Con bromas e indultos, el presidente de Estados Unidos Joe Biden celebró su cumpleaños 81

El presidente de EEUU conmemoró su aniversario en un evento familiar seguido de la tradición del perdón presidencial a Liberty y Bell (REUTERS/Leah Millis)

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, celebró su cumpleaños número 81 este lunes 20 de noviembre con un discreto acto familiar y la tradicional ceremonia de indulto a los pavos por el día de Acción de Gracias, marcando así el inicio no oficial de la temporada festiva en Washington.

El presidente indultó a los pavos Liberty y Bell, librando a las aves de ser el plato principal de alguna cena de Acción de Gracias que se celebra el jueves 23 de noviembre. El evento fue realizado este año en el césped sur de la Casa Blanca en lugar del habitual Jardín de las Rosas. Por su parte, la primera dama Jill Biden se encargó de recibir el árbol oficial de Navidad de la Casa Blanca, un abeto Fraser de 5,6 metros de altura procedente de Fleetwood, Carolina del Norte.

Liberty y Bell, dos machos de aproximadamente 20 semanas y unos 19 kilogramos cada uno, formaban parte del “rebaño presidencial” y fueron criados en Willmar, Minnesota, en condiciones protegidas para su salud y bienestar, según confirmó Steve Lykken, presidente de la Federación Nacional de Pavos a la agencia de noticias AP.

Liberty y Bell son los pavos indultados por Biden en la víspera de Acción de Gracias (REUTERS/Leah Millis)

La tradición del indulto a los pavos se remonta a 1947, durante la administración de Harry Truman. Aunque originalmente estos pavos eran destinados al consumo de la familia presidencial, a finales de la década de 1980, esta costumbre tomó un giro humorístico, y se convirtió en un acto simbólico donde se les concede una segunda oportunidad a las aves.

Tras el indulto de Biden a Liberty y Bell, ambos serán trasladados a su estado natal de Minnesota para ser cuidados por la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Alimentarias y de Recursos Naturales de la Universidad de Minnesota.

¿Sabiduría o vejez?

Durante la jornada de indulto a los pavos, Biden realizó varias bromas sobre su edad, en medio del creciente debate sobre la idoneidad de su capacidad para buscar la reelección dada su avanzada edad, que lo convierte en el presidente más longevo en la historia de Estados Unidos superando a Ronald Reagan, que tenía 77 años al final de su segundo mandato.

Durante la ceremonia de indulto, el presidente hizo comentarios sarcásticos sobre su longevidad al frente de la nación ( REUTERS/Leah Millis)

“Sólo quiero que sepan que es difícil cumplir 60 años, difícil” dijo el presidente en tono sarcástico. “Este es el 76º aniversario de este evento. Quiero que sepan que no estuve allí en el primero” citó AP.

Pero parece que la edad nuevamente le jugó una mala pasada con un lapsus en el que, según lo publicado por CNN, confundió a la muy aclamada Taylor Swift con la estrella del pop Britney Spears. Biden dijo que tener la suerte del pavo de Acción de Gracias es “más difícil que conseguir un boleto para la gira Renaissance o la gira de Britney; hace un poco de calor en Brasil en este momento”, sin embargo, quien se encuentra en Sudamérica es Swift con su gira de conciertos “The Eras Tour”.

En los últimos meses Biden se ha visto sometido al uso de aparatos ortopédicos personalizados, luego de que en su último examen de salud anual se determinara que padece una “marcha rígida”. También se procedió a la instalación de escaleras más pequeñas y cortas en el Air Force One, donde se le ha visto sufrir varios tropiezos.

El presidente Biden se cayó de su bicileta mientras daba un paseo el 18 de junio de 2022 (REUTERS/Elizabeth Frantz/Archivo)

Pero para contrarrestar los comentarios, continúa mostrándose activo, interactuando con la prensa durante paseos en bicicleta (de donde se cayó el 18 de junio de 2022 en Rehoboth Beach, Delaware) y haciendo uso de su bicicleta estática marca Peloton en la Casa Blanca.

La atención en su edad ha hecho que los asesores de Biden y otros funcionarios intenten voltear el discurso para mantener el foco en la experiencia y la sabiduría que conlleva su trayectoria en política, argumentando que estas cualidades son fundamentales, especialmente frente a desafíos globales y en la política exterior.

Sin embargo, recientes encuestas citadas por la CNN, evidenciaron que tanto para los votantes demócratas como para el público en general, la edad del presidente constituye un tema de preocupación notable, rivalizando incluso con la atención hacia el ex presidente Donald Trump, quien también enfrenta cuestionamientos similares en términos de capacidad física y mental.

Un 77% de los estadounidenses considera que Biden es demasiado mayor para ejercer un nuevo mandato, mientras que para Trump la cifra alcanzó el 51% (Dave Sanders/REUTERS)

En agosto de 2023, un estudio de AP-NORC reveló que un 77% de los estadounidenses considera que Biden es demasiado mayor para ejercer un nuevo mandato, mientras que para Trump la cifra alcanzó el 51 por ciento.

Otro sondeo de CNN y SSRS indicó que solamente el 25% de los votantes registrados percibe que Biden cuenta con la resistencia y agudeza necesarias para el cargo, frente a un 53% que sí lo cree así de Trump. También, el 56% de probables votantes demócratas en New Hampshire manifestaron preocupación por la edad del presidente.

Ataques mutuos

En medio de la carrera presidencial en Estados Unidos, el ex presidente Donald Trump y el actual mandatario Joe Biden han tratado con cautela el tema de la edad en sus disputas políticas. La campaña presidencial se intensifica y con ella, las estrategias de ambos líderes para abordar este asunto tan delicado.

Encuestas apuntan que la edad del presidente Biden es una preocupación para el electorado estadounidense de cara a una posible reelección (AP Foto/Morry Gash/Archivo)

Trump, quien habitualmente critica a Biden, ha decidido no enfocarse en la edad de su adversario, a pesar de que solo los separan tres años y cinco meses. En confrontaciones recientes, Trump destacó que no considera a Biden demasiado mayor, sino “incompetente”.

Durante una entrevista reciente con Megyn Kelly en Sirius XM Radio, Trump evitó hacer comentarios directos sobre los años de Biden, alegando que “la edad es interesante” y que la competencia no se pierde solo a avanzada edad, sino que “también se pierde a los 40 y a los 50. Pero no, no es demasiado mayor en absoluto. Es tremendamente incompetente” recalcó.

Por su parte, la campaña de Biden ha respondido de la misma forma a republicano, publicando un video en la red social X en el que resaltan errores de Trump, incluyendo confusiones geográficas y lapsus relacionados con personalidades políticas.