Se multiplican las amenazas para la orquídea fantasma en Florida

Una orquídea fantasma en plena floración, evidencia de su relación vital con hongos específicos del suelo de los pantanos de Florida. (AFP)

La orquídea fantasma, una especie silvestre única de los pantanos de Florida, se encuentra en una encrucijada crítica debido a múltiples amenazas que comprometen su supervivencia. Esta flor, que solía ser una atracción principal en el Audubon Corkscrew Swamp Sanctuary cerca de Naples, está sufriendo una disminución alarmante en su población.

Durante su floración en verano, la orquídea fantasma es una especie muy apreciada en el santuario. Su fama es tal que fue objeto de una famosa crónica de Susan Orlean en The New Yorker, a partir de la cual se hizo la película El ladrón de orquídeas, interpretada por Meryl Streep, Chris Cooper, Nicolas Cage y Tilda Swinton. Sin embargo, las estimaciones actuales, según The Miami Herald, indican que solo quedan alrededor de 1.500 ejemplares de esta planta tan especial.

El cambio climático, con sus consecuencias como las tormentas más intensas y el aumento del nivel del mar, amenaza los hábitats de agua dulce de esta orquídea. Además, la expansión urbana y la caza furtiva continúan afectándolas de manera significativa. Tras el huracán Irma en 2017, se registró una pérdida del 30% de los árboles que sirven como huéspedes para la orquídea fantasma en ciertas áreas.

A pesar de su belleza, la orquídea fantasma enfrenta desafíos sin precedentes debido al cambio climático, la urbanización y la caza furtiva. (Getty Images)

Grupos ambientalistas, incluidos la Asociación de Conservación de Parques Nacionales y el Centro para la Diversidad Biológica, evalúan acciones legales contra el gobierno federal por considerar que brinda una respuesta insuficiente a las necesidades de protección esta orquídea.

La implementación de la Ley de Especies en Peligro de Extinción podría ser una solución. Si se incluye a la orquídea fantasma en esta lista, se requeriría un plan de recuperación y la designación de áreas específicas como hábitat crítico.

La presencia de la orquídea fantasma señala un ecosistema equilibrado y saludable, esencial para la biodiversidad de la región. (Getty Images)

Historia de la orquídea fantasma

La orquídea fantasma, conocida científicamente como Polyrrhiza lindenii, es una especie endémica de los pantanos de Florida. Su descubrimiento se remonta a la época de los primeros botánicos que exploraron la región y quedaron fascinados por su belleza etérea y su hábitat único.

A lo largo de los años, esta orquídea ha sido objeto de admiración y deseo, lo que ha llevado a su representación en literatura y arte. Orlean destacó la fascinación que esta flor genera y la describió como una flor tan cautivadora que las personas la persiguen año tras año. A pesar de su fama, la orquídea ha permanecido en gran parte escondida en lo profundo de los pantanos, lo que ha contribuido a su mística y a su nombre de fantasma.

En lo profundo de los pantanos de Florida, la orquídea fantasma florece, manteniendo su mística y elusividad a pesar de su fama. (AFP)

Importancia ecológica de la orquídea fantasma

La orquídea fantasma desempeña un papel vital en el ecosistema de los pantanos de Florida. Como muchas orquídeas, tiene una relación simbiótica con determinados hongos de ese suelo, que ayudan a la planta a absorber nutrientes sin los cuales no podría sobrevivir.

A su vez, la flor atrae a una variedad de polinizadores, lo cual contribuye a la biodiversidad. Su presencia indica un hábitat saludable. Además, al ser una especie endémica, su salud y su supervivencia son indicativos de la salud general del ecosistema de los pantanos de Florida. La pérdida de la orquídea fantasma podría tener efectos en cadena y afectar a otras especies que dependen de ella o de su entorno.

