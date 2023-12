La población mundial superará los 8 mil millones de habitantes el primero de enero de 2024

La población mundial espera cruzar la barrera de los 8 mil millones de individuos al iniciar el próximo año. (REUTERS/Eduardo Munoz)

El censo mundial alcanzará los 8 mil millones de personas a partir del 1 de enero de 2024, tras un incremento de 75 millones durante el último año, según las cifras publicadas por la Oficina del Censo de Estados Unidos este jueves 28 de diciembre. La tasa de crecimiento mundial fue de un poco menos del 1%, y a inicios de 2024 se esperan 4.3 nacimientos y dos defunciones cada segundo a nivel global.

En Estados Unidos, la tasa de crecimiento fue del 0.53%, aproximadamente la mitad del porcentaje mundial. El país norteamericano registró un incremento de 1.7 millones de personas, esperándose una población de 335.8 millones para Año Nuevo.

“La población mundial prevista para el primer día de enero de 2024 es de 8.019.876.189 habitantes, lo que supone un aumento de 75.162.541 (0,95%) respecto al Año Nuevo de 2023. Durante el mes de enero de 2024, se esperan 4,3 nacimientos y 2,0 defunciones por segundo en todo el mundo” se lee en el comunicado publicado en la página web del Censo de Estados Unidos.

Estados Unidos experimentó un crecimiento de 1.7 millones de habitantes en 2023. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Según William Frey, demógrafo de la institución The Brookings Institution, consultado por la agencia de noticias The Associated Press, si esta tendencia persiste, la década de 2020 podría ser la de menor crecimiento en la historia de Estados Unidos, con una tasa por debajo del 4% para el decenio de 2020 a 2030. La década más lenta conocida hasta el momento fue la de 1930, con una tasa de 7.3% tras la Gran Depresión.

Frey señaló a la AP que, “a medida que dejemos atrás los años de la pandemia, el crecimiento podría aumentar un poco, pero aún sería difícil alcanzar el 7.3%”. Para 2024, se prevé en Estados Unidos un nacimiento cada nueve segundos y una defunción cada 9.5 segundos.

La migración internacional neta, sin embargo, evitará una disminución poblacional, agregando una persona al censo estadounidense cada 28.3 segundos. Esta combinación de nacimientos, defunciones y migración ubicará el crecimiento de la población de Estados Unidos en una persona cada 24.2 segundos.

A nivel global, China y India ocupan los primeros lugares de población con 1.4 y 1.3 mil millones de habitantes respectivamente. (AP/Manish Swarup)

Según datos proporcionados por el reloj de población mundial y de Estados Unidos de la oficina nacional del censo, a corte de julio de 2023, el país norteamericano sólo es superado en materia de población por China que se posiciona en el primer puesto con 1.4 mil millones de habitantes, en segundo lugar está India con 1.3 mil millones de habitantes. En el cuarto y quinto lugar se ubican Indonesia y Pakistán respectivamente. Brasil en el séptimo lugar y México en el número 10, son la cuota latinoamericana entre los países más poblados del mundo.