos y culturales.

Los bajos costos de vivienda y vida en esta área ofrecen un respiro frente a la inflación y las altas tasas hipotecarias nacionales (Visit South Bend)

Para aquellos que buscan un estilo de vida más activo y cercano a la naturaleza, esta localidad también es un lugar ideal gracias a sus numerosos parques y senderos para caminatas. Howard Park, por ejemplo, junto al río St. Joseph, ofrece 4.000 metros cuadrados de instalaciones recreativas, incluyendo un parque infantil y una pista de hielo.

En términos de mercado laboral, la ciudad recibió una calificación de B de Niche y un A en lo que respecta al tiempo de desplazamiento. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, la tasa de desempleo en la ciudad fue del 4.7 % en febrero de 2024, con la educación, la atención sanitaria y la manufactura entre las industrias con mayor empleabilidad en la zona.

Esta ciudad no solo ofrece asequibilidad, sino también una rica oferta cultural y de entretenimiento, destacando en el reciente informe. (Visit South Bend)

No obstante, la ciudad obtuvo las calificaciones más bajas en las categorías de crimen y seguridad (D+) y clima (C), ya que registra un número más elevado de crímenes violentos y contra la propiedad per cápita que el promedio nacional.

A pesar de sus desafíos, South Bend emerge como un faro de asequibilidad y calidad de vida en Estados Unidos, ofreciendo una oportunidad sin igual para aquellos que buscan estirar su presupuesto sin comprometer un estándar de vida satisfactorio.