La preocupación por la huella contaminante del crucero más grande del mundo está empañando su viaje inaugural

El Icon of the Seas, el nuevo buque insignia de Royal Caribbean International y el crucero más grande del mundo, inició su viaje inaugural desde Miami el pasado 27 de enero, marcando un hito en la industria de los cruceros. (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

El Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo operado por Royal Caribbean International, zarpó desde Miami en su viaje inaugural el pasado sábado 27 de enero, desatando preocupaciones entre grupos ambientalistas por su funcionamiento basado en gas natural licuado (GNL), que si bien es visto por muchos como un avance en términos de reducción de emisiones de carbono en comparación con el combustible marino tradicional, presenta preocupaciones relacionadas con las emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero.

El metano es contaminante principalmente debido a su capacidad para atrapar calor en la atmósfera, lo que lo convierte en un potente gas de efecto invernadero. Aunque tiene una vida atmosférica más corta que el dióxido de carbono (CO2), el metano es mucho más eficaz en atrapar radiación, siendo aproximadamente 25 veces más potente que el CO2 en un período de 100 años.

El metano, con un impacto en el calentamiento global 80 veces mayor al del dióxido de carbono en un plazo de 20 años, se ha convertido en el centro de atención de los esfuerzos globales por mitigar el cambio climático. Según CNBC, las estimaciones indican que los motores de los cruceros tienen un promedio de fuga de metano del 6.4%, mientras que las estimaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI) son de un 3.5%.

El funcionamiento a gas natural licuado (GNL) del Icon of the Seas, ha generado inquietudes entre grupos ambientalistas por el impacto de sus emisiones en el ambiente, particularmente las de metano. (Royal Caribbean cruises)

De acuerdo con la agencia Reuters, Bryan Comer, director del Programa Marino en el Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT), advirtió que “es un paso en la dirección equivocada” y agregó que se estima “que el uso de GNL como combustible marítimo emite más de un 120% más de gases de efecto invernadero durante su ciclo de vida que el gasóleo marítimo”.

De hecho, el Consejo Internacional de Transporte Limpio ya había publicado con anterioridad un informe en el que alertó sobre las emisiones de metano provenientes de navíos impulsados por GNL, las cuales son más altas de lo que se asume en las regulaciones actuales, resaltando el crecimiento rápido en el uso de este combustible como una solución marina.

Así es el Icon of the Seas

Mide casi 365 metros de proa a popa y pesa 250,800 toneladas, de acuerdo con información publicada por CNN. Fue construido en los astilleros de Turku, Finlandia, y llegó a Miami el 10 de enero de 2024, luego de cruzar el Atlántico e incluir una parada en Puerto Rico. Su llegada no pasó desapercibida, recibida con saludos de barcos de bomberos, sobrevuelo de pancartas y una caravana de bienvenida que incluso interrumpió el tráfico en el causeway hacia Miami Beach. Los pasajeros de su viaje inaugural, un crucero de siete noches hacia el Caribe Oriental completamente vendido, tendrán la oportunidad de experimentar un nivel de entretenimiento y relax sin precedentes en alta mar.

El Icon of the Seas no solo es notable por sus dimensiones, que lo colocan como un coloso de casi 365 metros de largo y un peso de 250,800 toneladas, sino también por su abrumadora oferta de entretenimiento y comodidades. (Royal Caribbean cruises).

Esta gran nave marina, que demandó una inversión de 2 mil millones de dólares para su construcción, tiene una capacidad máxima para 7,600 pasajeros y no solo se destaca por su magnitud -cinco veces el tamaño del Titanic- sino también por sus características extravagantes, incluyendo ocho “barrios”, siete piscinas, seis toboganes acuáticos, un total de 20 cubiertas, y la primera piscina infinita sobresaliente sobre el océano.

Entre las atracciones más destacadas se encuentran el Category 6, un parque acuático de 5.181 metros cuadrados distribuido en los cubiertas 16 y 17, el Royal Bay, la piscina más grande en alta mar, y Absolute Zero, la mayor pista de hielo en el mar. Además, Icon of the Seas presume de ofrecer espectáculos inéditos como la primera representación marítima de “El Mago de Oz”. Adicionalmente, un golden retriever nombrado “Rover” que sirve como el “Jefe de Perros Oficial” del barco, añadiendo un toque hogareño al viaje por alta mar.

Surfside, localizado en la cubierta 7 y orientado a familias con niños menores de 6 años, es uno de los elementos más esperados del crucero. Este sector alberga un carrusel con personajes seleccionados por los niños, como un narval con dientes de arcoíris y un flamenco estilo flotador. Además, incluye opciones de comidas familiares, un restaurante especializado llamado Pier 7, donde los niños menores de 12 años comen gratis, y áreas de juego de agua adyacentes a la piscina Water’s Edge, permitiendo a los padres relajarse manteniendo vista a sus hijos.

Rover, un golden retriever, sirve como el "Jefe de Perros Oficial", aportando un toque familiar a la experiencia a bordo. (Instagram/chiefdogrover)

Por otra parte, The Hideaway es un barrio exclusivo para adultos que captura la esencia de los clubes de playa internacionales, con la primera piscina infinita suspendida sobre el mar. Los clientes más interesados en Icon of the Seas son las familias con niños pequeños, atraídas por atracciones como parques acuáticos, simuladores de surf y diversas piscinas, según informó a CNN Travel, Rob Clabbers, presidente de Q Cruise + Travel.

Con más de 40 restaurantes, bares y salones, incluyendo 21 opciones nuevas como Izumi y Empire Supper Club, Icon of the Seas se esfuerza por ofrecer una experiencia culinaria variada. Las opciones de alojamiento van desde cabinas internas hasta la Ultimate Family Townhouse, una residencia de tres pisos con cine privado y jacuzzi al aire libre, demostrando la amplia gama de opciones para distintos presupuestos y preferencias.