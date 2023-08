Quién es Vivek Ramaswamy, el joven millonario de origen indio que sorprendió en el debate y trepa en las encuestas republicanas

Republican presidential candidate and former biotech executive Vivek Ramaswamy smiles as he talks with reporters in the spin room after the conclusion of the first Republican candidates' debate of the 2024 U.S. presidential campaign in Milwaukee, Wisconsin, U.S., August 23, 2023. REUTERS/Jonathan Ernst

(Washington, Estados Unidos) Si los debates se midieran por quién es el candidato más buscado en Google, el ganador de la primera contienda entre los candidatos republicanos de esta semana fue Vivek Ramaswamy. El multimillonario de 38 años, hijo de inmigrantes de India, se robó todas las miradas y las encuestas empiezan a mostrarlo en una posición que parece incomodar a muchos de sus rivales.

Las búsquedas sobre Ramaswamy, lo que demuestra la curiosidad sobre el candidato, estuvieron a tope toda la semana, hasta que Donald Trump fuera imputado por cuarta vez este jueves en Atlanta, según demuestra la información que divulga Google.

Las búsquedas en Google sobre los candidatos republicanos son dominadas por Vivek Ramaswamy. “Los datos de tendencias de búsqueda son una indicación de curiosidad sobre el tema o candidato y no debe considerarse una indicación de la intención del votante”, señaló Google.

Algunos lo llaman el “Trump millenial”. Otros lo consideran “un tipo que suena como ChatGPT”, como le dijo el también candidato republicano Chris Christie durante el debate. Pero lo cierto es que Ramaswamy trepa en la contienda opositora para acercarse al segundo puesto, hoy en manos del gobernador de Florida Ron de Santis.

Según el promedio de las encuestas al 25 de agosto, De Santis está segundo con 14,4% y Ramaswamy está tercero con 10,1 por ciento. A comienzos de mes el gobernador de Florida tenía 15,8% y su contendiente 6,5 por ciento, según el registro que lleva Five Thirty Eight de ABC News. Ambos están lejos del primero en la interna republicana, el ex presidente Donald Trump, que promedia 52,4 por ciento.

Vivek Ramaswamy se le acerca al gobernador de Florida Ron DeSantis en las encuestas, que se ubica en el segundo lugar detrás de un lejano Donald Trump. REUTERS/Brian Snyder

Según un análisis realizado por Político, en las encuestas donde mejor le va al candidato de origen indio es en las realizadas online y eso dice mucho de su perfil y de sus fortalezas y debilidades.

Una de las razones de esa disparidad puede estar dada en la dificultad para pronunciar su apellido por parte de los votantes, algo que también le pasó a sus rivales durante el debate. La otra razón, puede estar en que Ramaswamy logra una llegada mucho mayor entre todas las personas que tienen una presencia más fuerte online, que son además las que siguen con mayor atención la campaña cuando aún faltan cinco meses para que los republicanos empiecen a votar a su candidato. Y también son los más jóvenes y los más educados.

Quién es y de dónde viene “Da Vek”

Ramaswamy nació en Ohio en 1985. Es hijo de padres nacidos en India que llegaron desde Kerala a Estados Unidos, país al que le está agradecido porque les permitió progresar al punto que llegó a estudiar en Harvard y en Yale y hoy tener una fortuna valuada en US$ 950 millones por Forbes.

Su padre trabajaba como ingeniero en General Electric en momentos en que la empresa realizaba despidos, por lo que durante su adolescencia lo vio estudiar derecho como segunda carrera, con el fin de trabajar como abogado de patentes. Su madre era psiquiatra de adultos mayores.

Vivek creció en Cincinatti y fue a escuela pública y una secundaria católica. Por ello se define como alguien que defiende los valores judeo-cristianos. Según dijo, durante su etapa escolar las peleas no eran algo inusual, al punto que en en secundaria lo tiraron por las escaleras.

Esa habilidad para la pelea la demostró en el primer debate de los candidatos republicanos de esta semana, del que no participó Trump. Alli tuvo cruces con Christie pero también con el ex vicepresidente Mike Pence, a quien intimó a que le responda si indultaría a Trump en caso de ser presidente.

Ramaswamy es un gran defensor del ex presidente y también un seguidor de su estilo desinhibido, pero en versión más joven. Eso también lo demostró en su época de estudiante, cuando tenía un alterego denominado “Da Vek”, con el que componía reversiones de canciones de Eminem, pero con letras “libertarias”.

Un video lo muestra en 2004 interpretando una versión de “Lose Yourself” de Eminem. Según dijo, en ese momento admiraba al músico que ahora es un fuerte crítico de Trump. “Honestamente, me vi triunfando a través del capitalismo estadounidense, y es por eso que la historia de Eminem me llamó la atención”, dijo Ramaswamy.

“Él había crecido en una casa rodante, con una madre soltera, y quería triunfar (...) Yo no crecí en una caravana, pero tampoco crecí en las mismas circunstancias que la mayoría de mis compañeros en Harvard. Aspiraba a lograr lo que muchos de sus padres lograron. En cierto modo me habló”, dijo Ramaswamy sobre el músico.

En el medio de esta campaña el candidato ya usó ese pasado para conectar con el electorado más joven. Rapeó durante un acto de campaña y también lo hizo en una entrevista en Fox & Friends.

De libertario a conservador

En Harvard estudió biología. En Yale hizo la Facultad de Derecho, por segunda vez según bromea porque la primera vez fue cuando acompañaba a su padre de niño en Ohio. En 2014 fundó una empresa de biotecnología con la que hizo su fortuna.

En los últimos años se volcó al plano de las ideas y ahora de la política. Según contó, fue una profesora de piano seguidora de Ronald Reagan quien le inculcó algunas de sus primeras ideas políticas luego de compartirle una biografía del ex presidente republicano.

El candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy tiene 38 años y se muestra como una opción de renovación dentro de los conservadores. REUTERS/Cheney Orr

De las letras libertarias en los raps de “Da Vek” pasó a ideas más conservadoras, aunque mantiene parte de su origen.

En 2004 votó al Partido Libertario y no volvió a votar hasta 2020, cuando apoyó a Trump, según dijo. En el medio sí apoyó con donaciones tanto a candidatos del Partido Republicano como a demócratas.

Es un fuerte militante contra el movimiento “Woke”, que entiende que en la sociedad hay grupos que han sido históricamente marginados por actitudes de los sectores más privilegiados.

El joven candidato escribió un libro en contra de este movimiento, denominado “Woke, Inc”. Dice que las acciones afirmativas son “la forma más grande de racismo institucionalizado en Estados Unidos”. También tiene algunas posturas polémicas sobre la invasión rusa en Ucrania y sobre el aborto cree que debería prohibirse desde las seis semanas, pero que el gobierno federal no debe meterse en eso.

Ramaswamy parece una estrella política en ascenso. Lo que no se sabe aún es hasta donde llegará en esta carrera republicana que el ex presidente Trump encabeza con muchísima ventaja pese a sus cuatro causas penales abiertas.

