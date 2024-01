Así sobrevivió una turista que quedó atrapada durante 15 horas en una telecabina a -7 grados centígrados en California

Monica Laso, visitante de Heavenly Mountain Resort, logró sobrevivir tras quedar atrapada en una telecabina durante 15 horas a -7° Celcius. (KCRA)

Una visitante del Heavenly Mountain Resort en South Lake Tahoe, California, vivió una experiencia angustiante al quedar atrapada en una telecabina del complejo durante 15 horas. La turista, identificada como Monica Laso, se encontraba disfrutando del lugar con amigos cuando decidió regresar a la base y tomó una telecabina indicada por un trabajador. Sin embargo, el medio de transporte se detuvo, dejándola suspendida en el aire hasta la mañana siguiente.

El suceso tuvo lugar la noche del jueves 25 de enero de 20245, cuando Laso, quien había planificado una jornada de esquí con amigos, se encontró incapaz de descender la colina por fatiga. Un empleado del complejo la orientó hacia el teleférico como medio para bajar y Laso accedió a abordarlo pero algunos minutos después se detuvo abruptamente, dejándola suspendida y sin posibilidad de comunicarse por al menos 15 horas.

“No tenía teléfono, ni luz, ni nada”, relató ante las cámaras de KCRA, el primer medio en reportar el acontecimiento. La mujer intentó pedir ayuda sin éxito, llegando a perder la voz debido a sus desesperados llamados. “Grité desesperadamente hasta quedarme sin voz. Me sentí muy frustrada”. La temperatura durante la noche en la zona se mantuvo en promedio en los -7° Celsius según el Servicio Meteorológico Nacional, por lo que Laso tuvo que recurrir a frotarse las manos y los pies en un intento por mitigar el frío penetrante, contó.

Momentos después de su partida, la telecabina se detuvo por completo, dejándola suspendida sin medios para pedir auxilio ni protegerse de las bajas temperaturas. (KCRA)

La desaparición de Laso fue reportada a la policía del condado El Dorado el jueves, pero no fue hasta la mañana del viernes, con la reanudación del servicio de telecabina, que el personal del centro logró ubicarla. La situación desencadenó una investigación por parte de Heavenly Mountain Resort para esclarecer cómo Laso terminó pasando la noche en dicha instalación a pesar de las estrictas medidas de seguridad que afirmaron tener.

“La seguridad y el bienestar de nuestros huéspedes es nuestra máxima prioridad en Heavenly Mountain Resort. Investigaremos esta situación con la máxima seriedad”, dijo Tom Fortune, vicepresidente y director de operaciones de Heavenly Mountain Resort, a CNN en un comunicado.

Cuando fue encontrada, Laso estaba consciente y alerta, no mostró afectaciones en su salud por lo que prefirió no ser trasladada a un hospital para su evaluación, según declaraciones de Kim George, jefe de brigada y portavoz del Cuerpo de Bomberos de South Lake Tahoe, a The Associated Press. También aseguró que en sus 23 años en el Cuerpo de Bomberos, “nunca hemos respondido a algo así”, dijo George. “Tengo mucha curiosidad por conocer lo sucedido”.