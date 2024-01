El presidente Joe Biden tiene programado visitar Miami este martes

Joe Biden visita Miami para fortalecer apoyo antes de las elecciones generales en noviembre. (REUTERS/Jonathan Ernst/Pool)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, intensificará su campaña electoral en el sur de Florida este martes con dos eventos clave en Palm Beach y Miami, zonas con una fuerte presencia demócrata, según informó la Casa Blanca.

Estas apariciones forman parte de sus esfuerzos de reelección para las elecciones generales de noviembre de este año, destacando su intención de consolidar el apoyo en un estado donde la balanza electoral es críticamente competitiva.

Biden comenzará su recorrido en Palm Beach, seguido por un evento en Miami programado para las 6:45 p.m., hora local. Ambas localidades han sido elegidas estratégicamente por sus significativas bases de votantes demócratas, con el condado de Miami-Dade reportando 519,171 votantes registrados para este partido, en comparación con los 434,214 del Partido Republicano, según cifras de la oficina del Supervisor de Elecciones. Estos actos de campaña, descritos como “recepciones de campaña” por la Casa Blanca, tendrán sus ubicaciones específicas reveladas próximamente.

Este esfuerzo por captar votos en Florida no es casual. En las elecciones presidenciales de 2020, Biden se quedó atrás de Donald Trump por más de tres puntos porcentuales en el estado. Sin embargo, la elección de locaciones no es aleatoria, teniendo en cuenta que uno de los eventos se realizará no muy lejos de Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Florida, simbolizando una directa apelación a los votantes en una zona de por sí favorable para los demócratas.

La campaña de Joe Biden en el sur de Florida subraya la importancia del estado en las próximas elecciones. (REUTERS/Marco Bello/Archivo)

Además, esta visita ocurre justo antes del inicio del proceso de primarias demócratas en Carolina del Sur, previsto para el 3 de febrero, y coincide casi con la actividad de campaña de Nikki Haley, precandidata republicana y exembajadora de Estados Unidos ante la ONU, quien tiene un acto de recaudación de fondos programado en Palm Beach. Haley es recordada por su rol como gobernadora de Carolina del Sur y por ser una figura prominente en el proceso de primarias republicano, donde Trump emerge como líder.

La última vez que Biden centró su campaña en Miami fue en 2022 durante las elecciones de medio término, participando en eventos para Charlie Crist, candidato a gobernador, y Val Demings, excongresista demócrata buscando un escaño en el Senado. En aquella ocasión, el esfuerzo no se tradujo en una victoria demócrata en Florida, subrayando los desafíos electorales en el estado.

La agenda del presidente en Florida también incluye restricciones de vuelo temporales impuestas por la Administración Federal de Aviación, desde las 3:30 p.m. hasta las 9 p.m., en el Aeropuerto Internacional de Miami, indicando la planificación detallada y las medidas de seguridad que acompaña la visita de un presidente en funciones.

Joe Biden regresa a Miami después de su última visita en 2022 para campaña. (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)

Este viaje marca la sexta visita de Biden al sur de Florida desde que asumió el cargo, reflejando una continua atención a un estado crucial para sus aspiraciones de reelección. No obstante, en cada viaje, el presidente ha buscado abordar diversas preocupaciones locales, desde la evaluación de daños causados por huracanes hasta fortalecer las bases de su partido de cara a futuras contiendas electorales.